"Por más que lo quiera mucho a 'Juanjo', con mi Gobierno no sigue bajo esas circunstancias. Pero yo no soy Presidente. Nunca tuve depósitos en el extranjero; yo confío en esta nación, aún en los peores momentos. Aranguren no es hipócrita, y si todavía no terminó de creer en el país… yo hubiera tomado otra decisión", afirmó Carrió.