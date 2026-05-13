Colombia

Error del Gobierno Petro pondría en riesgo los cultivos de maíz, soya y fríjol en Colombia y los agricultores del país se quejaron

Fenalce advirtió que la actual distribución presupuestal que hizo el Ministerio de Agricultura podría dejar sin apoyo a los que siembran fuera de los periodos más habituales

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La producción de maíz en Colombia se aproxima a 1,6 millones de toneladas anuales, con una fuerte participación de pequeños productores y una alta demanda de maíz amarillo para alimento balanceado, según Agro Bayer - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
La producción de maíz en Colombia se aproxima a 1,6 millones de toneladas anuales, con una fuerte participación de pequeños productores y una alta demanda de maíz amarillo para alimento balanceado, según Agro Bayer - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) advirtió al Ministerio de Agricultura sobre el riesgo de que se agoten los recursos asignados al Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA) para el segundo semestre de 2026, debido a que la asignación actual no contempla los calendarios de siembra de los principales cultivos.

Por medio de un comunicado, el gremio señaló que este error podría dejar sin cobertura a centenares de agricultores de maíz, soya y fríjol en diversos departamentos de Colombia. Al respecto, el gerente general de Fenalce, Arnulfo Trujillo Díaz, apuntó que los cultivos de maíz, soya y fríjol presentan dinámicas productivas diferenciadas en términos de ventanas de siembra, lo que implica que la demanda por el seguro agropecuario no es homogénea a lo largo del año, sino que se concentra en periodos específicos.

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“La ausencia de un esquema de asignación que reconozca esta estacionalidad genera presiones tempranas sobre los recursos disponibles, limitando el acceso al instrumento para los productores que inician sus ciclos productivos en el segundo semestre”, explicó.

Calendarios de siembra

Fenalce lanzó la advertencia porque considera que el actual diseño del ISA no toma en cuenta la estacionalidad ni la diversidad de los calendarios de siembra, lo que genera desigualdad en el acceso al incentivo y provoca un desbalance que afecta principalmente a quienes siembran en la segunda mitad del año. El gremio propuso adoptar medidas técnicas para ajustar el esquema y asegurar la cobertura y protección de los productores en todos los ciclos agrícolas.

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Fenalce dice que la ausencia de un esquema de asignación que reconozca esta estacionalidad genera presiones tempranas sobre los recursos disponibles - crédito Fenalce
Fenalce dice que la ausencia de un esquema de asignación que reconozca esta estacionalidad genera presiones tempranas sobre los recursos disponibles - crédito Fenalce

De acuerdo con la Federación, la no diferenciación del ISA por región y por cultivo generó un desequilibrio en la distribución de recursos durante 2026. Por eso, había notificado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la posibilidad de agotamiento de fondos para ese año, en especial en el primer semestre. Dicho riesgo se materializó cuando la demanda superó el presupuesto disponible en un contexto de alta exposición a fenómenos climáticos y mayor incertidumbre productiva.

Asimismo, enfatizó en que la estructura vigente dejó a muchos productores sin acceso al seguro y a mecanismos efectivos de gestión del riesgo en momentos críticos. Por eso, presentó a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, una petición formal para modificar el manejo del ISA, teniendo en cuenta variables como el cultivo, la región y el calendario de siembra, especialmente para el segundo semestre de 2026.

“La Federación considera que de no implementarse un esquema de manejo diferencial de los recursos del ISA que considere variables como cultivo, región y calendario de siembra, existe un alto riesgo de que en el segundo semestre de 2026 se repita la situación, lo que limitaría el acceso de los productores a instrumentos de gestión del riesgo en un contexto de alta vulnerabilidad climática, comprometiendo el abastecimiento agroalimentario en varias regiones del país”, advirtió Trujillo Díaz.

En reuniones técnicas con la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios, Fenalce insistió en la urgencia de ajustar los procedimientos para mejorar la focalización, eficiencia y oportunidad en la asignación de los recursos del ISA. Para respaldar su diagnóstico, la federación elaboró un consolidado de los calendarios de siembra de maíz, soya y fríjol en varios departamentos, por lo que resaltó la importancia de armonizar el instrumento con las condiciones reales del país.

De igual forma, el gremio considera el seguro fundamental porque los ciclos de producción agrícola generan una demanda por el ISA irregular a lo largo del año, dependiendo de las ventanas de siembra específicas de cada cultivo. Si el actual esquema no se modifica, advirtió, el acceso seguirá siendo inequitativo, lo que debilitaría la resiliencia del sector frente al cambio climático y la variabilidad de los riesgos.

Martha Carvajalino es la ministra de Agricultura de Colombia - crédito Ministerio de Agricultura
Martha Carvajalino es la ministra de Agricultura de Colombia - crédito Ministerio de Agricultura

Propuestas para optimizar el Incentivo al Seguro Agropecuario

Frente al escenario, la Federación dio a conocer sus recomendaciones para mejorar el funcionamiento del incentivo en la vigencia 2026 y en años posteriores. Las propuestas técnicas buscan corregir el desequilibrio en la asignación de recursos y fortalecer las condiciones de protección para los productores en todo el país.

Solicitó que se adopten las siguientes medidas:

  1. Asignación diferencial de recursos por periodos de siembra: establecer una programación de los recursos del ISA que contemple ventanas temporales asociadas a los calendarios de siembra de los cultivos, garantizando la disponibilidad del incentivo en los momentos en que efectivamente se requiere.
  2. Priorización por tipo de cultivo: definir criterios de focalización que reconozcan las particularidades de cultivos estratégicos como el maíz, la soya y el fríjol, en función de su importancia en la seguridad alimentaria, su exposición a riesgos climáticos y su dinámica productiva.
  3. Regionalización o creación de bolsas de recursos con destinación específica: Evaluar la estructuración de bolsas regionales o por cultivo, particularmente para cultivos semestrales, que permitan evitar la concentración de recursos en determinados territorios o periodos, y asegurar una distribución más equilibrada y equitativa del incentivo.
  4. Fortalecimiento de la planeación del instrumento: avanzar en mecanismos de planeación anticipada que permitan alinear la asignación presupuestal del ISA con la programación productiva del sector agropecuario, reduciendo el riesgo de desfinanciamiento del instrumento durante la vigencia.

Según el gremio, el paquete de recomendaciones contribuiría a mejorar la equidad y eficiencia del ISA, con lo que lo adecuaría a los calendarios reales del campo y al valor estratégico de los cultivos principales. Además, la creación de bolsas regionales facilitaría el acceso oportuno al beneficio y haría más eficaz la respuesta institucional ante eventos climáticos extremos.

La planificación presupuestal anticipada y adecuada, de acuerdo con Fenalce, previene el agotamiento prematuro de los fondos y fortalece la viabilidad financiera del seguro en todos los ciclos agrícolas. La Federación manifestó su voluntad de trabajar coordinadamente con la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios y Finagro, para lograr una mayor focalización y una gestión técnica de los incentivos.

Colombia produce aproximadamente 148,829 toneladas de frijol al año, cultivadas en unas 101,733 hectáreas, según la Upra - crédito Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena
Colombia produce aproximadamente 148,829 toneladas de frijol al año, cultivadas en unas 101,733 hectáreas, según la Upra - crédito Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena

Consecuencias y retos ante el desbalance en la asignación de recursos

Mantener el modelo existente representa un riesgo para el abastecimiento de alimentos y la gestión efectiva de la seguridad alimentaria nacional. Fenalce alertó que “de no implementarse un modelo diferencial, la situación de falta de cobertura podría repetirse, limitando el acceso de los productores a instrumentos de gestión del riesgo en un contexto de alta vulnerabilidad climática”.

La organización resaltó que el agotamiento de recursos ocurrido en el primer semestre de 2026 “compromete el abastecimiento agroalimentario en varias regiones del país”.

Los actores involucrados en la mesa técnica consideran indispensable trabajar en ajustes de focalización y eficiencia, ya que la concentración de recursos en unos pocos períodos excluye a una parte significativa de los agricultores de la cobertura adecuada. Fenalce sostiene que la exposición a riesgos climáticos y la incertidumbre productiva hacen prioritario robustecer los mecanismos de gestión de riesgo, sobre todo para los pequeños y medianos agricultores de maíz, soya y fríjol, quienes encuentran más barreras cuando los recursos son limitados o no se ajustan a la realidad de los ciclos agrícolas.

“La ausencia de un esquema de asignación que reconozca la estacionalidad genera presiones tempranas sobre los recursos disponibles, limitando el acceso al instrumento para los productores que inician sus ciclos productivos en el segundo semestre”, puntualizó Trujillo Díaz. Además, reiteró la disposición del gremio a colaborar con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las entidades técnicas, aportando información actualizada y análisis para la toma de decisiones.

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