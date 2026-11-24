Patricia Bullrich, en la última sesión del Senado. Ahora es el turno de la reforma electoral y del proyecto sobre ludopatía

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El oficialismo decidió encarar la última semana de sesiones ordinarias con una agenda reducida a dos renglones de su máximo interés: la suspensión de las PASO, en el Senado, y el Presupuesto 2027, en Diputados. Pero la huella de León XIV se nota otra vez en el Congreso, que después de dos años se ve forzado a retomar el debate sobre prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. La conducción de la Iglesia Católica se encargó en estas horas de reiterar su reclamo para que los senadores traten, ya sin margen para dilatar los tiempos, el proyecto que la Cámara baja aprobó en el 2024. Ese texto fue eludido hasta ahora por el bloque libertario y tampoco expuso mayor interés en algunas franjas de la oposición. Este jueves, la prueba será en el recinto.

La inclusión del tema de la ludopatía y el juego online había reaparecido en el Congreso pocos días antes de la gira regional del Papa, en paralelo con el viraje del Gobierno frente al debate sobre la ley de discapacidad. El oficialismo aceptó que resultaba imposible -o de altísimo costo público- el ajuste en ese terreno, dejó de lado los números que se anticipaban como objetivo presupuestario y rearmó su propuesta, para amortiguar el impacto de una renovada ofensiva opositora, que no logró imponer su criterio pero marcó agenda.

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Con ese telón de fondo, el interrogante sobre la posibilidad de un avance en el control del juego creció y lo hizo por partida doble. En primer lugar, porque se agotan los tiempos -el proyecto referido perdería estado parlamentario si no es tratado antes de fin de mes- y en segundo término, porque no queda claro cuál sería la estrategia de LLA en el Senado. Hubo algún tironeo la semana pasada entre legisladores del oficialismo y de la oposición dura, y finalmente se resolvió abordarlo el miércoles en plenario de comisiones y el jueves, como sea, en el recinto.

La especulación de estas horas parece limitada a que el bloque libertario y algún aliado traten de avanzar con modificaciones muy amplias al proyecto que cuenta con la sanción de Diputados. De ser así, el texto volvería del Senado a la Cámara baja. Y es incierto cómo seguiría después, es decir, a qué velocidad o con qué chances. No quedaría espacio para propuestas alternativas. Si hay acuerdo, ¿podría ser incluido el tema en extraordinarias? En el arranque de la semana, nadie arriesgaba pronósticos. Ni siquiera, sobre la realización del encuentro de comisiones.

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El texto que durmió durante un par de años en el Senado incluye fuertes regulaciones, algo que genera rechazo en las filas de LLA y reparos en algunos sectores de la oposición. Pero la parálisis va directamente a contramano de las advertencias realizadas por especialistas en la materia y organizaciones sociales sobre el impacto negativo y creciente del juego en la sociedad, especialmente en chicos y adolescentes. El mensaje de la Iglesia, en la misma dirección, fue amplificado por la visita de León XIV.

En los últimos días, el titular de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, había vuelto a señalarlo. Y la semana pasada también lo había hecho su vicepresidente y arzobispo de Córdoba, Angel Rossi. Los dos advirtieron sobre los intereses en juego. Este lunes, en una carta abierta a los senadores, la Comisión Ejecutiva del Episcopado pidió el tratamiento del proyecto que corre riesgo de quedar en la nada y añadió: “Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”.

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Martín Menem, al frente de Diputados. Nueva convocatoria por el Presupuesto 2027

El jueves próximo, ese será uno de los puntos centrales de la densa jornada del Congreso. El interés político estará puesto en la reforma electoral, también en el Senado. En la otra ala del Congreso se anota el Presupuesto, que sufrió una inesperada postergación por falta de quórum, fue agendado para el miércoles que viene y, finalmente, quedó para un día después. Esa es la hoja de ruta, si no se produce algún cambio por decisión del Gobierno o porque lo demandan las tratativas con gobernadores.

Lo que ocurre con el Presupuesto expone la complejidad de las negociaciones que debe encarar el Gobierno. En términos directos: muestran que es cada vez más costoso cerrar trato, porque crecen las demandas de socios y aliados -en especial, los jefes provinciales- frente a la realidad económica y un panorama electoral incierto. Los reclamos pueden ser estrictamente económicos -biocombustibles, como surgió la semana pasada- o políticos, desde la designación de integrantes en el Consejo de la Magistratura hasta los compromisos para las elecciones por distrito.

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Sin embargo, en líneas generales, hay coincidencia en la necesidad de contar con Presupuesto. Para el Gobierno es también un objetivo básico como señal al frente externo. Y para la variada oposición, más allá de cierta racionalidad legislativa, un modo de restarle algo de margen al oficialismo nacional porque, en caso contrario, la prórroga del Presupuesto previo habilita mayores manejos discrecionales de fondos por parte del Ejecutivo.

La atención central estará puesta entonces en el Senado. Allí, a diferencia de lo que ocurre con otros proyectos -entre ellos, el Presupuesto-, el tema para el oficialismo no es sólo lograr quórum, sino también asegurar mayoría absoluta -37 senadores- para la aprobación artículo por artículo. El cálculo del oficialismo es que cuenta con el número para suspender las PASO, que es el objetivo número uno. No está clara la suerte de otros puntos, como el mecanismo de boleta única. Se verá qué pasa en el recinto con el texto, ya bastante podado.

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Por supuesto, para el oficialismo es crucial conseguir la sanción de la reforma electoral, girarla a Diputados y anotarla como tema prioritario en las sesiones extraordinarias. En la visión libertaria, debería constituir una señal a los mercados. No suelen operar mecánicamente esos planes, que, por otra parte, reflejan el impacto de los números de la economía en el interior del Gobierno, más allá del discurso. Este martes, será difundido el Estimador Mensual de Actividad Económica correspondiente a septiembre. Y eso abrirá otra discusión, que incluye y trasciende al Congreso.