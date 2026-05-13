Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 13 de mayo: cerrada la incorporación de Fray Servando Teresa de Mier por encharcamiento

Marcha de la Comunidad Politécnica a las 13:00 horas desde Plaza de las Tres Culturas rumbo a la Secretaría de Gobernación; prevén afectaciones en Eje Central, Ricardo Flores Magón, Paseo de la Reforma y Bucareli.

Concentración de la colectiva “Plataforma 4:20” a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre, con posibles afectaciones en Avenida Insurgentes Sur y James Sullivan, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Actividades de “Polakas x Palestina” desde las 11:00 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; prevén carga vehicular en Circuito Mario de la Cueva y accesos a Ciudad Universitaria, en Coyoacán.

Manifestación de la Unión Ciudadana Democrática a las 09:00 horas en la Secretaría de Vivienda, ubicada en Canela 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Rueda de prensa del Movimiento en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida de San José Chiapa a las 11:00 horas en Medellín 33, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Protesta de Amigos del Refugio Franciscano desde las 10:00 horas en los Juzgados de Distrito en Materia Penal, sobre Avenida Insurgentes Sur 2065, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón; no descartan permanecer en la zona.

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 se concentran a las 10:00 horas en el Edificio de Gobierno, ubicado en Plaza de la Constitución 2, en el Centro Histórico de Cuauhtémoc.

Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco realiza actividades a las 11:00 horas en San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco; autoridades prevén posibles afectaciones viales en la zona.

Maestras de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata mantienen actividades durante el día en Palacio Nacional, ubicado en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico; no descartan afectaciones en el Zócalo capitalino.

Rodada ciclista de People For Bikes Roma a las 06:50 horas desde la colonia Roma Norte hacia Chapultepec y Parque Aztlán, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Rodada “Niños de la Calle” a las 20:30 horas desde Tlatelolco hacia el Parque del Mestizaje, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Vecinos de la colonia Ampliación Tepepan se concentran a las 19:00 horas en Casa de la Cultura Juan Badiano, en Xochimilco, para exigir mejoras en el servicio de RTP.

Se prevé alta carga vehicular por el partido Cruz Azul vs Guadalajara, semifinal de ida de la Liga MX, a las 20:00 horas en el Estadio Banorte, en la alcaldía Coyoacán.