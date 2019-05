Le pregunto a Alberto si alguna vez habla con la ex presidenta de algo que no sea de política. "Muchas veces. Por ejemplo, en el último tiempo me recomendó Game of Thrones, la serie de la que ella es fanática. Intenté verla, pero son tantos personajes que me perdí y me aburrí", confiesa Fernández mientras aparece Dylan en escena, su perro collie que él define como "nacional y popular". Aprovecho la irrupción de su mascota y lanzo la primera pregunta: