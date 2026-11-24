Arruabarrena habló de todo tras el título de la Copa Sudamericana (REUTERS/Luisa González)

Guardar

Rodolfo Arruabarrena aseguró que el plantel de Boca Juniors “tiene la posibilidad de hacer historia” tras la consagración en la Copa Sudamericana 2026 y pidió a sus jugadores que “disfruten” el cierre de temporada, en la previa del cruce de este miércoles ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura. El entrenador, de 59 años, habló para el canal oficial del club pocos días después de levantar el primer título internacional de su segundo ciclo al mando del Xeneize.

El Vasco conquistó el sábado 21 de noviembre la Copa Sudamericana 2026 al vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel. El resultado cortó una racha de 18 años sin títulos internacionales para Boca Juniors y convirtió al entrenador en el único futbolista e entrenador que ganó copas internacionales con el club en ambos roles: la Copa Libertadores 2000 como jugador y la Sudamericana 2026 como director técnico.

PUBLICIDAD

Arruabarrena entró al selecto grupo de los entrenadores más ganadores de la historia, encabezado por Carlos Bianchi con nueve consagraciones. (Fuente: Silvio Maverino)

El entrenador repasó las decisiones que tomó Eduardo Domínguez, DT de Atlético Mineiro, durante el partido. “Sabíamos que es un entrenador que plantea bien tácticamente los partidos, en la alineación sabíamos que podía haber un nueve falso”, explicó. Según el Vasco, lo que lo sorprendió fue el movimiento de marca de Fred sobre Leandro Paredes, aunque remarcó que su equipo logró romper la presión rival a través de la salida con los defensores centrales.

“Nos gusta tener la pelota, el campo iba a estar rápido y con la humedad y el calor era importante tener el balón”, señaló sobre las condiciones climáticas de Colombia. El técnico destacó en particular el rendimiento de Facundo Herrera en la circulación del balón desde el fondo y afirmó que, con ese dominio, el Xeneize impidió que Mineiro desarrollara su juego habitual.

PUBLICIDAD

El Vasco da indicaciones durante la final de Copa Sudamericana disputada en el estadio Metropolitano Roberto Melendez (REUTERS/Luisa Gonzalez)

“Era fundamental entrar once y salir once, cosa que en los últimos años a Boca le ha hecho mermar el rendimiento con las expulsiones”, apuntó el entrenador con respecto a la final disputada. Con apenas horas de descanso tras el regreso desde Barranquilla, el plantel de Boca deberá presentarse este miércoles 25 de noviembre, a las 21, en La Bombonera frente a Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti. El Vasco calificó al rival mendocino como “un gran equipo” pese a no haber conseguido en el torneo los resultados que buscaba.

“Lo único que les digo a los jugadores es tranquilidad y que disfruten, es difícil pero lo tienen que hacer”, relató sobre la charla que mantuvo con el plantel antes de jugar ante Atlético Mineiro. El técnico subrayó además la importancia de contar con jugadores experimentados dentro del grupo: “Necesitás líderes positivos y yo acá los tengo, Leandro es el principal, pero detrás de ellos hay varios”.

PUBLICIDAD

El plantel de Boca Juniors

El entrenador describió el estado físico del equipo como el “cansancio típico de un viaje largo” tras un partido disputado con alta humedad y calor, aunque remarcó la predisposición de los futbolistas para afrontar el compromiso ante la Lepra mendocina. Según detalló, los jugadores sin minutos en la final se entrenaron con normalidad y mostraron “mucha alegría y ganas de participar”, mientras que el cuerpo técnico recurrió a charlas y videos para compensar la falta de entrenamientos de campo.

“Cualquier lesión en este momento los mantendría afuera de este tramo final”, advirtió Arruabarrena, quien aseguró mantener una relación de sinceridad con el plantel. El técnico también se refirió a un episodio ocurrido tras la derrota 3 a 0 ante Deportivo Riestra, donde el equipo hizo un “click” luego de que los jugadores le pidieran permanecer diez minutos adicionales en el vestuario para hablar entre ellos. “En este club cuando te caés te tenés que levantar rápido”, explicó sobre el cambio de rendimiento que llegó en las semanas siguientes.

PUBLICIDAD

Consultado sobre las decisiones futbolísticas tomadas apenas iniciada su gestión, el Vasco afirmó haber sido transparente con la dirigencia respecto a las llegadas y salidas de jugadores. “Fuimos claros con el presidente de las salidas y las llegadas, siempre me han achacado la limpieza que hice en el club”, indicó, al tiempo que remarcó que el 90% de esas decisiones fueron consensuadas con Juan Román Riquelme. “El presidente me ha cumplido siempre, todo lo que hemos hablado”, agregó.

El abrazo entre Juan Román Riquelme y el Vasco Arruabarrena tras la consagración de Boca en la Copa Sudamericana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenador también se refirió a los futbolistas que no tuvieron continuidad en el equipo titular. “A todos les dije que iban a tener oportunidades, me saco el sombrero con quienes no la tienen, pero los tengo trabajando en el día a día”, sostuvo. Según explicó, ese nivel de compromiso con el plantel completo “fortalece” su trabajo como entrenador y jerarquiza la interna del grupo.

PUBLICIDAD

Boca afrontará el cruce ante Independiente Rivadavia con la obligación de sostener el nivel competitivo que le permitió sumar dos títulos durante el año, entre ellos la tabla anual. “Somos un equipo duro, pero en cuanto nos confiamos y relajamos un poquito, nos puede ganar cualquiera”, advirtió Arruabarrena, que remarcó la necesidad de no relajarse pese a los resultados recientes.

El ganador del cruce del miércoles avanzará a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Paralelamente, continúa pendiente la definición de la Copa Argentina ante Platense.