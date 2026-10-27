El “operativo diferenciación” de Bullrich aumenta el malestar de Karina Milei y divide al Gobierno

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la senadora Patricia Bullrich

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“A Karina le molesta”, admitieron ante Infobae desde el entorno de la funcionaria en referencia a los últimos pasos de Patricia Bullrich, quien tomó la definición de hacer públicas sus diferencias con el Gobierno. Pese al malestar que crece en varios despachos de la Casa Rosada, el presidente Javier Milei instruyó a su entorno a evitar una confrontación con la senadora.

Los contrapuntos de la exministra van en aumento y las distintas explicaciones sobre su ausencia en la reunión de Gabinete del pasado lunes alimentaron las especulaciones en las filas oficialistas sobre su estrategia de cara a las elecciones de 2027.

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En los últimos días, Bullrich no solo reclamó la necesidad de reconocer el triunfo de Lula da Silva en Brasil sino que sostuvo que el mandatario cruzó “un límite” al hablar de “quemar periodistas en la hoguera” durante la cena de la Fundación Faro. A esos planteos se suman sus reiterados pedidos de cambios en el programa económico para mejorar los ingresos de las familias.

Casi dos semanas después de plantearle abiertamente sus discrepancias ante Milei, durante una reunión en la quinta de Olivos, la senadora publicó otro sugestivo video en redes sociales. Musicalizado con un tema del dúo puertorriqueño Plan B, la pieza audiovisual se sumó a una serie de publicaciones que en Balcarce 50 interpretan en clave electoral. Aun así, el pedido del Presidente persiste y es claro: evitar una confrontación con la legisladora.

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Patricia Bullrich, senadora nacional por LLA, en Infobae en Vivo

Si bien la línea oficial apunta a restarle importancia a sus movimientos y a remarcar que Bullrich sigue formando parte del núcleo de poder, como hizo este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier, en privado las interpretaciones son variadas y la desconfianza va en aumento.

Por un lado, un sector considera que la senadora busca acaparar la atención del círculo rojo tras el fracaso de algunos outsiders que se habían anotado precipitadamente en la carrera electoral, aunque descarta que abandone el espacio al que se afilió en 2025.

“No va a romper. Ella quiere posicionarse porque en el fondo tiene la esperanza de ser la candidata. Igual nos sirve porque no deja crecer el pasto”, expresó un funcionario que detecta que la senadora logra ser funcional al Poder Ejecutivo. En sus cálculos, su discurso capitaliza al sector de derecha que le cuestiona a Milei las formas.

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Desde ese sector consideran que la senadora no podría articular una campaña por fuera del sello de La Libertad Avanza, por eso, relativizan sus gestos de independencia, aunque consideran necesario que aclare su posicionamiento y dé señales de alineamiento con el Ejecutivo. “Lo que sería importante definir es hasta cuándo puede seguir con esta farsa en la que solo busca posicionarse”, se preguntó una fuente oficial.

En la vereda opuesta, los más pesimistas no descartan un eventual desprendimiento de la dirigente de cara a los comicios de 2027. En este grupo creen que el equilibrio entre la diferenciación y la permanencia es complejo, y se mantienen expectantes ante los próximos pasos de la legisladora.

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Días atrás, Javier Milei se reunió con Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos

Asimismo, no ven lugar para lo que definen como “mileismo sin Milei” tras sostener que el votante se inclina por la versión original. “Hasta ahora, es daño controlado, el debate es si está o no armando algo propio. Hay un 70% de que acuerde y un 30% de que rompa, pero habrá que ver cómo sigue esto”, sostuvo un integrante de la mesa política ante este medio.

Desde el entorno del mandatario sostienen que entre Bullrich y Milei existe un pacto implícito: el Presidente la considera una dirigente complementaria y valora su frontalidad. La senadora le aclaró que no ocultaría sus diferencias.

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Sin embargo, los movimientos recientes de la senadora parecerían haber alimentado las tensiones con Karina Milei. “Está en su operativo diferenciación. Si bien está acordado en cierto punto, ella nos va midiendo”, detectaron desde Balcarce 50.

Pese a las diferencias, en las filas libertarias coinciden en que Bullrich es una de las dirigentes con mayores posibilidades de integrar una eventual fórmula electoral con Milei en 2027. La experiencia con Victoria Villarruel dejó una enseñanza, sobre todo para la menor de los Milei.

Desde el entorno de Bullrich justifican cada jugada al sostener que ella concentra la atención del votante republicano, que se diferencia del libertario, y aseguran que no hubo un ofrecimiento formal para integrar las listas en 2027. Si bien no descartan esa posibilidad, creen que la secretaria general de la Presidencia buscará ampliar su margen de control sobre la exPRO. En el mientras tanto, en el Ejecutivo esperan el próximo video.

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