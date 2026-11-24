Base Naval Integrada de Ushuaia, la obra que el Gobierno busca acelerar en medio de la tensión por Malvinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de Javier Milei recibió dos ofertas para construir el muelle militar de la Base Naval Integrada de Ushuaia, la obra que el Presidente aceleró en septiembre mediante un decreto de necesidad y urgencia y que, según anticipó entonces, busca convertir al país en un polo logístico central del Atlántico Sur. La apertura de sobres se dio en medio del conflicto por la explotación petrolera en Sea Lion, el proyecto offshore que avanza a 220 kilómetros de Malvinas, a días de que un tribunal internacional resuelva el reclamo argentino para frenarla.

De las 15 empresas que habían mostrado interés en el proceso, solo dos presentaron una propuesta formal, según consta en los documentos de la licitación. Concret Nor S.A. y Lemiro Pablo Pietroboni S.A. fueron las firmas que se presentaron para construir la obra, aunque ninguna de las dos ofertas se ubicó por debajo del presupuesto oficial de $189.321.118.168 que había fijado la Armada Argentina como valor de referencia.

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Concret Nor cotizó $191.956.199.991,25, un 1,4% por encima del presupuesto oficial. Lemiro Pablo Pietroboni, en cambio, presentó una propuesta de $210.333.576.695,30, un 11,1% superior al techo fijado por el Estado. La diferencia entre ambas ofertas supera los 18.000 millones de pesos. Las dos compañías ya resultaron adjudicatarias en otro de los grandes procesos licitatorios de este gobierno: ambas se quedaron con tramos de la privatización de la red vial nacional.

Aunque el relanzamiento oficial buscó darle impronta propia en el marco de la agenda por Malvinas, la Base Naval Integrada no es una iniciativa nueva: el proyecto responde a un plan de 1990 que tuvo su inicio formal en 2022, durante la gestión de Alberto Fernández. Tras alcanzar un 9% de avance en tareas preliminares, las obras quedaron virtualmente congeladas con el cambio de gobierno en diciembre de 2023.

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El origen de la tensión por Malvinas

El endurecimiento de la postura argentina sobre las islas se remonta a julio de 2026, cuando la selección argentina enfrentó a Inglaterra en la semifinal del Mundial. Tras la victoria, los jugadores mostraron en la cancha una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”. A partir de ese momento, el Gobierno profundizó una ofensiva diplomática y legal contra Sea Lion, el yacimiento petrolero offshore que la inglesa Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum buscan desarrollar en la cuenca norte del archipiélago.

El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, durante la recorrida que realizaron por el predio de la futura base naval

Sea Lion fue descubierto en 2010 y atravesó años de demoras y cambios en su estructura societaria antes de llegar a esta instancia. El proyecto demandará una inversión estimada en USD 1.800 millones y, pese a las sanciones argentinas, el consorcio no frenó su avance: Rockhopper conserva el 35% de la participación y Navitas, la operadora israelí, el 65% restante.

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El 4 de septiembre, Milei reafirmó la soberanía argentina sobre las islas, anticipó sanciones contra las compañías que avanzan con Sea Lion y presentó la futura Base Naval Integrada como una herramienta para “convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y fortalecer nuestra proyección geopolítica en una región estratégica para el futuro del país”. Ese mismo día firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, que reasignó recursos del Ministerio de Defensa para destrabar la obra.

Con las ofertas ya presentadas, el proceso avanza hacia la etapa de evaluación técnica y económica, previa a una eventual adjudicación. El Gobierno había anticipado que el inicio efectivo de los trabajos está previsto para principios de 2027, con el objetivo de construir los primeros 240 metros del muelle en un plazo de 18 meses desde el comienzo de las obras. El cronograma plurianual proyectado hasta 2029 depende, en su segundo tramo, de los fondos que el Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027, todavía en discusión en el Congreso.

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Los antecedentes de los oferentes

Lemiro Pablo Pietroboni S.A. es una empresa familiar con base en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, con más de 60 años de trayectoria en ingeniería y construcción. Su cartera incluye obras viales, de minería, energía, infraestructura, aeropuertos, saneamiento, ferrocarriles e ingeniería hidráulica. La compañía integra además la unión transitoria de empresas que resultó adjudicataria del Tramo Conexión -un corredor vial de 59,34 kilómetros sobre la Ruta Nacional 174, que une Rosario (Santa Fe) con Victoria (Entre Ríos) a través del puente Rosario–Victoria- en la privatización de rutas nacionales impulsada por el Gobierno.

El terreno sobre la bahía de Ushuaia donde la Armada proyecta el muelle militar y el polo logístico hacia la Antártida

Concret Nor S.A., por su parte, aparece vinculada al empresario Sebastián Galluzzo, señalado como presidente de la firma. La compañía integra el consorcio que ganó el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur de esa misma privatización vial, junto con Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A. Ese corredor reúne las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

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Al mismo tiempo, el Gobierno abrió a fines de octubre una licitación para construir obras complementarias en la Base Naval Integrada. La primera fase apunta a habilitar a comienzos de 2027 los primeros 240 metros del muelle, destinados a las lanchas de la División de Patrullado Austral. En un plazo de 18 meses, el objetivo oficial es completar el 40% de la estructura y dotar al predio de servicios básicos, como agua, electricidad, gas y conectividad, además de un edificio de servicios marítimos y trabajos de urbanización.

El proyecto busca convertir a Ushuaia en un centro logístico para operaciones hacia la Antártida, con capacidad para asistir a buques científicos, comerciales y militares. La obra integral —que incluye un muelle principal de 585 metros— cuenta con la participación de Tandanor y la proyección oficial sitúa su finalización en 2029, con un costo global estimado entre USD 450 y USD 500 millones.

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Sea Lion pierde contratistas mientras Argentina espera el fallo del TIDM

La semana en que se abrieron los sobres en Ushuaia también sumó novedades en el frente de Sea Lion. Rockhopper Exploration informó ante la Bolsa de Londres que dos de sus contratistas, uno inglés y otro israelí, desistieron de participar en el proyecto por temor a conflictos legales y comerciales derivados de las sanciones argentinas. A eso se agrega que el astillero Seatrium, con sede en Singapur, evalúa cancelar el contrato para modernizar el buque Aoka Mizu, una unidad considerada central para las tareas de extracción y almacenamiento de crudo del yacimiento.

En ese contexto se inscribe también el caso de Harbour Energy, la petrolera británica con activos en Vaca Muerta que quedó en el centro de la polémica por su vínculo con Sea Lion. Harbour es la continuación jurídica de Premier Oil —una de las compañías originales del proyecto, inhabilitada por la Argentina desde 2013—, cuya participación heredó tras absorberla en 2021 y comparte con ella el mismo número de inscripción en los registros corporativos del Reino Unido. Ante la presión del Gobierno argentino, Harbour se desprendió de esos activos en 2022, cuando transfirió la totalidad de sus acciones a Navitas por un dólar simbólico. La semana, Infobae publicó que la empresa volvió a aclarar públicamente que “no tiene ningún interés en Sea Lion ni desarrolla actividades vinculadas a las Islas Malvinas, y no las tendrá en el futuro”.

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La resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, está prevista para el sábado 28 de noviembre. El tribunal deberá expedirse sobre el pedido de medidas cautelares que la delegación argentina presentó con el objetivo de frenar el avance del proyecto Sea Lion mientras se resuelve el arbitraje de fondo contra el Reino Unido, un proceso que podría extenderse durante años.