Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima por los playoffs de la Liga BetPlay.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que ocurra en la previa del partido, y durante el encuentro que se jugará en la capital de Nariño.
La ida de los playoffs de la Liga BetPlay dejó muchas emociones en sus cuatro partidos, celebrados durante el fin de semana del Día de la Madre y llegó el momento de la definición de los clasificados para las semifinales del fútbol colombiano, cuyos clubes tuvieron poco tiempo de descanso.
Convocados del Deportivo Pasto para el partido ante Tolima
- Iago Herrerín
- Geovanni Banguera
- Nicolás Gil
- Edwin Velasco
- Hervin Goyes
- Mateo Garavito
- Enrique Serje
- Harrinson Mancilla
- Yélier Góez
- Diego Chávez
- Matías Pisano
- Johan Caicedo
- Mayer Gil
- Frank Martínez
- José Bernal
- Jonathan Perlaza
- Andrey Estupiñán
- Wilson Morelo
- Santiago Córdoba
Director técnico: Jonathan Risueño
Atlético Nacional y Santa Fe son los primeros semifinalistas del fútbol colombiano
12 de mayo de 2026
Atlético Nacional 7-1 Internacional de Bogotá
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Árbitro: Carlos Ortega
- VAR: Ricardo García
- Goles: Juan Valencia abrió el marcador al minuto 5 para Internacional, remontó Atlético Nacional con doblete de Simón García al 40 y 65, de Matheus Uribe al 45+3, de Alfredo Morelos al 51, de Cristian “Chicho” Arango al 72, de Edwin Cardona al 78 y de Andrés Sarmiento al 82
- Marcador global: 9-2 a favor de Atlético Nacional
Santa Fe 4-0 América de Cali
- Estadio: Pascual Guerrero de Cali
- Árbitro: Jhon Ospina
- VAR: Alexander Guzmán
- Goles: Triplete de Hugo Rodallega al minuto 33, al 45+1 de tiro penal y al 84, anotación de Nahuel Bustos al 56
- Marcador global: 5-1 a favor del América de Cali
13 de mayo de 2026
Junior vs. Once Caldas
- Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla
- Hora: 8:15 p. m.
- Árbitro: Carlos Betancur
- VAR: Lisandro Castillo
- Marcador global: 1-0 a favor del Junior con gol de Guillermo Paiva al minuto 43
El “Pijao” quiere el cupo a las semifinales, pero los “Volcánicos” buscarán la remontada
El partido se jugará el 13 de mayo de 2026 en el estadio Departamental La Libertad, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.
El árbitro del partido será el vallecaucano Diego Ulloa, y en el VAR estará acompañado por Nicolás Rodríguez.
En el partido de ida, disputado el 9 de mayo de 2026, el equipo dirigido por Lucas González dio el golpe en el estadio Manuel Murillo Toro tras vencer por 1-0 al equipo del sur del país.
El único gol del partido fue de Luis Fernando “El Chino” Sandoval al minuto 41.
El último encuentro que se jugó en el estadio Departamental La Libertad, fue el 10 de abril de 2026. cuando Deportivo Pasto venció con gol de Andrey Estupiñán al minuto 33 al cuadro “Pijao”.