Fernando "Pino" Solanas (83) llega a la entrevista 15 minutos antes de lo pactado. Estamos en el espléndido Cine Gaumont, sobre Avenida Rivadavia, frente a la Plaza del Congreso. Solanas viste uno de sus clásicos sweaters con cuello alto, en este caso azul. Busco en Google y le muestro que en una gran cantidad de fotos tiene puesto ese tipo de prenda. Ríe y me dice que no es por una cuestión estética en particular, sino para evitar tomar frío.