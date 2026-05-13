Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 13 de mayo: cerrada la incorporación de Fray Servando Teresa de Mier por encharcamiento

13:20 hsHoy
Cerrada la incorporación de Fray Servando Teresa de Mier hacia Calz. San Antonio Abad al Sur por encharcamiento; servicios de emergencia laboran en la zona.
Alternativa vial: Eje 2 Sur.
13:18 hsHoy
Servicios de emergencia se movilizan sobre Viaducto Tlalpan con dirección al Sur, a la altura de Av. San Fernando, en la colonia Belisario Domínguez Sección 16, alcaldía Tlalpan.
Maneje con precaución y utilice el cinturón de seguridad.
13:07 hsHoy
Previsiones viales CDMX hoy 13 de mayo
- Marcha de la Comunidad Politécnica a las 13:00 horas desde Plaza de las Tres Culturas rumbo a la Secretaría de Gobernación; prevén afectaciones en Eje Central, Ricardo Flores Magón, Paseo de la Reforma y Bucareli.
- Concentración de la colectiva “Plataforma 4:20” a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre, con posibles afectaciones en Avenida Insurgentes Sur y James Sullivan, en la alcaldía Cuauhtémoc.
- Actividades de “Polakas x Palestina” desde las 11:00 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; prevén carga vehicular en Circuito Mario de la Cueva y accesos a Ciudad Universitaria, en Coyoacán.
- Manifestación de la Unión Ciudadana Democrática a las 09:00 horas en la Secretaría de Vivienda, ubicada en Canela 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.
- Rueda de prensa del Movimiento en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida de San José Chiapa a las 11:00 horas en Medellín 33, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.
- Protesta de Amigos del Refugio Franciscano desde las 10:00 horas en los Juzgados de Distrito en Materia Penal, sobre Avenida Insurgentes Sur 2065, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón; no descartan permanecer en la zona.
- Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 se concentran a las 10:00 horas en el Edificio de Gobierno, ubicado en Plaza de la Constitución 2, en el Centro Histórico de Cuauhtémoc.
- Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco realiza actividades a las 11:00 horas en San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco; autoridades prevén posibles afectaciones viales en la zona.
- Maestras de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata mantienen actividades durante el día en Palacio Nacional, ubicado en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico; no descartan afectaciones en el Zócalo capitalino.
- Rodada ciclista de People For Bikes Roma a las 06:50 horas desde la colonia Roma Norte hacia Chapultepec y Parque Aztlán, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
- Rodada “Niños de la Calle” a las 20:30 horas desde Tlatelolco hacia el Parque del Mestizaje, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
- Vecinos de la colonia Ampliación Tepepan se concentran a las 19:00 horas en Casa de la Cultura Juan Badiano, en Xochimilco, para exigir mejoras en el servicio de RTP.
- Se prevé alta carga vehicular por el partido Cruz Azul vs Guadalajara, semifinal de ida de la Liga MX, a las 20:00 horas en el Estadio Banorte, en la alcaldía Coyoacán.
- Eventos masivos como “Belle y Sebastián” en el Teatro Metropólitan y “La Malinche” en Frontón México podrían generar complicaciones en la zona centro de la alcaldía Cuauhtémoc durante la noche.