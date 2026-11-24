“Una forma de cerrar los ojos”: ¿qué tienen en común una antropóloga que no sabe qué hacer con su vida y la desaparición misteriosa de una mujer en la costa argentina?

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Paula Holtz va a visitar a su mamá que vive en Arenas del Sur, un paraje costero que no tiene estación de micros. Está casada con Pablo, pero viaja sola. Las cosas no andan bien: “Vive en su mundo donde todo es como él quiere y la gente piensa y quiere lo que él cree que están pensando y queriendo”. Regresa a su antigua casa de veraneo, un lugar cargado de recuerdos con un presente que parece dormido en el tiempo. Y un poco eso es lo que ella anda buscando, la melancolía de lo que fue. “Ir a ver a mamá es como ir al pasado. Quizás necesito eso: meterme entre los recuerdos y esperar que la vida sea menos hostil”.

Una forma de cerrar los ojos (La Crujía, 2026) es la primera novela de Raquel San Martín. Es un policial de los buenos. De esos que te hacen acordar a grandes autores del género, como el belga Georges Simenon, pero con la diferencia de que en la novela de San Martín la que investiga es Paula Holtz, una antropóloga, en lugar del comisario Jules Maigret, conocido por resolver los casos basándose en la naturaleza humana de los sospechosos. Así las cosas, cerca de llegar a su destino, la protagonista ve una foto de una mujer pegada en un poste de luz. Desde la ventanilla del micro, observa que el volante es nuevo y que ya lo había visto antes, en el camino de la entrada al pueblo. El cartel dice que la chica en cuestión está desaparecida, que se llama Daniela Viale y que si alguien la vio puede llamar a tal número de celular. Hasta aquí, podría ser el comienzo de un policial clásico. Sin embargo, es solo una excusa para desplegar múltiples historias que avanzan todas juntas y con una misma fuerza. Ella intentará develar el misterio, sí. Pero también pasarán un montón de otras cosas, igual de apasionantes. Vas a ver.

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Una pasajera observa desde la ventanilla de un autobús un cartel de búsqueda de Daniela Viale pegado a un poste (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cosa lleva a la otra

La llegada del personaje a Arenas del Sur está vinculada con una visita a su madre y esto constituye uno de los tantos núcleos narrativos. Por eso su viaje a la ribera atlántica no es solo un reencuentro familiar: también obliga al personaje a volver sobre una relación difícil, marcada por diferencias y temas pendientes.

“Mamá me encuentra en la puerta, sale apurada. (…) Me da un beso como si me hubiera visto ayer. Mamá no me abraza, no abraza mucho a nadie. (…) no me pregunta mucho sobre nada. Se fue enterando de mi vida con lo que yo le contaba cada tanto por teléfono y en los veranos con más tiempo, no siempre con más atención.”

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Pero, como ya sabemos, una cosa lleva a la otra y el paradero de Daniela Viale distrae a Paula del motivo principal de su presencia en aquel antiguo reducto marítimo. Sucede que, si bien su objetivo inicial había sido visitar a su mamá y alejarse de Buenos Aires, con todo lo que eso implicaba, ahora el panorama era otro. El cartel con la chica desaparecida la inquieta y, casi sin proponérselo, empieza una larga investigación que la lleva a conexiones rarísimas con gente del poblado y pone en marcha una serie de acontecimientos uno más inesperado que el otro.

Por otra parte, aparece en escena Ariel, un antiguo amor que abandonó varios años atrás pero que, por lo que se ve, nunca olvidó. “Me doy vuelta, Ariel está parado en la entrada del restaurante. Me debe haber visto desde adentro. (…) En este lugar estaba el cuartito de la rotisería donde tuvimos sexo la primera vez, al día siguiente de ir a perseguir fantasmas a la reserva. (…) lo hice contra la pared en la parte de atrás de una rotisería con un chico atractivo y fue hermoso y no me lo olvido”.

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Encontrarse nuevamente con este hombre se suma entonces al enigma de la mujer desaparecida, a la compleja relación con su madre, al vínculo fallido con su marido y a no saber qué hacer con su vida. El pasado vuelve y la lleva a revisar decisiones tomadas o no, lo que aumenta la tensión entre todos los frentes que se abren en el relato.

"Una forma de cerrar los ojos" (La Crujía, 2026) es la primera novela de Raquel San Martín

Como sea, San Martín no reduce a la protagonista a una mujer que busca resolver un crimen o su vida sentimental: también la presenta como una persona de carne y hueso, que no la tiene fácil y que está transitando por un momento turbulento de su existencia. Atravesada por miles de dudas, Paula camina todo el tiempo por la cornisa sin saber muy bien a dónde va. “Y entonces no estoy tomando un café ni leyendo ni pensando qué quiero hacer con mi vida, tampoco ayudando a mamá a escribir una carta al Consejo Deliberante para que echen a los empresarios uruguayos ni nada de lo que vine a hacer. Estoy en la camioneta de Ariel que me lleva no sé a dónde por las calles vacías y no me importa.”

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Una forma de cerrar los ojos propone seguir a Paula en su sondeo y al mismo tiempo observar qué sucede con ella cuando las circunstancias la separan de su vida cotidiana. La protagonista de esta novela regresa a un lugar donde quedaron personas, recuerdos y decisiones que no terminaron de tomarse. De una manera u otra, la trama la lleva a reconstruir la historia de los otros – la chica desaparecida, su mamá, la comunidad vecinal, Ariel, Pablo - mientras hace lo mismo con la propia. Y en ese devenir entre el presente y lo que dejó atrás, la obra encuentra una de sus líneas más efectivas.

¡Ah, casi me olvidaba! Paula no indaga sola en el paradero de Daniela Viale. Lo hace junto a Federico, un periodista ambicioso que potencia el trabajo y lo hace más dinámico y ameno, para ellos y para nosotros también. Entre ambos se establece una alianza sostenida por el interés de resolver, juntar información y encontrar respuestas. ¡Ojo! Acá no hay romance ni nada por el estilo, ¿eh? Lo que los une es el rastreo sobre un caso que presenta cada vez más incógnitas. La propuesta editorial encuentra así un particular equilibrio entre el suspenso y las relaciones humanas y las desapariciones (al final son dos) funcionan como motor de la acción, pero no absorben todo. Un gran acierto de la autora es la creación y desarrollo de una protagonista antropóloga. Eso, sin duda, aporta un plus importante: la observación participante, la escucha de testimonios y el esfuerzo por comprender las razones detrás de ciertas conductas son herramientas que forman parte de su mirada profesional y enriquecen mucho la narración.

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Un pueblo en la costa atlántica, mujeres que desaparecen y el incómodo silencio de los habitantes: de esta idea parte la trama del policial "Una forma de cerrar los ojos". (Foto: gentileza Raquel San Martín)

La editora, escritora y periodista cultural apuesta por un esquema que combina distintas líneas narrativas sin abandonar el impulso propio del género. El paisaje costero, fuera de temporada, contribuye a crear una atmósfera alejada de las imágenes típicas del verano. La rutina, la soledad, el clima de invierno y “nada que hacer” dejan al descubierto aspectos que permanecían fuera de la conversación pública y que San Martín rescata para contar qué pasa en un “pueblo chico, infierno grande”. Entonces: ¿qué tienen en común una antropóloga que no sabe qué hacer con su vida y la desaparición misteriosa de una mujer en la costa argentina? Bueno, eso es justamente lo que ustedes, queridos lectores, tendrán que descubrir.

¿Quién es Raquel San Martín?

Raquel San Martín (Buenos Aires, 1974) es editora, escritora y periodista cultural. Licenciada en Periodismo, tiene una maestría en Antropología social de Flacso Argentina. Actualmente trabaja como editora en Siglo XXI. Trabajó como redactora y editora en la sección Cultura y en los suplementos Enfoques e Ideas, del diario La Nación. Fue docente en la UCA. Es autora del ensayo ¿Dónde queda el primer mundo? (2016), junto con Hinde Pomeraniec y del libro de poemas Un año sin dormir (2021). Una forma de cerrar los ojos (La Crujía, 2026) es su primera novela.

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