Atentado contra Cristina Kirchner: Casación fijó audiencia para revisar el agravante de violencia de género

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La Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el 16 de diciembre, en la que analizará si el intento de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner debe ser considerado también un caso de violencia de género. Además, el tribunal deberá resolver si confirma o modifica las penas impuestas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

Durante la audiencia, la fiscalía, las defensas y la querella podrán expresar sus posiciones de manera oral o mediante la presentación de escritos. Por su parte, la ex presidenta podrá trasladarse al tribunal si desea participar de forma presencial.

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La Sala II de Casación, integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, hizo lugar al requerimiento impulsado por el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que reclamó la aplicación de los agravantes de alevosía y violencia de género en su modalidad de violencia política. Los abogados de Cristina Kirchner acompañaron ese planteo.

El pedido de la UFEM

La titular de la UFEM, Mariela Labozzetta, junto con la querella de Cristina Fernández de Kirchner, pidió que el intento de homicidio fuera encuadrado como una tentativa de femicidio en un contexto de violencia política por razones de género.

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La fiscal Mariela Labozzetta y la querella solicitaron calificar el ataque como tentativa de femicidio en el marco de violencia política (NA)

Sostuvieron que el ataque no puede analizarse de manera aislada, sino dentro de un clima previo de hostigamiento, discursos de odio y deslegitimación contra la ex presidenta por su condición de mujer y dirigente política.

Para la acusación, no era necesario demostrar una relación personal de subordinación entre Sabag Montiel y Fernández de Kirchner ni acreditar que la cuestión de género hubiera sido el único móvil del ataque.

Plantearon que la violencia de género tiene carácter estructural y que, en este caso, se expresó como un intento de disciplinar y excluir de la vida pública a una mujer que ocupaba un lugar de poder.

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Por esa razón, pidieron que se aplicara el agravante de violencia de género junto con los de alevosía y uso de arma de fuego, y se eleven las penas a 15 años de prisión para Sabag Montiel y 14 años para Uliarte.

La sentencia cuestionada

Los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari descartaron por unanimidad el agravante de violencia de género. Entendieron que, aunque la condición de mujer de Cristina Fernández de Kirchner pudo haber acentuado la hostilidad social hacia su figura, no se acreditó que el ataque hubiera tenido como fin matarla por ser mujer.

El TOF 6 descartó el agravante de género con el argumento de que el hecho respondió a motivos de orden político

Para el tribunal de juicio, el hecho estuvo dirigido contra la entonces vicepresidenta por su rol político y por el rechazo personal que despertaba en los acusados, no como una expresión de las relaciones de dominación y subordinación entre varones y mujeres propias de una estructura patriarcal.

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También consideró que no se verificaba una relación jerárquica de poder entre Sabag Montiel y Fernández de Kirchner que permitiera aplicar el agravante.

Añadió que la acusación no había demostrado una motivación misógina ni una animosidad específica de los imputados hacia las mujeres.

Fernando Sabag Montiel recibió una pena de 14 años de cárcel y Brenda Uliarte fue condenada a ocho años y dos meses de prisión. Nicolás Carrizo resultó absuelto

Con ese criterio, el TOF 6 condenó a Fernando Sabag Montiel como autor del intento de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego, en grado de tentativa, y a Brenda Uliarte como partícipe necesaria del mismo delito. Para él aplicó una pena de 14 años de prisión, luego de unificarla con condenas previas. Ella fue sentenciada a ocho años y dos meses.

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En tanto, Nicolás Carrizo, quien había llegado al debate como tercer acusado y era conocido como el jefe del grupo de vendedores de algodón de azúcar llamado “Los Copitos”, fue absuelto cuando la fiscalía y la querella retiraron la acusación por falta de pruebas.

El ataque ocurrió el 1 de septiembre de 2022 frente al domicilio de Cristina Kirchner, en Recoleta. Sabag Montiel se acercó entre los militantes, apuntó con una pistola Bersa calibre 32 y accionó el gatillo a corta distancia de la entonces vicepresidenta.

El disparo no salió, aunque el arma estaba cargada y era apta para disparar. El agresor fue reducido por personas que se encontraban en el lugar y quedó detenido. Uliarte fue arrestada días después.

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