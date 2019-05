-No. Soy muy miope, tengo 18 de aumento en un ojo y 10 en el otro. En el ojo derecho tengo dos lentes de contacto y en el izquierdo tengo una. He conocido una o dos personas con mi nivel de miopía en toda mi vida. Siempre digo: "Qué suerte que nací en esta época". Soy un casi no vidente al que la tecnología le ha permitido vivir con casi todas sus capacidades. Mi mamá me llevó hace 43 años a la óptica Pförtner y me tuvo mucha paciencia para que me acostumbrara a usar las lentes. Además, tengo un tema con los anteojos, no me gustan estéticamente. Te cuento una anécdota. Fui al colegio Santo Tomás de Aquino, donde mujeres y hombres ibamos a clase por separado. Entonces, en la clase estaba con anteojos pero cuando íbamos al recreo me los sacaba y les decía a mis amigos "ubíquenme a mi novia". Entonces me llevaban porque sin gafas no veía nada.