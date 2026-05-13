Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

Deportivo Pasto buscará ante su público remontar la ventaja de un gol tras caer en el estadio Manuel Murillo Toro-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima por los playoffs de la Liga BetPlay.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que ocurra en la previa del partido, y durante el encuentro que se jugará en la capital de Nariño.