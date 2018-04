"Voy a votar en contra del aborto. No tengo mandato: me votó gente que cree en el aborto y gente que no. ¿De dónde saco mi mandato si no está en la plataforma electoral? En todo caso, que se decida popularmente. Yo no tengo mandato para decidir una cosa que es tan profunda y que involucra al futuro de la humanidad".