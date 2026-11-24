Santi Cazorla compartió las convicciones de Emiliano Martínez en el Arsenal

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Santi Cazorla recordó la confianza que Emiliano Martínez mostraba cuando todavía era un arquero adolescente que buscaba abrirse camino en el Arsenal. El exmediocampista español aseguró que el argentino, con 17 o 18 años, ya expresaba sin rodeos una ambición que entonces podía parecer lejana: convertirse en el mejor de su puesto. Para Cazorla, aquella seguridad no respondía a una frase dicha al pasar, sino a una convicción que el Dibu sostenía con la idea de trabajar para alcanzar cada una de sus metas.

“Él siempre lo decía: ‘Voy a terminar siendo el mejor arquero del mundo’. Tenía 17 o 18 años, ja”, contó Cazorla en una entrevista con La Media Inglesa. El español explicó que el arquero hablaba de su futuro con seriedad y que confiaba en sus condiciones, incluso en una etapa en la que todavía no había conseguido continuidad en el primer equipo.

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El exjugador señaló que el arquero no se limitaba a manifestar un deseo de llegar lejos, sino que también describía el camino que pretendía seguir para conseguirlo. “Lo decía realmente porque se lo creía, tenía confianza en sí mismo. ‘Voy a trabajar duro, voy a ganarme un lugar en la Premier y en la Selección Argentina’, decía”, agregó Cazorla al reconstruir las palabras que escuchaba del entonces joven futbolista argentino.

El Dibu Martínez concretó su llegada al Arsenal en 2010 (Credit: Action Images / Peter Cziborra Reuters)

Martínez había llegado al Arsenal en 2010, con 17 años, mientras que Cazorla se incorporó dos temporadas después. El vínculo dentro del plantel existió, aunque ambos compartieron pocos partidos porque el arquero pasó buena parte de ese período fuera del club londinense. Sus préstamos lo llevaron a Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolves, Getafe y Reading.

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La oportunidad más sostenida para Martínez llegó a fines de 2014, cuando las lesiones de los dos arqueros titulares le abrieron la puerta para disputar seis partidos consecutivos desde el inicio. Esos encuentros representaron la única seguidilla en la que coincidió con Cazorla dentro del equipo, antes de que el argentino volviera a ocupar un lugar como suplente y el español continuara más tarde su carrera en el Villarreal.

El paso de Martínez por el Arsenal estuvo marcado por esa alternancia entre la espera de una oportunidad y las salidas temporales a otros clubes. Cazorla recordó esa situación al referirse también a la relación que construyeron durante aquellos años: “Es un fenómeno. Teníamos una gran amistad. Disfrutamos poco con él porque siempre se iba cedido”, dijo el español ante el medio.

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El arquero argentino regresó al arco del Chelsea tras una fractura (REUTERS/Toby Melville)

Al evaluar el nivel que Martínez alcanzó después, Cazorla volvió sobre la convicción que había identificado cuando el arquero todavía era muy joven. “Estaba claro que esa autoestima lo llevó a estar donde está. Aunque tenga sus locuras como todos los arqueros, pero es de primer nivel y es el mejor ejemplo de que trabajando se puede conseguir todo lo que quieras”, concluyó.

Cazorla se retiró en julio, a los 41 años. Por su parte, Martínez, de 34, reapareció con el Chelsea después de la fractura de mandíbula que sufrió. El arquero había vuelto a las canchas el martes anterior con la selección argentina frente a Costa Rica y luego recuperó la titularidad con los Blues en la derrota por 4-1 ante el Leeds, por la fecha 11 de la Premier League.

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