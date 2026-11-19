La comunidad mapuche Paicil Antriao instaló un campamento sobre la traza en 2023

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El gobierno de Neuquén logró destrabar la continuidad de la obra de Circunvalación de Villa La Angostura, luego de que el gobierno nacional le transfiriera la jurisdicción del corredor. Para avanzar con los trabajos, la administración de Rolando Figueroa acordó la reubicación de las familias de la comunidad mapuche Paicil Antriao que ocupan un sector de la traza.

La presencia de los integrantes de la comunidad en el lugar generó un prolongado conflicto judicial. Vecinos de la localidad sostienen que las familias no residían allí antes de que se definiera el recorrido de la ruta y que se instalaron una vez que conocieron el trazado proyectado, que busca evitar el tránsito de camiones de gran porte por el centro de la ciudad turística. “Fue una clara especulación inmobiliaria”, aseguran.

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En 2015, varias familias que se identificaron como integrantes de la comunidad Paicil Antriao se instalaron en un sector del recorrido y presentaron la ocupación como una recuperación territorial. Dos años después, en 2017, Vialidad Nacional inició una demanda de desalojo ante el Juzgado Federal de Zapala. Cuando comenzaron los trabajos, en marzo de ese año, había siete familias asentadas en la zona.

La comunidad reclamó que Vialidad cumpliera con el procedimiento de consulta previa establecido por la normativa vigente. Su werken, Lorenzo Loncón, cuestionó además que el Estado no hubiera completado el relevamiento territorial indígena. En enero de 2023, integrantes de la comunidad bloquearon la salida de máquinas de la obra para exigir al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que concluyera ese relevamiento.

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En diciembre de 2025, el Juzgado Federal de Zapala dio por concluida la etapa de prueba de la causa, luego de una inspección ocular realizada por Gendarmería Nacional en el sector de El Álamo. El expediente quedó entonces en condiciones de recibir una sentencia. Durante la inspección se constató la presencia de más de veinte viviendas en el lugar.

La comunidad rechazó el pedido de desalojo y sostuvo que las familias ocupan un territorio ancestral, sobre el que ejercen posesión efectiva y tienen derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Hasta el momento, el juzgado no dictó sentencia.

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Una obra paralizada desde 2023

A la ruta de Circunvalación le restan solo 800 metros de asfalto

La Circunvalación de Villa La Angostura es una infraestructura vial proyectada para desviar el tránsito pesado del casco urbano y mejorar la circulación en uno de los principales destinos turísticos de la Patagonia.

El proyecto fue concebido en 2008 y licitado en 2012. Los trabajos comenzaron en 2017 y quedaron interrumpidos en noviembre de 2023, cuando la obra superaba el 80% de ejecución. La paralización respondió a la falta de financiamiento nacional, aunque el litigio por la ocupación de parte de la traza también había condicionado el desarrollo de los trabajos.

Durante el conflicto, la empresa encargada de la ejecución denunció episodios de vandalismo e incendios de maquinaria. Según la presentación, los ataques habrían sido cometidos por personas vinculadas a la comunidad mapuche, que incluso dejaron carteles reivindicando los hechos.

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Semanas atrás, el gobierno neuquino anunció que las familias de Paicil Antriao serán trasladadas a un nuevo loteo, donde la provincia también financiará la construcción de viviendas. El acuerdo busca resolver uno de los principales obstáculos para completar la infraestructura.

Durante una recorrida por el sector, el gobernador Rolando Figueroa explicó que la provincia coordinó con el Ministerio de Infraestructura y Vialidad provincial el reinicio de las tareas. Destacó que se trata de una intervención largamente reclamada por los habitantes de Villa La Angostura y por los turistas que circulan habitualmente por ese corredor.

El gobierno de Neuquén acordó el traslado de las familias mapuches y la construcción de viviendas para sus integrantes

El mandatario también vinculó la reactivación de la Circunvalación con un plan de infraestructura vial más amplio. Entre las intervenciones previstas mencionó la construcción de terceras vías sobre la Ruta Nacional 40, entre Villa La Angostura y Bariloche, y la futura licitación del tramo que conectará Río Minero con la Ruta Nacional 237, para facilitar el acceso a Villa La Angostura por la zona de Villa Traful.

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Figueroa sostuvo que esas intervenciones apuntan a mejorar la circulación, reducir los riesgos viales y fortalecer la conectividad turística de la provincia.

Por su parte, el intendente Javier Murer destacó la reanudación de una obra que consideró fundamental para la seguridad vial y la calidad de vida de los habitantes, en una localidad atravesada por un importante flujo de tránsito internacional.

El acuerdo para reubicar a las familias

El entendimiento para trasladar a los integrantes de la comunidad fue suscripto por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de Neuquén, Jorge Tobares, y el intendente de Villa La Angostura, Javier Murer.

El acuerdo establece que las familias serán trasladadas a un predio que deberá ser urbanizado mediante una norma de excepción que impulsará el Concejo Deliberante local.

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El compromiso contempla la provisión de infraestructura básica, la construcción de nuevas viviendas y la conexión de los servicios domiciliarios de energía eléctrica, agua potable y saneamiento.

Según explicó Tobares, el entendimiento cuenta con respaldo normativo y delimita las responsabilidades de cada una de las partes involucradas. El funcionario consideró que la liberación de la traza permitirá avanzar con una infraestructura estratégica para la región, tanto por su impacto en la circulación como por su vinculación con las actividades turísticas y productivas.

El acuerdo también establece que el proceso de reubicación deberá respetar las disposiciones del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 53 de la Constitución de Neuquén.

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