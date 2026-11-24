El repunte de los mercados internacionales dio lugar a una baja del riesgo país argentino. (Foto: EFE)

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La situación financiera mejoró a nivel global, pero Brasil sigue incomodando a la Argentina. Con dudas sobre la eficiencia del plan de ajuste fiscal, ayer el dólar superó los 6 reales para después bajar al valor del viernes de 5,98.

Los analistas estiman que si el Congreso brasileño no aprueba el programa diseñado por el gobierno de Lula da Silva, el dólar puede alcanzar 6,20 reales en la semana a menos que intervenga el Banco Central. De todas maneras, las críticas al plan son por la escasez de recortes y por el aumento de la presión impositiva.

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La Bolsa de San Pablo reflejó el clima económico: cayó casi un 1% y los bancos encabezaron las pérdidas. El plan de ajuste no logró modificar el ánimo de los inversores. La iniciativa elimina créditos tributarios para las empresas y reduce subsidios, que solo se mantendrían para compañías vinculadas a nuevas tecnologías.

Las expectativas de una mejora del riesgo país de Argentina también se apoyan en el desempeño del ETF que agrupa a los mercados emergentes, que subió 7,5 por ciento. El movimiento sugiere que algunos fondos retomaron las compras de bonos y acciones.

En ese contexto, el mercado recibió de forma favorable el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de México, del 3,3%, y de Perú, del 3,1%, durante el tercer trimestre. La diferencia radica en que la actividad económica mexicana cayó en septiembre, mientras que Perú registró un aumento de la inversión extranjera.

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México vive una situación parecida a la Argentina. Su crecimiento es heterogéneo y el PBI tuvo impulso en los dos primeros meses del trimestre y decayó en el tercero.

Pero más allá de Brasil, en Nueva York se vivió una jornada de rebote de las acciones tecnológicas que no disiparon los temores de los inversores. De hecho, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, siguieron subiendo y su rendimiento está en 4,92 por ciento.

El retorno de Jensen Huang a la presidencia de Ndivia hizo subir a la acción 31% tras haberse derrumbado 14% el viernes pasado. Hay demasiados rumores sobre la salida y el regreso del CEO de la empresa que dejó a grandes ganadores por la imprevisibilidad del movimiento. Solo 3% de los inversores apostaron al retorno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue la gran influencia para lograr su regreso. Su mensaje de bienvenida fue de euforia. Pero a Jensen lo espera una comisión en el Congreso para que de explicaciones.

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Nvidia es una suerte de banco central de la inteligencia artificial, y Jensen es considerado una figura clave para sostener a la empresa y al conjunto del sistema, debido a sus acuerdos multimillonarios, aún no formalizados, con Elon Musk y otros referentes del mercado.

Antes de su salida, circularon rumores sobre un posible desplazamiento, que finalmente se concretó. Pocos creyeron que el episodio se explicara por una historia de amor y espionaje. Más tarde, el propio Jensen manifestó su intención de regresar, pero la empresa rechazó inicialmente esa posibilidad. Finalmente volvió, y su regreso fue uno de los factores detrás de la suba de ayer: el Nasdaq avanzó casi 7% tras el derrumbe del viernes, mientras que el S&P 500 ganó 4,74 por ciento.

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El VIX, conocido popularmente como el “índice del miedo”, había entrado en zona de turbulencia al superar los 30 puntos. Luego retrocedió por debajo de los 25 puntos, un nivel que aún es elevado, pero que indica una menor volatilidad.

Los inversores se mostraban cautelosos y las bolsas de Nueva York no definían una tendencia para la jornada. Nvidia y otras acciones que habían registrado fuertes alzas insinuaban tomas de ganancias.

La fortaleza del dólar, en cambio, no dejaba dudas. La Reserva Federal mantenía su intención de subir las tasas a partir de diciembre, una medida que encarecería el financiamiento de las deudas soberanas y que afectaría de manera particular a Argentina. Anoche, el dólar avanzaba 0,50% frente a las principales monedas del mundo.

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La semana sería corta para los argentinos: el jueves es feriado en Estados Unidos y el viernes, por el Black Friday, la Bolsa operará solo por la mañana. Desde mañana, los volúmenes podrían reducirse de forma marcada, ya que muchos operadores suelen retirarse del mercado antes del fin de semana largo. Resta ver si la tensión financiera altera esa costumbre.