Sin operaciones locales por el feriado, el riesgo país experimentó una baja de 30 puntos básicos el lunes. (Foto: EFE)

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El arranque de la semana llevó alivio para los inversores de todo el mundo. El regreso de Jensen Huang a Nvidia provocó un histórico repunte de Wall Street, con el índice Nasdaq -que agrupa a las acciones tecnológicas- subiendo 6,5 por ciento. Incluso el dólar en Brasil cotizó a la baja tras haber tocado brevemente los 6 reales.

Ahora la expectativa estará puesta en la apertura del mercado hoy, luego del feriado de ayer. Particularmente, las miradas estarán puestas en el dólar. El viernes, en el pico de la ola de ventas global, el tipo de cambio oficial trepó a $1.595, su máximo del año, mientras que la brecha cambiaria se estiró a más de 10 por ciento.

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Incluso el riesgo país superó por primera vez en el año los 1.000 puntos básicos, niveles que no se veían desde la crisis cambiaria sufrida el año pasado, en la previa a las elecciones legislativas.

Con un mercado ahora más optimista y el apetito por las inversiones en activos de riesgo, todo indica que la reapertura local debería tener un tono más favorable. De hecho, la ola de venta de bonos fue considerada como exagerada por la mayoría de los analistas.

A estos precios, el mercado asigna menos del 50% de chance de reelección de Javier Milei, faltando casi un año todavía para las elecciones presidenciales. De hecho, la deuda venía recuperado lentamente, hasta que se complicó mucho el panorama internacional.

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La suba del tipo de cambio también obedeció casi estrictamente a un panorama regional en el cual el dólar subió contra todas las monedas. La cotización llegó el miércoles a máximos anuales en México, Colombia, Chile, Uruguay y Brasil. La suba del tipo de cambio oficial y de los dólares financieros pareció incluso menor en relación a lo que estuvo sucediendo en varios países de la región en las últimas jornadas.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street tuvieron ayer una buena jornada, acorde con este clima más favorable. El ADR de Grupo Financiero Galicia rebotó 5,2%, Macro 3,7% y Supervielle 4,4 por ciento. Nada extraordinario, pero sí mostrando un cambio de tendencia.

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Ayer, además, se conoció que el Índice de Confianza del Gobierno trepó 4% en la medición de noviembre, lo que lo posiciona 15 puntos por encima del nivel de Mauricio Macri en su mes 35 de gestión. Esto marcaría una mayor chance del oficialismo de cara a las elecciones y refleja que el pesimismo sobre la gestión de Javier Milei no sería tan grande como el que marcan algunos estudios de opinión.

Por otra parte, hoy se conocerá el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre. El dato confirmará que la Argentina entró en recesión técnica, porque se acumularán dos meses consecutivos de caída del PBI. La paradoja es que septiembre arrojará un importante rebote de la actividad, que ya deja un escenario bastante mejor para estos últimos tres meses del año.

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Además, la inflación de noviembre luce contenida. Los alimentos vienen creciendo mucho menos y habría menos aumentos estacionales que en octubre. Es muy probable con estos elementos que el índice vuelva a estar debajo del 2% luego del 2,2% registrado en octubre. Incluso si la suba del dólar queda acotada al movimiento de los últimos días entonces el impacto sería muy acotado o directamente nulo.

En un contexto financiero menos dramático, vuelve a escena otro dato clave para el Gobierno y cómo podría darse el año que viene: la suspensión de las PASO. El jueves se trataría en el Senado y si avanza (todo indica que así será) será un gran triunfo del oficialismo, sobre todo porque despeja el horizonte financiero al menos del primer semestre del año que viene.

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La semana pasada se esperaba un impacto favorable en los bonos por el dictamen favorable obtenido por el Gobierno en la comisión de Asuntos Constitucionales, pero la crisis de Wall Street arrasó con todo.