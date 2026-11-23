El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con los gobernadores de Mendoza, Santa Fe, San Juan y Jujuy

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La necesidad de reunir votos en el Congreso para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) llevó al Gobierno a intensificar las conversaciones con las provincias, una dinámica que comenzó a tener impacto también en la estrategia electoral de La Libertad Avanza para el 2027, aunque todavía sin alianzas cerradas, lo volvió a acercar al PRO, con el que aún tiene una nueva reunión pendiente en Casa Rosada, y lo impulsó a empezar a resolver las diferencias en algunas partes del país.

Las negociaciones por la reforma electoral obligaron al oficialismo a abrir canales de diálogo con las provincias, ya que buena parte de los senadores que debían acompañar el proyecto responden, de manera directa o indirecta, a los mandatarios locales, por lo que las conversaciones quedaron rápidamente vinculadas con reclamos presupuestarios, obras, recursos y, también, con el escenario político de cara al año próximo.

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En ese contexto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, viajaron el jueves pasado a Mendoza para participar de la Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible, una actividad que reunió a los funcionarios nacionales con varios gobernadores.

El anfitrión fue el mandatario local, Alfredo Cornejo, que encabezó el evento, pero en los paneles también expusieron sus pares Marcelo Orrego, de San Juan; Carlos Sadir, de Jujuy, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a Alfredo Cornejo

Si bien fueron con caracter institucional, Santilli y Menem aprovecharon la visita para retomar conversaciones que habían quedado atravesadas por la discusión parlamentaria y por las diferencias sobre la sucesión en varios distritos.

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“Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el gobernador Cornejo en materia nacional, tiene que ver con la integración del Senado y de Diputados. Y seguimos trabajando en el tema provincial, que será más adelante”, afirmó el jefe de Gabinete durante la cumbre, al referirse a la situación de Mendoza, una de las provincias en las que La Libertad Avanza y la UCR mantienen un vínculo político más estrecho.

En este lugar, no obstante, todavía subsiste la pelea por la sucesión a la Gobernación, ya que el radical pretende impulsar a uno de sus ministros y los libertarios respaldan las aspiraciones del actual diputado Luis Petri.

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La idea que comenzó a tomar forma es avanzar primero sobre los lugares que cada espacio tendrá en las boletas legislativas nacionales y dejar para más adelante la discusión por los candidatos a gobernador, vice, legisladores provinciales e intendentes, una fórmula que permitiría sostener un frente común sin obligar a resolver ahora las disputas locales que atraviesan a cada sector.

Cornejo y Petri se disputan el futuro de la gobernación en Mendoza

La misma lógica se busca trasladar a otros territorios en los que La Libertad Avanza pretende cerrar acuerdos con dirigentes que compartieron listas, apoyaron proyectos del Gobierno o mantuvieron una relación de cooperación legislativa desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, aunque el resultado de esas conversaciones dependerá, entre otras cuestiones, de cómo queden finalmente las reglas electorales y de si las provincias deciden mantener, eliminar o modificar sus propios sistemas de primarias.

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La discusión por las PASO aceleró ese proceso porque dejó expuesto que los mandatarios provinciales no solo reclaman recursos o respuestas a demandas de gestión, sino también garantías sobre la posibilidad de conservar poder en sus distritos, especialmente en las provincias donde la Casa Rosada cuenta con figuras propias que buscan competir.

En Mendoza, la tensión por la sucesión de Cornejo es uno de los casos más evidentes, aunque no es el único. En Córdoba, La Libertad Avanza también comenzó a mover fichas para acercar posiciones entre dirigentes que, hasta ahora, compiten por encabezar una alternativa frente al peronismo con Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario en Diputados y hombre de confianza de Karina Milei.

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En los últimos días, Bornoroni se mostró junto al senador Luis Juez, otro de los dirigentes que pretende competir por la gobernación en 2027, en un video grabado a bordo de un Fiat 600, desde donde ambos invitaron al radical Rodrigo De Loredo a sumarse a un futuro armado.

De Loredo, Juez y Bornoroni

La filmación es en alusión al DeLorean con el que el dirigente de la UCR comenzó a recorrer la provincia como parte de su propia campaña, de la que incluso participó tan solo unos días antes Mauricio Macri, que se metió así de lleno en la interna.

El ex presidente, que ya protestó por el poco avance que vienen teniendo las negociaciones entre la Casa Rosada y sus aliados, protagonizó un corto con De Loredo en ese auto y conversaron sobre la actualidad de la provincia, uno de los pocos lugares en donde el ex mandatario sigue teniendo buena imagen.

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La respuesta por parte de los libertarios no tardó en llegar: “Rodrigo, mirá con quién estoy. Traé el DeLorean, papi, te hacemos un pique, 100 metros”, dijo Juez en la grabación, antes de que Bornoroni planteara que hacía falta “un copiloto más atrás” y el senador rematara con la frase “en el 600 entran tres”.

La escena buscó transmitir la voluntad de reunir a los sectores que alguna vez estuvieron cerca para enfrentar en 2027 al peronismo. Sin embargo, sigue lejos una definición sobre quién debe encabezar la eventual alianza.

Algo similar ocurre con el PRO, espacio con el que el Gobierno había pactado mantener reuniones cada 15 días en la Casa Rosada para repasar la situación en cada distrito y definir, a partir de ese diagnóstico, en qué lugares era conveniente compartir listas y en cuáles cada partido debía conservar autonomía, aunque ese mecanismo quedó suspendido hace más de un mes y todavía no hay una fecha confirmada para reanudarlo.

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Está pendiente una nueva reunión del Gobierno con el PRO

La mesa estaba integrada, por el lado del macrismo, por Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, mientras que del oficialismo participaban Santilli junto a Martín y Eduardo “Lule” Menem, pero la intensa agenda legislativa de las últimas semanas, con el Presupuesto 2027 y la reforma electoral como principales prioridades, llevó al oficialismo a concentrar sus esfuerzos en el Congreso y postergar el análisis sobre los distritos.

A pesar de que las conversaciones formales quedaron en pausa, en el Gobierno valoraron especialmente la actitud que tuvo Macri durante la negociación por el dictamen de la reforma electoral, ya que acompañó la suspensión de las PASO y no condicionó su respaldo a una definición previa sobre las alianzas, incluso cuando algunos de sus dirigentes manifestaron objeciones respecto de las listas colectoras, una herramienta que finalmente fue retirada del proyecto.

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El ex presidente volvió a dialogar recientemente con Karina Milei y retomó el buen vínculo con la Casa Rosada, aunque al mismo tiempo busca recuperar protagonismo partidario y sostener al PRO como una fuerza con identidad propia, con estructuras territoriales y dirigentes capaces de competir en los distritos donde no exista un acuerdo con los libertarios.

En esa línea, Macri encabezará el 1 de diciembre un evento en La Rural para presentar un documental centrado en la experiencia de Cambiemos y, principalmente, en las movilizaciones de la campaña “Sí, se puede”, que impulsó después de la derrota en las PASO de 2019, cuando intentó recortar la diferencia con Alberto Fernández y evitar el regreso del kirchnerismo al poder, algo que finalmente no consiguió.

La presentación reunirá a dirigentes de su partido, referentes de otros sectores políticos y figuras que participaron de aquella administración, en un momento en que busca reconstruir la estructura nacional del espacio para llegar más firme a las negociaciones finales.

Macri hace sus propios movimientos (PRO)

Por otra parte, el film se estrenará a pocos meses de que Milei tenga que enfrentar un escenario electoral que, aunque diferente, tendrá algunos elementos similares a la del 2019: el Presidente buscará la reelección en un contexto todavía incierto, con tensiones internas en su propio espacio, una economía que aún no muestra una recuperación consolidada y un peronismo que comenzó a reordenarse.

En las últimas semanas, Sergio Massa y los sectores cercanos a Cristina Kirchner se mantuvieron en permanente diálogo, mientras Axel Kicillof avanzó con su propio armado y presiona desde afuera para que la candidatura presidencial se resuelva mediante competencia.

La Casa Rosada considera que todavía hay tiempo para ordenar las alianzas, aunque los calendarios provinciales obliga a acelerar definiciones en varios lugares, especialmente en aquellos que ya anunciaron o analizan elecciones separadas de las presidenciales, por lo que los próximos meses estarán marcados por la necesidad de cerrar acuerdos nacionales sin resignar posiciones en las disputas locales.

Por ahora, el oficialismo avanzó en una fórmula con Cornejo para discutir primero las listas de diputados y senadores, buscó acercar a Juez, Bornoroni y De Loredo en Córdoba, valoró el respaldo del PRO en el Senado y espera reactivar la mesa con el PRO, mientras intenta transformar las conversaciones que surgieron de la urgencia parlamentaria en una estrategia electoral que le permita llegar con aliados a las elecciones de 2027.