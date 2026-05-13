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Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

El cuadro vinotinto y oro tiene la ventaja en la llave de los cuartos de final, y buscará en la capital de Nariño asegurar su paso a las semifinales del fútbol colombiano

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-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa
Deportivo Pasto buscará ante su público remontar la ventaja de un gol tras caer en el estadio Manuel Murillo Toro-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima por los playoffs de la Liga BetPlay.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que ocurra en la previa del partido, y durante el encuentro que se jugará en la capital de Nariño.

12:24 hsHoy

Hora y dónde ver Junior de Barranquilla vs. Once Caldas: el Tiburón defiende la ventaja en playoffs de Liga BetPlay

Los rojiblancos van ganando la serie por la mínima diferencia, están obligados a ganar y se enfrentan a un cuadro manizaleño que desea hacer historia

Junior y Once Caldas cerrarán las llaves de cuartos de final, en los playoffs de la Liga BetPlay - crédito Colprensa
Junior y Once Caldas cerrarán las llaves de cuartos de final, en los playoffs de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La ida de los playoffs de la Liga BetPlay dejó muchas emociones en sus cuatro partidos, celebrados durante el fin de semana del Día de la Madre y llegó el momento de la definición de los clasificados para las semifinales del fútbol colombiano, cuyos clubes tuvieron poco tiempo de descanso.

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12:15 hsHoy

Convocados del Deportivo Pasto para el partido ante Tolima

-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa
Jonathan Risueño tendrá el siguiente grupo de jugadores-crédito @DeporPasto/X
  • Iago Herrerín
  • Geovanni Banguera
  • Nicolás Gil
  • Edwin Velasco
  • Hervin Goyes
  • Mateo Garavito
  • Enrique Serje
  • Harrinson Mancilla
  • Yélier Góez
  • Diego Chávez
  • Matías Pisano
  • Johan Caicedo
  • Mayer Gil
  • Frank Martínez
  • José Bernal
  • Jonathan Perlaza
  • Andrey Estupiñán
  • Wilson Morelo
  • Santiago Córdoba

Director técnico: Jonathan Risueño

11:50 hsHoy

Atlético Nacional y Santa Fe son los primeros semifinalistas del fútbol colombiano

El delantero de 40 años fue la gran figura del cuadro Cardenal para la clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El delantero de 40 años fue la gran figura del cuadro Cardenal para la clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay-crédito Cristian Bayona/Colprensa

12 de mayo de 2026

Atlético Nacional 7-1 Internacional de Bogotá

  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Árbitro: Carlos Ortega
  • VAR: Ricardo García
  • Goles: Juan Valencia abrió el marcador al minuto 5 para Internacional, remontó Atlético Nacional con doblete de Simón García al 40 y 65, de Matheus Uribe al 45+3, de Alfredo Morelos al 51, de Cristian “Chicho” Arango al 72, de Edwin Cardona al 78 y de Andrés Sarmiento al 82
  • Marcador global: 9-2 a favor de Atlético Nacional

Santa Fe 4-0 América de Cali

  • Estadio: Pascual Guerrero de Cali
  • Árbitro: Jhon Ospina
  • VAR: Alexander Guzmán
  • Goles: Triplete de Hugo Rodallega al minuto 33, al 45+1 de tiro penal y al 84, anotación de Nahuel Bustos al 56
  • Marcador global: 5-1 a favor del América de Cali

13 de mayo de 2026

Junior vs. Once Caldas

  • Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla
  • Hora:  8:15 p. m.
  • Árbitro: Carlos Betancur
  • VAR: Lisandro Castillo
  • Marcador global: 1-0 a favor del Junior con gol de Guillermo Paiva al minuto 43
11:39 hsHoy

El “Pijao” quiere el cupo a las semifinales, pero los “Volcánicos” buscarán la remontada

-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa
Andrey Estupiñán será la carta principal en el ataque para el Deportivo Pasto-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

El partido se jugará el 13 de mayo de 2026 en el estadio Departamental La Libertad, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del partido será el vallecaucano Diego Ulloa, y en el VAR estará acompañado por Nicolás Rodríguez.

En el partido de ida, disputado el 9 de mayo de 2026, el equipo dirigido por Lucas González dio el golpe en el estadio Manuel Murillo Toro tras vencer por 1-0 al equipo del sur del país.

El único gol del partido fue de Luis Fernando “El Chino” Sandoval al minuto 41.

El último encuentro que se jugó en el estadio Departamental La Libertad, fue el 10 de abril de 2026. cuando Deportivo Pasto venció con gol de Andrey Estupiñán al minuto 33 al cuadro “Pijao”.

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