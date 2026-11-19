Kicillof y Massa avanzan por dos caminos diferentes. El primero apoyado en la estructura del MDF. El segundo con el respaldo divisible de CFK

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“Hay gente que se puso nerviosa en la calle de 6 de La Plata. Lo que pasó en San Fernando es la muestra de que hay un jugador en la cancha frente a Axel. Si Massa ve un mínimo de luz, va a jugar. Es el gran articulador de este esquema”. La definición de un importante dirigente del peronismo, que estuvo en el acto justicialista, refleja la lectura que la gran mayoría del espacio hizo del acto del martes.

Hay un peronismo partido en dos grandes porciones. De un lado Axel Kicillof, con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), y Juan Grabois, con Patria Grande. El diputado nacional ha sido muy claro respecto a que el Gobernador debe ser el candidato del peronismo. Del otro lado está Sergio Massa, con el Frente Renovador; el PJ Federal, de Olmos, Tolosa Paz, Michel y Achával, La Liga de Intendentes y algunos actores sueltos como Miguel Pichetto y Juan Manuel Urtubey.

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En paralelo, en porciones más chicas, están Sergio Uñac y Leonardo Nardini, que caminan en tándem; los gobernadores del PJ, que tiene cada uno se su base política en sus provincias; y Guillermo Moreno, que anunció que construirá un nuevo esquema con Sergio Berni. La CGT y los movimientos sociales tienen puentes con todos. Los sindicalistas no se definen hacia ninguna candidatura. Las organizaciones están, mayoritareamente, con Kicillof.

La foto de peso político que logró el conglomerado de tribus peronistas que lograron articular Massa y el PJ Federal

El acto en San Fernando anotó en el mismo lugar del mapa político a distintas tribus que tenían vasos comunicantes previos. “Hay un lugar de referencia para que podamos trabajar pensando en la construcción de un proyecto nacional”, precisó uno de los ex gobernadores que estuvo en la reunión. Es decir, algunos tomaron el encuentro del martes como un espacio que puede contener distintas miradas similares y que puede confluir el año que viene en un gran armado.

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“Hay que dejar de mirar las presencias y las ausencias. Hace cinco meses estábamos peor que ahora. Hay que ver desde donde se miran las cosas. Esto es un camino. Cada uno arma por su lado y nadie se tiene que ofender. Hay un peronismo que está en movimiento. Eso es lo positivo”, recalcó un intendente que estuvo en San Fernando a Infobae.

Lo que quedó en claro entre los presentes es que la figura predominante fue la de Sergio Massa. Algunos dirigentes ya lo dan como candidato a presidente y creen que, en una PASO o en una eventual interna, puede terminar compitiendo con Kicillof. Y, en el caso de no ser candidato, creen que aumentará su poder de influencia en el camino del proceso electoral, dándole forma a su rol de articulador.

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En La Plata consideran que existe un plan de Cristina, apoyado por Massa, para limitar su candidatura presidencial (Fuente)

El otro posicionamiento que se esclareció tiene que ver con el respaldo de Cristina Kirchner a una fusión peronista que no contiene a Axel Kicillof. Esa postura es un mensaje en sí mismo aunque no implique un apoyo irrestricto a una potencial candidatura de Massa.

Si bien quedó en claro que el acto tuvo mensajes implícitos dirigidos a Kicillof, varios nombres propios apostaron a bajar la tensión por su ausencia y advirtieron que el Gobernador “construye un espacio por su cuenta, no invita a todos y nadie se enoja”. Fue una forma de justificar que no existió una decisión contundente para que esté en San Fernando y que ese conglomerado de tribus empezará a articular un armado en paralelo al camino que decidió seguir Kicillof.

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Esa postura fue la más moderada entre los dirigentes presentes en el encuentro justicialista. Otros le pusieron más picante a su mirada y le apuntaron al gobernador bonaerense por “victimizarse”. “Parece que cualquier cosa que se hace, es contra Axel. Es la estrategia de victimizarse en forma permanente. Antes era víctima de La Cámpora, después de CFK y ahora todo el peronismo”, sentenció un camporista. Un mensaje que atraviesa las percepciones de La Cámpora sobre el Gobernador y que se expande por otros sectores del espacio.

Sergio Massa obtuvo absoluta centralidad en el acto del último martes en San Fernando

En La Plata son filosos respecto al objetivo que tuvo el acto en San Fernando y a los acuerdos internos que llevan la firma de Cristina Kirchner y Sergio Massa. En la mesa chica de Kicillof consideran que el encuentro de tribus del martes es el último paso de un “plan” que tiene como objetivo limitar la construcción electoral del Gobernador o, en un segundo plano y en el caso de que llegue a ser candidato, que arribe a ese momento “debilitado, flaco y golpeado”.

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De esa forma, creen quedaría más “condicionado” y “supeditado” a las decisiones de la ex presidenta y el líder del Frente Renovador. “Si la opción es que Axel sea el sucesor del kirchnerismo, entonces que llegue a ese lugar lo más condicionado posible para que los necesite”, explicó a Infobae un influyente funcionario de la gobernación bonaerense.

En el kicillofismo creen que el cristinismo necesitaba a Kicillof “lo más chiquito posible” para que “solo pueda ser candidato a presidente si CFK lo decide”. En base a ese argumento explican el camino de autonomía que siguió el economista estos años con el objetivo de no ser un candidato puesto a dedo, ni condicionado por la figura de la ex presidenta, como lo fue Alberto Fernández.

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Axel Kicillof mantiene su estrategia y su rumbo en el camino hacia las elecciones del 2027

Según consignaron cerca del Gobernador, ese plan empezó el día que “operaron en los medios” que Axel le había dicho a Cristina Kirchner que no quería ser candidato a presidente. En los hechos, la ex presidenta avaló que fuera candidato a gobernador. Quien consideraba que era una mejor opción que fuera por la presidencia fue Máximo Kirchner. Y creen que siguió en el acto que el líder de La Cámpora encabezó en el Club Atenas de La Plata, cuando la organización política inauguró la ya famosa canción contra Kicillof por plantear que había que “componer nuevas canciones”.

En el fondo, lo que aceptan y expresan es que Cristina Kirchner no les iba a dejar servido el armado del kirchnerismo para que Kicillof sea su conductor. “Si Axel ganaba la gobernación, como la ganó en el 2023, no había otro camino para él que no fuera ir por la presidencia. Por eso en ese momento empezaron a limarlo”, resaltó otro funcionario importante en el universo kicillofista. “El día que Axel ganó su reelección, empezó el plan para limitarlo”, agregó.

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Hay dos caminos que quedaron bien marcados a partir del martes. Kicillof seguirá, como hasta ahora, caminando hacia su objetivo. Esquivando la interna, los daños colaterales de los movimientos justicialistas y aferrado a la idea de estará en buenas condiciones de negociar el año que viene. Porque en su intimidad asume que no podrá conducir ni a CFK, ni a Massa, motivo por el que tiene que edificar un liderazgo sólido que le permita convivir, en un eventual gobierno, con los roces del poder.

Pese a las diferencias y a la desconfianza que sobrevuela el vínculo, Kicllof y Massa mantienen un diálogo en buenos términos y fluido (REUTERS/Francisco Loureiro)

Por la otra ruta transitará Massa y una parte muy importante del peronismo, que quedó plasmada en la foto política de San Fernando. El ex ministro será un actor protagónico del tiempo que viene, más allá de que termine siendo candidato a presidente o no. Ocupará un rol central e influyente porque tiene en su cabeza y en sus manos la capacidad suficiente para articular una gran cantidad de voluntades.

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Massa tiene en claro que dijo en público después del acto y que lo repite en la intimidad desde hace mucho tiempo. El peronismo debe afrontar el proceso electoral completamente unido. Aunque cueste, aunque se esté al borde de la ruptura, aunque la desconfianza sobrevuele cada movimiento. Porque sin unidad no hay mañana. Y porque con la unidad, el que termine en el vértice de las candidaturas, hará que el peronismo termina buenas chances de volver a la Casa Rosada. Y esa unidad incluye a Axel Kicillof.