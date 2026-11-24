El BCRA ahora prioriza la venta de dollar-linked a corto y larzo plazo. (Foto: Reuerts/Sam Wolfe)

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Sin prisa pero sin pausa, y en paralelo al crecimiento de la brecha, la cobertura cambiaria retomó su sendero alcista en las últimas semanas y alcanzó niveles similares a los de octubre de 2025, antes de la celebración de las elecciones de medio término. No obstante, la composición de ese stock, que está atado a la evolución del dólar, se modificó y no incluye la venta de un instrumento clave que utilizó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) el año pasado.

La cobertura funciona como un seguro contra las variaciones del dólar. A modo ilustrativo, una empresa debe pagar dólares el mes próximo y teme que suban. Ante ese escenario, puede comprar un bono dollar-linked (sujeto a la depreciación del tipo de cambio) y cubrirse en caso de que efectivamente ocurra un salto cambiario.

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En ese contexto, el BCRA modificó la estrategia con respecto a la que utilizó antes de los comicios legislativos del año pasado. La entidad que conduce Santiago Bausili redujo su posición vendida en futuros hasta niveles cercanos a cero y priorizó la venta de títulos dollar-linked de corto y largo plazo para canalizar la demanda de cobertura frente a eventuales presiones sobre el mercado cambiario.

El dólar futuro implica un contrato para acordar hoy a qué precio se comprará o venderá dólares en una fecha futura. No implica recibir divisas físicas: al vencimiento se paga o cobra la diferencia entre el precio pactado y el dólar de referencia en pesos. Sirve para cubrirse ante una suba o baja del tipo de cambio.

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Un informe del Banco Galicia analizó la evolución de la posición vendida del Central en contratos de dólar futuro y de los instrumentos dollar-linked (USD-L) en manos privadas entre junio de 2025 y octubre de 2026. La serie mostró que los contratos de futuros perdieron peso dentro del total, mientras que crecieron los instrumentos dollar-linked, incluidos los que vencen en 2028.

Según el reporte, la posición conjunta —que suma los USD-L privados y la posición vendida del BCRA en futuros— pasó de USD 12.200 millones a 15.700 millones de dólares. El monto quedó cerca de los USD 16.500 millones registrados en octubre del año anterior.

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El cambio se dio en la composición de esa cobertura. Antes de las elecciones de 2025, los contratos de dólar futuro representaban una parte mayor de la posición total. En los últimos meses, en cambio, el BCRA redujo esa exposición a niveles cercanos a cero, mientras que los bonos dollar-linked en manos privadas pasaron a explicar una proporción cada vez mayor.

Nueva estrategia

Los datos de Galicia mostraron un aumento de los USD-L de corto plazo desde mediados de 2026. El último registro de la serie fue de USD 9.443 millones, en línea con la medición que excluye los instrumentos con vencimiento durante la próxima administración.

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Con ese criterio, la posición pasó de USD 6.900 millones a cerca de 9.500 millones de dólares. El informe destacó que, aun sin incluir los bonos atados al dólar que vencen en el próximo gobierno, el monto creció de forma sostenida.

Los instrumentos con vencimiento en 2028 también explicaron parte de la suba. Este stock ganó volumen desde mediados de 2026 y llevó la posición total hacia los 15.000 millones de dólares. Este componente tuvo una presencia menor en los meses previos a las elecciones de 2025.

La estrategia se concentró, así, en bonos dollar-linked de corto y largo plazo. Estos instrumentos ofrecieron cobertura frente a una eventual suba del tipo de cambio sin trasladar toda la demanda al mercado de contado.

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El documento también señaló un contraste entre la suba del riesgo país y la apreciación del tipo de cambio oficial. Según Galicia, parte de la demanda de cobertura se canalizó hacia los títulos atados al dólar oficial, en lugar de dirigirse directamente a la compra de divisas en el mercado spot.

Además, la brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación pasó de cerca de 6% a 13 por ciento. Esa ampliación coincidió con el aumento de las posiciones dollar-linked privadas y con la menor participación de los contratos de futuros en la cobertura total.

Para Galicia, la estrategia del BCRA de apostar al dollar-linked permitió que la demanda no se traslade de forma directa al spot.(Foto: Reuters)

El BCRA “reseteó” una herramienta clave

En paralelo a esa suba de la cobertura mediante títulos vinculados a la evolución del tipo de cambio oficial, el Banco Central avanzó con el desarme completo de su posición corta de venta de futuros de dólar y pasó a - USD 42 millones a finales de octubre.

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“El short del BCRA había tocado un máximo de USD 6.800 millones a fin de septiembre de 2025, en medio de la fuerte demanda de cobertura cambiaria asociada al ruido preelectoral. A partir de entonces, se redujo progresivamente, lo que incrementa el margen de maniobra del Central para intervenir en caso de presiones excesivas de dolarización”, explicó Mariano Ortiz Villafañe, economista jefe de Aldazabal y Cía.

Siguiendo esa línea argumental, Ortiz Villafañe argumentó que “la demanda de cobertura cambiaria desde abril de este año venía siendo abastecida principalmente con ventas de instrumentos DLK”.

“Pero dadas la fuerte suba del interés abierto en Rofex en las últimas rueda, no descartamos que el Central haya vuelto intervenir en dicho mercado para hacer frente a las presiones cambiarias”, agregó el especialista.

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El presidente Javier Milei aseguró que tiene una "bazooka" de USD 125.000 millones ante eventuales presiones sobre el dólar el año que viene.

La “bazuca” para evitar corridas

Ante posibles presiones sobre el mercado cambiario en la previa de las elecciones del próximo año, el Gobierno afirmó que cuenta una “bazuca” de más de 75.000 millones de dólares. La lógica detrás es mostrarle al mercado que cuentan con poder de fuego para hacer frente a eventuales tensiones cambiarias. Los componentes de ese esquema son:

USD 20.000 millones en reservas: divisas que el BCRA buscaría acumular mediante compras en el mercado.

USD 20.000 millones de un swap con Estados Unidos: una línea de intercambio de monedas que podría aportar dólares, aunque su uso dependería de una autorización política y financiera de ese país.

USD 20.000 millones de un swap con China: mecanismo similar al de Estados Unidos. Analistas citados en la nota estiman que solo una parte sería realmente líquida.

USD 15.000 millones en contratos de dólar futuro: capacidad del BCRA para vender futuros y actuar sobre las expectativas del mercado cambiario, sin entregar dólares en el momento. Este instrumento tiene límites acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Consultado por Infobae en la última conferencia de prensa, Bausili afirmó que el Banco Central no realizó proyecciones sobre una eventual demanda de dólares en la previa de las elecciones presidenciales de 2027. “No tenemos proyección de corrida, no lo hacemos”, sostuvo el titular del BCRA. El funcionario señaló que la respuesta frente a distintos shocks depende de las características de cada caso y que la entidad busca ampliar la cantidad de herramientas disponibles.

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“¿Cómo se reacciona ante los distintos shock? Depende de la naturaleza del shock, por eso nuestro foco es siempre maximizar la cantidad de herramientas que tenemos disponible y según la naturaleza del shock elegir la herramienta adecuada”, afirmó Bausili durante la conferencia de prensa. El presidente del Banco Central también indicó que no puede anticipar una respuesta específica ante un eventual shock. “No puedo decir hoy si viene un shock cómo vamos a reaccionar porque depende de la naturaleza”, señaló.