Los secretos mejor guardados de los guacamayos, las aves más llamativas de las selvas tropicales de América

Los guacamayos se distinguen por su plumaje colorido, su longevidad y sus avanzadas capacidades cognitivas y sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los guacamayos son aves que destacan por su plumaje colorido, su longevidad y sus capacidades cognitivas y sociales. Originarios de las selvas tropicales de América Central y América del Sur, estas especies han fascinado tanto a observadores casuales como a la comunidad científica.

El portal informativo HowStuffWorks describe en detalle las características, mientras que un estudio reciente publicado en la revista científica iScience aporta pruebas científicas sobre sus capacidades cognitivas y sociales.

PUBLICIDAD

Características físicas y variedad de especies

Los guacamayos pertenecen a la familia de los loros y se reconocen por su gran tamaño, colas largas y picos curvados y poderosos. Existen 17 especies reconocidas, entre las que se encuentran la guacamaya azul y amarilla, la roja y la jacinto, que es la de mayor tamaño.

Existen 17 especies reconocidas de guacamayos, como la guacamaya azul y amarilla, la guacamaya roja y la guacamaya jacinto, la de mayor tamaño (Foto: Cortesía)

Las plumas muestran una gran gama de colores, lo que ha favorecido su popularidad como aves exóticas. El dimorfismo sexual no es evidente a simple vista, ya que machos y hembras presentan colores y tamaños similares.

PUBLICIDAD

El peso varía entre 285 gramos y 1,7 kilogramos, y la envergadura de las alas puede superar el metro. El pico de gran tamaño no solo les permite acceder a frutos y semillas duros, sino que también es una herramienta eficaz para trepar y manipular objetos.

Distribución geográfica y hábitats naturales

Ellos habitan principalmente en América Central y América del Sur, desde México hasta el norte de Argentina. Prefieren las selvas tropicales y subtropicales, aunque algunas especies también se encuentran en bosques de galería y sabanas arboladas. Los árboles altos y la abundancia de frutas y semillas son condiciones esenciales para su supervivencia.

PUBLICIDAD

La mayoría de los guacamayos habita en selvas tropicales de América Central y América del Sur, donde la deforestación ha reducido drásticamente sus hábitats (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deforestación ha reducido considerablemente su hábitat, fragmentando las poblaciones silvestres y dificultando la búsqueda de cavidades naturales para anidar. Algunas especies, como la guacamaya azul, han visto restringido su rango debido a la pérdida de lugares adecuados para la reproducción.

Dieta y métodos de alimentación

Su alimentación se compone principalmente de semillas, frutas, nueces, hojas y flores. Su pico robusto les permite romper cáscaras muy duras que otras aves no pueden abrir. En ocasiones, complementan su dieta con arcilla que encuentran en barrancos de ríos, lo que ayuda a neutralizar toxinas presentes en algunas semillas y frutas.

PUBLICIDAD

Las técnicas de alimentación varían según la especie y el entorno, pero es común que se desplacen en grupos para buscar alimento, aprovechando la abundancia estacional de ciertos frutos. Esta dieta variada contribuye a la dispersión de semillas y al equilibrio ecológico en los bosques donde habitan.

Los guacamayos muestran comportamientos sociales complejos, desde vivir en grupos familiares hasta imitar automáticamente acciones de otros miembros de su especie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comportamiento social y comunicación

Viven en grupos familiares donde la cooperación y la comunicación vocal son esenciales para su vida diaria. Emplean una variedad de sonidos, como chillidos y llamadas, para mantenerse en contacto y alertar sobre posibles amenazas en el entorno.

PUBLICIDAD

Investigaciones recientes han probado que los guacamayos garganta azul poseen una notable capacidad de imitación automática: pueden copiar gestos observados en sus congéneres, incluso si la recompensa exige hacer lo contrario.

Esta habilidad, demostrada por equipos del Max Planck Institute for Biological Intelligence y la Loro Parque Fundación, refuerza los lazos sociales y facilita la transmisión de comportamientos útiles dentro del grupo, revelando un alto grado de inteligencia colectiva.

PUBLICIDAD

Reproducción y ciclo de vida

El ciclo reproductivo de los guacamayos implica vínculos monógamos, cuidado compartido de los polluelos y largos periodos de crianza en cavidades de árboles altos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las parejas suelen formar vínculos estables que pueden durar toda la vida. La reproducción ocurre, por lo general, una vez al año. La hembra deposita entre dos y cuatro huevos en cavidades de árboles altos, donde ambos progenitores participan en el cuidado de los polluelos.

El periodo de incubación dura alrededor de 24 a 28 días y los polluelos permanecen en el nido durante hasta tres meses. La supervivencia de las crías depende en gran medida de la disponibilidad de alimento y de la protección frente a depredadores y otras amenazas. Los guacamayos alcanzan la madurez sexual entre los tres y seis años de vida y pueden vivir varias décadas, tanto en libertad como en cautiverio.

PUBLICIDAD

Relación con los humanos: mascotas y conservación

La inteligencia y el plumaje colorido han incrementado su popularidad como mascotas exóticas. Sin embargo, su tenencia requiere cuidados específicos, espacio amplio y una dieta equilibrada. La domesticación y el comercio ilegal han contribuido al declive de poblaciones silvestres.

Varias especies de guacamayos están en peligro de extinción, por lo que la conservación y la protección de los bosques tropicales son esenciales para su supervivencia (Pexels)

Diversos programas de conservación buscan reintroducir guacamayos en áreas donde han desaparecido, así como proteger hábitats críticos y combatir el tráfico ilegal. La colaboración con comunidades locales y la educación ambiental son estrategias clave para garantizar la supervivencia de estas especies.

PUBLICIDAD

Amenazas y estado de conservación actual

Su principal amenaza es la destrucción de su hábitat natural por actividades como la tala, la agricultura y la expansión urbana. El comercio ilegal para el mercado de mascotas también ha reducido drásticamente algunas poblaciones.

Varias especies se encuentran en peligro de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Los esfuerzos de conservación incluyen la creación de reservas, la vigilancia del comercio y la promoción de prácticas sostenibles en áreas de distribución natural. La supervivencia de los guacamayos depende de la protección de los bosques tropicales y del compromiso internacional para frenar la pérdida de biodiversidad.