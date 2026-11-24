La actividad económica había caído 2,8% mensual desestacionalizado en julio y quedó al borde de la recesión técnica.

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, un dato que permitirá determinar si la economía acumuló dos trimestres consecutivos de caída, condición que se conoce como recesión técnica.

La estadística oficial completa la medición del tercer trimestre, luego de una contracción del Producto Bruto Interno (PBI) de 0,6% entre abril y junio. La actividad tuvo además un retroceso mensual de 2,8% en julio y una recuperación de apenas 0,1% en agosto, de acuerdo con la serie desestacionalizada.

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Para evitar que el promedio del tercer trimestre quedara por debajo del registrado entre abril y junio, el noveno mes debería mostrar una suba cercana a 8,5% mensual desestacionalizado. La cifra supera con amplitud las variaciones observadas durante el año: el mayor avance mensual de 2026 fue de 2,7%, en marzo.

Las proyecciones privadas anticipan una recuperación frente a agosto, aunque insuficiente para compensar las pérdidas acumuladas durante los dos meses previos. Equilibra calculó un alza de 0,5% mensual desestacionalizado para septiembre y una caída de 1% frente al mismo mes de 2025.

Con esa evolución, la consultora estimó que la actividad del período julio-septiembre quedó 2,6% por debajo del segundo trimestre, también en términos desestacionalizados.

La medición de Orlando J. Ferreres & Asociados fue más moderada. Su Índice General de Actividad proyectó una mejora mensual de 0,1% en septiembre, una baja interanual de 0,8% y una contracción trimestral de 1,2 por ciento.

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Antes de conocerse las estimaciones para septiembre, el economista de Equilibra, Gonzalo Carrera, había calculado que la actividad “debería crecer alrededor de 8,5%” en el último mes del trimestre para sostener el nivel promedio del período anterior. “Es muy improbable. Hoy parece imposible, diría más que improbable ya a esta altura”, afirmó Carrera.

El analista económico advirtió que el deterioro alcanzó a sectores no primarios, entre ellos la industria, la construcción y el comercio. También señaló que el agro, que había impulsado la recuperación en meses anteriores, dejó de compensar los retrocesos de otras ramas.

Qué significa la recesión técnica

La llamada recesión técnica describe una situación en la que la actividad económica se contrae durante dos trimestres seguidos, según las cifras desestacionalizadas. Se trata de una pauta utilizada para ofrecer una señal rápida sobre la evolución del PBI, a partir de la comparación entre períodos trimestrales.

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La fórmula suele vincularse con Julius Shiskin, economista de la oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos. En 1974, Shiskin la presentó como una “pauta simplificada” en un artículo publicado por The New York Times.

Ese parámetro no coincide con el utilizado por la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de Estados Unidos (NBER, por sus siglas en inglés), una entidad privada de investigación que fija de manera oficial las fechas de las recesiones en ese país. Su comité, integrado por ocho especialistas, analiza distintos indicadores y establece los puntos máximos y mínimos del ciclo, un proceso que puede demorar más de 20 meses.

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Para el NBER, una recesión abarca el período entre el pico de actividad y el valle posterior. La etapa expansiva comienza en ese valle y continúa hasta que se alcanza un nuevo máximo. Por eso, su diagnóstico no depende únicamente de dos bajas trimestrales consecutivas del PBI.

En Argentina, el profesor emérito de la Universidad Nacional de Tucumán Juan Mario Jorrat, especialista en ciclos económicos, sostuvo que la economía se encuentra en recesión desde marzo del año pasado. Su análisis toma como referencia el ICA-Arg, elaborado por el Centro de Investigaciones del Ciclo Económico (Cicec) de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe.

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Ese indicador reúne variables coincidentes para determinar las fases del ciclo económico. Bajo ese método, la actual sería la novena recesión detectada por la serie y su inicio se ubicaría cerca de 20 meses antes de la evaluación de Jorrat, un horizonte más extenso que el que surge de observar únicamente los dos últimos trimestres.

Caputo proyectó un repunte de la economía en los últimos tres meses del año pero las consultoras recortaron fuerte las proyecciones de crecimiento para 2026. (Foto: Reuters)

La proyección de Caputo y el recorte de privados

A pocos días de la difusión del EMAE, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que no se cumplieron las previsiones oficiales sobre los “mejores 18 meses” para la economía. El funcionario atribuyó el resultado a la guerra en Oriente Medio y a la incertidumbre política vinculada con un eventual regreso del kirchnerismo.

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De todos modos, Caputo sostuvo que la actividad comenzó a recuperarse desde agosto y anticipó una continuidad de esa dinámica durante los últimos meses del año. “Esperamos ahora un fin de año con una continuidad con la tendencia que estamos viendo ahora”, afirmó el funcionario nacional.

Más allá de las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda, la actividad atravesó un año de variaciones mensuales y trimestrales dispares, con una secuencia que derivó en una tendencia contractiva. La mayoría de las consultoras anticipa que el tercer trimestre cerró con una nueva baja frente al período anterior, lo que configuraría una recesión técnica tras dos caídas trimestrales consecutivas.

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Las proyecciones de mercado también fueron corregidas a la baja. Al comienzo de 2026, quienes participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) esperaban que la economía creciera 3,5% durante el año. En la última encuesta, realizada a fines de octubre, esa previsión descendió a 0,7 por ciento.