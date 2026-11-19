A diez días de las elecciones generales del 29 de noviembre, hoy, jueves 19 de noviembre, tiene lugar el primer y único cara a cara de la campaña entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. La jornada coincide además con el último día para solicitar el voto por correo. Ambos candidatos reservaron el miércoles y el jueves para preparar el debate, sin actos públicos en su agenda.
El debate, organizado por la Academia de Televisión y moderado por su presidenta, María Casado, comenzará a las 22:00 y se dividirá en cinco bloques temáticos: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior. También por sorteo se determinó que Feijóo abrirá el debate y Sánchez lo cerrará.
La mayoría de los sondeos conocidos hasta ahora otorga la ventaja al Partido Popular y anticipa que, sumado a Vox, podría alcanzar mayoría suficiente para gobernar. Dos estudios se apartan de esa tendencia: el del CIS y el tracking de SW Demoscopia para La Séptima, que sitúan al PSOE por delante.
En pocas líneas:
Últimas actualizaciones
El candidato del PP en Barcelona ve inviable un acuerdo con Junts
García Albiol, candidato del PP al Congreso por Barcelona, ha descartado “a día de hoy” un pacto de investidura o de legislatura con Junts, al considerarlo inviable, aunque no cierra la puerta a entendimientos puntuales en materias sectoriales. En una entrevista concedida este jueves a El Periódico de Catalunya, ha señalado que “el PP no tiene que cerrar las puertas a casi nadie”, pero ha matizado que la formación de Carles Puigdemont “primero tiene que saber qué quiere ser de mayor”.
Preguntado por si la financiación autonómica podría convertirse en uno de esos terrenos de acuerdo, Albiol ha reconocido que Cataluña necesita un modelo mejorado y que resulta necesario pactarlo, aunque ha precisado que debería tratarse de un acuerdo de carácter general, extensible al conjunto de las comunidades autónomas y no exclusivo para el territorio catalán.
El candidato también se ha pronunciado sobre el concepto de “remigración” que defiende Vox, y se ha decantado por centrar la expulsión en los migrantes que cometen delitos. “No podemos coger a los inmigrantes y echarlos a todos, porque además no sería justo. La mayoría han venido a trabajar y a adaptarse”, ha argumentado. Albiol ha añadido que ni la sociedad española ni la catalana son “xenófobas ni racistas”, y ha insistido en que el rechazo social se dirige a quienes delinquen, no al conjunto de la población migrante.
*con información de Europa Press
ARTÍCULO DE INFOBAE
Puigdemont presume de haber “derrotado a España” gracias a la “ambición” de Pedro Sánchez: “Han demostrado que son capaces de esto y más”
En una entrevista a ‘El Mundo’, el expresidente de la Generalitat de Cataluña cuenta los pormenores de la negociación con el PSOE y fecha su regreso a España
Carles Puigdemont ha concedido una entrevista exclusiva a El Mundo, firmada por el periodista Esteban Urreiztieta, en la que el expresidente de la Generalitat de Cataluña revela por primera vez los pormenores de las negociaciones reservadas entre Junts y el PSOE que condujeron a la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023. Desde su residencia en Waterloo, Bélgica, el cabecilla del referéndum ilegal sentencia: “Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España”.
Último día para solicitar el voto por correo antes del 29-N
Este jueves cierra el plazo para solicitar el voto por correo de cara al 29 de noviembre. Para tramitarlo, es imprescindible contar con el certificado de inscripción en el censo electoral; después, los electores podrán ejercer su derecho al voto hasta el 25 de noviembre, con la documentación que reciban en la dirección facilitada en la solicitud.
La petición admite dos vías: a través de la web de Correos, con autenticación y firma electrónica, o de forma presencial en cualquier oficina postal, presentando DNI, pasaporte o carné de conducir originales, hasta que cierren sus puertas. En las oficinas, donde ha sido posible pedir cita previa mediante la aplicación, la web del operador o la Oficina Virtual de España, también cabe que una persona gestione el voto de otra que no pueda hacerlo por enfermedad o discapacidad, siempre que acredite esa situación con un certificado médico oficial y una autorización notarial o consular.
El precedente más reciente, el de las generales de 2023, dejó una cifra de 2.622.808 solicitudes admitidas, casi dos millones tramitadas en persona y el resto por vía telemática. De ese total, terminó votando el 94,2%, el porcentaje más elevado desde 2008, año en que empezaron a recogerse estos registros de forma homologada.
*con información de EFE
ARTÍCULO DE INFOBAE
Jon Echeverría, el fichaje de la Generación Z con el Feijóo que busca dar la campanada en Guipúzcoa: el PP no tiene representante allí desde 2011
El líder del PP protagonizó un acto con el joven candidato en Eibar tras la agresión que sufrió en Hernani
Uno de los objetivos del Partido Popular en la campaña para el 29N es abrirse paso en el electorado vasco. La circunscripción de Guipúzcoa es uno de los caladeros de votos más complicados para Génova 13, que no consigue representante desde el año 2011. Feijóo ha optado por una estrategia distinta y ha recurrido al tirón televisivo de un jovencísimo canterano de las nuevas generaciones del PP: Jon Echeverría.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Así están las encuestas: el PSOE recorta distancias al PP, pero las derechas siguen alcanzando la mayoría absoluta el 29-N incluso en su peor escenario
Los socialistas alcanzan su mejor resultado de la legislatura, mientras que Vox duplica su representación y podría irrumpir en Galicia
El día 4 de campaña electoral arranca con una nueva ronda de encuestas. La primera, elaborada por 40db para EL PAÍS y la Cadena SER, ha vuelto a reflejar la misma tendencia que en los anteriores estudios elaborados durante la precampaña: los socialistas remontan poco a poco, mientras que el PP no consigue remontar.