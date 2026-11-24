Sergio Uñac, Ricardo Quintela y Jorge Capitanich se reunieron en Chaco

Guardar

Jorge Capitanich fue el anfitrión de dos dirigentes que están anotados en la carrera presidencial. Ambos hicieron públicas sus intenciones. Este lunes se mostraron juntos en Chaco en un evento que reúne dirigentes del Norte Grande a fin de discutir políticas públicas.

El senador Sergio Uñac usó el ámbito e insistió con su plan de internas regionales para dirimir la oferta electoral 2027 del PJ. El supuesto es que el Gobierno logrará suspender las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias). El mecanismo incluiría votaciones en seis áreas en fechas consecutivas. La suma determinaría el ganador. Para eso, el país debería segmentarse en NEA, NOA, Cuyo, Región Centro, Buenos Aires y el Sur.

PUBLICIDAD

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en tanto, aprovechó la presencia de más de 60 intendentes para subrayar la importancia de los municipios en la vida pública. “Nadie conoce mejor la realidad de los argentinos y argentinas que quienes gestionan todos los días en cada municipio”, expresó. En ese sentido, explicó: “Por eso nos reunimos con intendentes e intendentas de Chaco para poner en común el difícil momento que atraviesa el país y empezar a construir, desde cada provincia, el proyecto federal que tiene que venir”.

La reunión se desarrolló como parte de las actividades del segundo Encuentro del Norte Grande, convocado bajo la consigna “Hacia un nuevo federalismo”.

Un problema en partes

El senador sanjuanino da por hecho que no habrá PASO el año próximo y de que el PJ tendrá que solucionar con herramientas propias las candidaturas. Él es uno de los anotados en la carrera presidencial. Quintela es otro. El póker lo completarían, por ahora, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y Sergio Massa.

PUBLICIDAD

Uñac explicó que la iniciativa contempla organizar seis instancias de votación en distintas regiones. Los aspirantes a la presidencia deberán recorrer los territorios y entrar en contacto directo con los vecinos, dirigentes y referentes productivos de cada área. Luego, deberán competir allí entre sí.

Con este esquema, las internas no se realizarían en forma simultánea y en una sola jornada, sino que sería un proceso acumulativo.

Los resultados finales de las distintas instancias se deberán sumar para dirimir quién es el ganador.

Los referentes del PJ debatieron sobre la interna del peronismo

El ex gobernador de San Juan cargó contra las autoridades del PJ nacional por no prever que el Gobierno podría lograr el número para eliminar o suspender las PASO. “Fueron seis meses de mucha charla de café, pero poca acción real ¿Estamos a contrarreloj? Sí. Estamos muy a contrarreloj. Hemos perdido un tiempo precioso”, señaló.

PUBLICIDAD

Uñac hizo estas declaraciones en una rueda de prensa que compartió con Capitanich y Quintela en la sede del PJ Chaco. Allí subrayó la necesidad de que haya más peso de las provincias en la toma de decisiones y en la oferta electoral del peronismo. “Hay un desequilibrio” entre Buenos Aires y el resto de los distritos, opinó.

Un proyecto federal

“El futuro de la Argentina se levanta con producción, obra pública y trabajo en cada provincia”, afirmó por su parte el gobernador riojano.

Tras participar del encuentro con más de 20 mandatarios locales chaqueños, reivindicó el rol del Municipio ante la crisis. “Por eso nos reunimos con intendentes e intendentas de Chaco. Para poner en común el difícil momento que atraviesa el país y empezar a construir, desde cada provincia, el proyecto federal que tiene que venir”, aseveró.

PUBLICIDAD

“El futuro de la Argentina se levanta con producción, obra pública y trabajo en cada provincia”, agregó.

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, suspendió las PASO del año próximo. El PJ, que no tendrá a Capitanich como candidato a la gobernación, deberá resolver por sí mismo la conformación de sus listas provinciales y locales. Para eso, y después de evaluar distintas opciones, optó por convocar a internas abiertas el 4 de julio. Se estima que los comicios provinciales se concretarán en la segunda quincena de septiembre del 2027.