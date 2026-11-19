Hoy, jueves 19 de noviembre, tiene lugar el primer y único cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de la campaña electoral (Montaje Infobae)

A diez días de las elecciones generales del 29 de noviembre, hoy, jueves 19 de noviembre, tiene lugar el primer y único cara a cara de la campaña entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. La jornada coincide además con el último día para solicitar el voto por correo. Ambos candidatos reservaron el miércoles y el jueves para preparar el debate, sin actos públicos en su agenda.

El debate, organizado por la Academia de Televisión y moderado por su presidenta, María Casado, comenzará a las 22:00 y se dividirá en cinco bloques temáticos: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior. También por sorteo se determinó que Feijóo abrirá el debate y Sánchez lo cerrará.

La mayoría de los sondeos conocidos hasta ahora otorga la ventaja al Partido Popular y anticipa que, sumado a Vox, podría alcanzar mayoría suficiente para gobernar. Dos estudios se apartan de esa tendencia: el del CIS y el tracking de SW Demoscopia para La Séptima, que sitúan al PSOE por delante.