El paro nacional de este jueves 19 de noviembre contempla movilizaciones en varias ciudades del país, con posibles afectaciones en la movilidad y el transporte público. - crédito EFE/ Ernesto Guzmán Jr/Archivo

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Este jueves 19 de noviembre se desarrolla en Colombia una nueva jornada de movilizaciones en el marco del paro nacional, convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fecode, organizaciones sindicales, movimientos sociales y sectores de oposición al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

La convocatoria tiene como principal motivo el rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico, por sus disposiciones tributarias y económicas, así como por las preocupaciones relacionadas con el empleo público, la estabilidad laboral y la prestación de servicios sociales.

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Las manifestaciones están previstas en diferentes ciudades del país, entre ellas Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Las concentraciones podrían generar afectaciones en la movilidad, restricciones temporales en algunas vías y modificaciones en el transporte público.

A continuación, siga el minuto a minuto del paro nacional de este jueves 19 de noviembre, con la información sobre los puntos de concentración, el desarrollo de las movilizaciones y las novedades que se presenten en las principales ciudades del país.

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¿Por qué convocaron el paro nacional del 19 de noviembre?

Las centrales obreras, los sindicatos y los movimientos sociales convocaron la jornada en rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno nacional.

Entre los motivos de inconformidad se encuentran los cambios tributarios planteados, las modificaciones al impuesto de renta, los posibles incrementos en los aportes a salud y las preocupaciones por la estabilidad laboral de los trabajadores del Estado.

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Las organizaciones también han expresado reparos frente a la reorganización de entidades públicas y la posible venta o privatización de activos estatales, entre ellos Ecopetrol, Cenit y el Grupo Bicentenario.

A estos reclamos se suman las exigencias relacionadas con la salud del magisterio, la defensa de la educación pública y las garantías para los trabajadores y diferentes comunidades.