Vox presenta a través de un vídeo promocional un juego interactivo para teléfonos móviles denominado "Reto del Sentido Común".

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Vox continúa con su campaña centrada en los más jóvenes. Mientras Santiago Abascal esquiva las entrevistas más complejas tras su paso por La Revuelta, el partido apuesta por vídeos en redes sociales o creadores de contenido (rechazaron a Jordi Wild pero aceptaron a Ángel Gaitán). Este jueves, ante la noticia que ha paralizado la vida de los seguidores de los videojuegos -la salida del GTA VI- la formación ha dado un paso más. Vox ha lanzado su propio videojuego con un mapa de España y minijuegos centrados en la “remigración”, la “prioridad nacional” o “recuperar Ceuta para los ceutíes”.

El partido de extrema derecha ha encontrado una nueva fórmula que, tras pocas horas, ya está causando impacto en X. Un juego en formato vertical para jugar con el móvil y con un vídeo promocional promovido en sus cuentas oficiales. Como cualquier videojuego, cuenta con una “hoja de ruta” que seguir hasta completarlo, solo que en su caso todos los pasos equivalen a un punto de su programa electoral. De hecho, cada misión se corresponde con un punto de su campaña y desde la propia página web o aplicación se puede acceder al programa electoral del 29-N.

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Sus juegos, imitando dinámicas clásicas, consisten en desocupar personas -siempre de un mismo perfil como migrantes o estilo hippie- o crear las “Ramblas seguras”. En las ciudades autónomas se pueden jugar a misiones como “militarizar la frontera”, mientras que en el estrecho de Gibraltar proponen “combatir el narcotráfico”. Al seleccionar cada lugar, un avatar se mueve por el mapa peninsular y de las islas y ciudades autónomas. Además, puedes abrir un menú de un teléfono móvil, donde ver el programa o noticias de adversarios políticos.

Hombre muestra en pantalla la página web del videojuego de Vox. (X Vox)

115 medidas repartidas en minijuegos

Vox plantea un juego con un total de 115 misiones que, en realidad, son medidas que quieren implantar en el país si llegan al Gobierno. Sitúa el control migratorio, la “prioridad nacional” o la “desregulación” como sus ejes principales, poniendo el foco sobre los migrantes. A estos principales puntos se unen las rebajas fiscales, el endurecimiento penal y los cambios en vivienda, educación, sanidad y política territorial. El primer bloque se centra en Ceuta y Melilla. La formación propone “militarizar la frontera”, reforzar la protección terrestre, marítima y aérea, y procesar al presidente Pedro Sánchez y a su Gobierno por “traición”. Todo ello a través de minijuegos.

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En inmigración, el programa se resume con el lema “Ni uno más”. Vox propone impedir regularizaciones, suprimir el arraigo y aplicar un plan de “remigración” para repatriar a extranjeros en situación irregular o que, según el partido, no contribuyan económicamente. La “hoja de ruta” del juego incorpora el retorno de menores extranjeros no acompañados a sus familias o instituciones de origen y el fin de las subvenciones a organizaciones a las que atribuye un “efecto llamada”.

Un mapa de España de un videojuego clásico ilustra la campaña digital de Vox (Vox)

La “prioridad nacional” atraviesa varias áreas. La organización plantea que “en España, los españoles primero”, con acceso preferente de nacionales a vivienda pública, ayudas, guarderías y servicios sociales. El Ingreso Mínimo Vital quedaría reservado a españoles. En vivienda, Vox defiende ampliar la oferta y la vivienda protegida, agilizar desalojos en 24 horas y tipificar la “inquiokupación” como estafa. Propone además prohibir el alquiler a inmigrantes en situación irregular, aplicar IVA del 0 % a la primera vivienda nueva y bonificar al 100 % el impuesto de transmisiones patrimoniales en la compra de una usada.

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El programa camuflado en el juego propone la prohibición de móviles en las aulas, del burka y el niqab, de los menús halal y del programa de lengua árabe. En seguridad, plantea más medios y equiparación salarial para policías, intervención de las Fuerzas Armadas en la frontera y presión diplomática para recuperar Gibraltar. El bloque final incluye una reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la recuperación del delito de sedición, auditorías de administraciones, cambios en Radio Televisión Española (RTVE) y un Plan Nacional del Agua basado en la “interconexión de todas las cuencas”.