Visón americano. (Ashley Berthiaume/iNaturalist)

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La presencia de especies invasoras es una de las principales amenazas que enfrenta la biodiversidad en la actualidad. Estas depredan sobre la fauna, alteran sus comportamientos naturales o pueden obligar a su desplazamiento, lo que supone un mayor riesgo para aquellos animales que se encuentran en peligro de extinción.

España no se libra de este problema. En nuestro país, ya sea por su introducción como mascotas, para el aprovechamiento cinegético, con fines ornamentales o de forma accidental mediante el transporte, se han asentado decenas de especies invasoras que están poniendo en peligro nuestros ecosistemas naturales.

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Es el caso del visón americano (Neogale vison), cuya presencia en nuestro país cuenta con más de 60 años. Su llegada a España, sin embargo, es sustancialmente diferente a las de otras especies exóticas: no escapó, como muchos otros mamíferos, de viviendas particulares en las que era mantenido como mascota, sino que lo hizo de las granjas peleteras que desde hace décadas distintas asociaciones luchan por erradicar.

Visón americano. (Ekytza/Wikimedia Commons)

Se expandió por España a través de los ríos

Originario de Norteamérica, donde ocupa amplias extensiones de Canadá y Estados Unidos, este carnívoro semiacuático de pequeño tamaño habita en ecosistemas tanto de agua dulce como marinos. Su llegada a España se remonta a finales de la década de los 50, cuando se abrieron las primeras granjas de pieles de visón en Segovia y Pontevedra.

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Desde estas instalaciones se produjeron los primeros escapes y sueltas intencionadas. Posteriormente la especie se expandió de forma natural a través del sistema hidrográfico. Cuando las poblaciones comenzaron a asilvestrarse, el visón americano pasó a convertirse en una especie invasora en nuestro país.

Una grave amenaza para el visón europeo

Uno de los principales impactos de este mamífero es que es un depredador generalista y oportunista, pues cuenta con una dieta variada que incluye cangrejos de río, peces, micromamíferos, anfibios, reptiles y aves. Las consecuencias sobre la fauna, por tanto, se multiplican.

Visón americano. (Ryzhkov Sergey/Wikimedia Commons)

Especialmente preocupante es el riesgo que supone para la supervivencia del visón europeo (Mustela lutreola), un mustélido autóctono conocido como uno de los mamíferos más amenazados de Europa. La incidencia de la especie invasora —sumado a la caza intensiva que padeció entre los siglos XVIII y XIX, la destrucción masiva de su hábitat fluvial, la contaminación de los ecosistemas acuáticos con pesticidas o materiales pesados y la fragmentación de las poblaciones, que provoca aislamiento genético— derivó en una alarmante disminución del visón europeo.

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Así, en el año 2011, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), elevó el nivel de amenaza de la especie hasta el peligro crítico de extinción, en el que permanece y que representa el último estadio antes de la desaparición en estado salvaje. En nuestro país también está declarado como en situación crítica, pues, según el censo nacional de 2024, quedan únicamente 142 ejemplares en libertad en España, siendo este uno de los últimos refugios de la especie en Europa occidental.

Ejemplar de visón europeo. (zoofanatic/Wikimedia Commons)

Al ser la especie invasora más agresiva, de mayor tamaño y tener camadas más numerosas, el visón europeo difícilmente puede competir contra el americano, que acaba colonizando el área de distribución del mamífero amenazado, obligándolo a desplazarse de sus hábitats naturales y poniendo en peligro de supervivencia.

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El visón americano depreda sobre especies protegidas

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) indica que este no es el único impacto de la especie invasora. El visón americano también desplaza a otros mustélidos como el turón y el armiño y puede depredar sobre la rata de agua. Además, es portador y agente transmisor de la enfermedad vírica Aleutiana, que podría transmitirse a otros pequeños carnívoros de los sotos fluviales.

El mamífero invasor también depreda aves nidificantes en el suelo y especies protegidas como el cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes), el desmán ibérico o de los Pirineos (Galemys pyrenaicus), anfibios (como tritones, sapos, ranas) y peces como el espinoso (Gasterosteus aculeatus).

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Visón americano. (Jonn Leffmann/Wikimedia Commons)

Junto a todo ello, el MITECO destaca que puede tener efectos negativos en repoblaciones cinegéticas o piscícolas, al afectar a explotaciones avícolas y piscifactorías de forma local o puntual.

De cajas trampa a prohibir la industria peletera

Para evitar que el visón americano continúe expandiéndose por la península Ibérica, una de las técnicas más eficientes y selectivas es el uso de cajas trampa de malla metálica. El MITECO también aporta propuestas como la recuperación de poblaciones naturales de predadores como la nutria o la restauración de los hábitats para compensar el impacto producido. Mientras tanto, el uso de venenos está “totalmente desaconsejado” porque podrían ser consumidos de forma accidental por otras especies.

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La asociación ARDE ha denunciado a una granja peletera en Abegondo (A Coruña) donde presuntamente los visones vivían en instalaciones de suciedad extrema y algunos animales presentaban heridas de gran tamaño.

Ante todo ello, desde asociaciones ecologistas y animalistas como WWF o ARDE —que en el mes de mayo denunció una granja peletera en Abegondo (A Coruña) por presuntos delitos de maltrato animal— señalan que una medida fundamental es atacar el origen del problema: prohibir la industria de pieles en España, de cuyas explotaciones se produjeron los primeros escapes.

“Ningún animal debería pasar toda su vida encerrado en una jaula para acabar asfixiado por un simple abrigo. Sin embargo, eso sigue ocurriendo en España mientras el resto de Europa avanza para prohibir estas granjas”, denunció Julia Elizalde, portavoz de la asociación ARDE. “Las autoridades deberían actuar ya. Exigimos el cierre y prohibición de las granjas peleteras en España”.

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