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Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 13 de mayo: cerrada la incorporación de Fray Servando Teresa de Mier por encharcamiento

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13:20 hsHoy

Cerrada la incorporación de Fray Servando Teresa de Mier hacia Calz. San Antonio Abad al Sur por encharcamiento; servicios de emergencia laboran en la zona.

Alternativa vial: Eje 2 Sur.

13:18 hsHoy

Servicios de emergencia se movilizan sobre Viaducto Tlalpan con dirección al Sur, a la altura de Av. San Fernando, en la colonia Belisario Domínguez Sección 16, alcaldía Tlalpan.

Maneje con precaución y utilice el cinturón de seguridad.

13:07 hsHoy

Previsiones viales CDMX hoy 13 de mayo

  • Marcha de la Comunidad Politécnica a las 13:00 horas desde Plaza de las Tres Culturas rumbo a la Secretaría de Gobernación; prevén afectaciones en Eje Central, Ricardo Flores Magón, Paseo de la Reforma y Bucareli.
  • Concentración de la colectiva “Plataforma 4:20” a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre, con posibles afectaciones en Avenida Insurgentes Sur y James Sullivan, en la alcaldía Cuauhtémoc.
  • Actividades de “Polakas x Palestina” desde las 11:00 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; prevén carga vehicular en Circuito Mario de la Cueva y accesos a Ciudad Universitaria, en Coyoacán.
  • Manifestación de la Unión Ciudadana Democrática a las 09:00 horas en la Secretaría de Vivienda, ubicada en Canela 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.
  • Rueda de prensa del Movimiento en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida de San José Chiapa a las 11:00 horas en Medellín 33, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Protesta de Amigos del Refugio Franciscano desde las 10:00 horas en los Juzgados de Distrito en Materia Penal, sobre Avenida Insurgentes Sur 2065, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón; no descartan permanecer en la zona.
  • Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 se concentran a las 10:00 horas en el Edificio de Gobierno, ubicado en Plaza de la Constitución 2, en el Centro Histórico de Cuauhtémoc.
  • Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco realiza actividades a las 11:00 horas en San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco; autoridades prevén posibles afectaciones viales en la zona.
  • Maestras de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata mantienen actividades durante el día en Palacio Nacional, ubicado en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico; no descartan afectaciones en el Zócalo capitalino.
  • Rodada ciclista de People For Bikes Roma a las 06:50 horas desde la colonia Roma Norte hacia Chapultepec y Parque Aztlán, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
  • Rodada “Niños de la Calle” a las 20:30 horas desde Tlatelolco hacia el Parque del Mestizaje, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
  • Vecinos de la colonia Ampliación Tepepan se concentran a las 19:00 horas en Casa de la Cultura Juan Badiano, en Xochimilco, para exigir mejoras en el servicio de RTP.
  • Se prevé alta carga vehicular por el partido Cruz Azul vs Guadalajara, semifinal de ida de la Liga MX, a las 20:00 horas en el Estadio Banorte, en la alcaldía Coyoacán.
  • Eventos masivos como “Belle y Sebastián” en el Teatro Metropólitan y “La Malinche” en Frontón México podrían generar complicaciones en la zona centro de la alcaldía Cuauhtémoc durante la noche.

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