El festival regiomontano especializado en emo, punk y hardcore se celebrará el 15 de mayo de 2027 en el Parque Fundidora.(Facebook The Used)

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El festival Día Libre Monterrey confirma su cuarta edición para el 15 de mayo de 2027 en el Parque Fundidora de Monterrey, con una alineación que combina emo, punk, hardcore y rock alternativo. La preventa especial arranca este viernes 20 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas a través de Boletomóvil.

El festival cambia de sede hacia el Parque Fundidora

La edición de 2027 representa un giro en la ubicación del evento. Las ediciones previas se realizaron en la explanada del entonces Estadio Mobil Súper (2025) y en la Explanada Libre, en el área exterior del Walmart Park, sobre avenida Manuel L. Barragán 1356 (2026). Para 2027, la organización traslada el encuentro al Parque Fundidora, uno de los espacios públicos más utilizados para eventos masivos en la ciudad.

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La programación de 2027 mantiene el sello que distingue a Día Libre desde su primera edición: una mezcla de géneros emo, punk, hardcore y rock alternativo con bandas mexicanas e internacionales. El festival nació el 20 de julio de 2024 con 19 actos nacionales e internacionales.

Día Libre abre la venta de boletos para 2027 en una nueva sede dentro de Monterrey. (Captura de pantalla Festival Día Libre Monterrey)

La segunda edición ocurrió el 7 de junio de 2025. La más reciente se celebró el pasado mes de mayo de 2026, con un cartel encabezado por División Minúscula, Taking Back Sunday y The Bouncing Souls.

El lineup del año pasado incluyó también a Save Ferris, The Menzingers, PUP, Balance & Composure, Knuckle Puck, I See Stars, Zebrahead y Drain. Completaron la cartelera actos como Tolidos, Biela, Lie, Whippersnapper, Big Ass Truck I.E., Me Versus Me y The Fight Is Now.

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El Festival Día Libre ocupa un espacio específico dentro de la oferta de festivales en Monterrey, una ciudad donde predominan eventos masivos y multigénero como Tecate Pa’l Norte. La propuesta se especializa en las escenas emo, punk y hardcore, con una curaduría distinta a la de los festivales de formato amplio.

La nostalgia de los 2000 define parte de la curaduría

Bandas como División Minúscula, Taking Back Sunday, Saosin, The Wonder Years, Face to Face y Saves The Day aparecieron en las ediciones de 2025 y 2026. Esta recurrencia apunta a un público que creció con el pop-punk, el emo y el post-hardcore de esa década.

La curaduría del festival no se limita a esos nombres consolidados. Las ediciones anteriores también incorporaron bandas emergentes o de nicho, una práctica que la organización ha mantenido desde el primer cartel de 2024.

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El festival confirma su cuarta edición en el Parque Fundidora de Monterrey con una mezcla de emo, punk, hardcore y rock alternativo; la preventa arranca el 20 de noviembre a través de Boletomóvil. (Facebook Apodaca)

Con la preventa especial programada para este 20 de noviembre de 2026, el Festival Día Libre inicia el proceso de venta de boletos para su edición de 2027 con las bandas confirmadas para el cartel de esta próxima edición.

Cartel completo del Festival Día Libre Monterrey 2027

The Used

311

Silverstein

Basement

Kittie

Little Jesus

La Dispute

H2O

Merauder

Show Me the Body

Destroy Boys

Broken By The Scream

Boletos y accesos

En 2026, el festival ofreció tres tipos de boletos:

General Line Up en 1,650 pesos

VIP Line Up en 2,850 pesos

Side Stage Line Up en 4,500 pesos.

Por lo que se espera que la estructura de precios para 2027 mantenga un esquema similar.

El acceso General contemplaba entrada a ambos escenarios, zonas de alimentos y bebidas, mercancía, activaciones y lockers. El VIP sumaba ingreso preferencial, zona lateral cerca de los escenarios, baños exclusivos, barra y comida exclusiva, además de área techada de descanso.

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El paquete Side Stage incluía esos mismos beneficios más accesos laterales a ambos escenarios, gafete y playera conmemorativa.