Entre enero y principios de marzo de 2019 , Massa recorrió parte del país manejando, un total de 24.960 kilómetros. Para difundir sus viajes, recurrió a sus redes sociales. En uno de sus posteos se lo ve junto al Intendente de Salta, Gustavo Saenz, cantando "Señora de las cuatro décadas", de Ricardo Arjona. "¿Te gusta el karaoke?", le consulto. "Me gusta mucho pero soy malo cantando", responde, y agrega: "Cuando estamos en mi casa con amigos y me agarra sueño me pongo a cantar Arjona para que se vayan".