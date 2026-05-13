Salud

El simple cambio en la rutina nocturna que reduce un 50% el riesgo cardíaco, según expertos

La Asociación Americana del Corazón incorporó este comportamiento a sus pautas preventivas y advirtió que su ausencia puede alterar el cortisol y dañar los vasos sanguíneos

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Un reloj digital muestra 23:47 sobre una mesita de noche de madera. Una lámpara moderna ilumina tenuemente, y un hombre duerme en la cama, difuminado.
Mantener un horario fijo para dormir reduce hasta un 50% el riesgo de enfermedades cardíacas, según un estudio reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien no solo implica cantidad y calidad: la regularidad horaria también es clave para la salud del corazón. Estudios recientes muestran que la hora a la que se va a la cama puede ser tan determinante como el tiempo total de descanso.

Adoptar un patrón de sueño estable no solo mejora el bienestar diario, sino que podría tener un impacto profundo en la prevención de enfermedades graves, como las cardiovasculares, que representan una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial.

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Mantener una rutina constante para irse a la cama podría reducir hasta en un 50% el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, según científicos citados por Prevention. El estudio destaca la relevancia de acostarse a una hora fija cada noche como estrategia sencilla para disminuir el riesgo cardiovascular y proteger la salud a largo plazo.

Por qué acostarse a la misma hora reduce el riesgo cardíaco

El hallazgo central del estudio indica que quienes tienen horarios irregulares para dormir duplican su riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en comparación con quienes se acuestan a una hora fija. Este incremento se mantuvo incluso tras ajustar los resultados por edad y otros factores biológicos tradicionales, según los investigadores citados por Prevention. El efecto se asoció exclusivamente a la regularidad en la hora de acostarse: el horario variable de despertar no mostró impacto significativo en el riesgo cardiovascular.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La regularidad horaria al acostarse resulta clave en la prevención de enfermedades cardiovasculares, principal causa de mortalidad global (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor John La Puma, internista y especialista en sueño, explicó al medio que las personas que duermen menos de ocho horas y modifican de manera constante su horario de descanso presentan una mayor vulnerabilidad cardíaca. La razón se encuentra en el “reloj biológico principal” del cuerpo, el núcleo supraquiasmático, que regula procesos nocturnos como la disminución de la presión arterial, la regulación del cortisol y la regeneración de los vasos sanguíneos.

Este mecanismo de sincronización interna resulta fundamental para la reparación y el mantenimiento de la salud cardiovascular, ya que una disrupción en los ciclos de sueño puede provocar alteraciones hormonales y metabólicas.

Si el horario de sueño varía de manera constante, el organismo experimenta un desajuste similar al desfase horario, lo que dificulta la reparación cardiovascular. El cardiólogo Srihari Naidu explicó a Prevention que el estrés y la dificultad para mantener rutinas generan inflamación sistémica, aumentando la propensión a hipertensión y obesidad, factores que afectan la salud del corazón.

Una persona yace en la cama, cubierto por un edredón blanco, leyendo un libro abierto bajo la luz cálida de una lámpara de noche sobre la mesita.
Actividades relajantes como leer un libro en papel promueven el descanso y evitan el insomnio nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Americana del Corazón ha incorporado recientemente la regularidad del sueño a sus pautas esenciales para la protección cardiovascular y la prevención de enfermedades crónicas.

Recomendaciones prácticas para mejorar la calidad del sueño

Entre las recomendaciones, los especialistas sugieren establecer una rutina nocturna y realizar actividades relajantes durante la hora previa al descanso, como leer un libro en papel, escuchar música tranquila o tomar una infusión, evitando pantallas y luces intensas.

Se recomienda fijar la hora de dormir entre las 22:00 y la medianoche, procurando descansar entre siete y ocho horas cada noche. Si las dificultades para conciliar el sueño persisten, los expertos aconsejan consultar a un profesional para descartar trastornos como la apnea del sueño, que puede diagnosticarse y tratarse de manera efectiva.

La atención al tiempo y la regularidad del sueño, según los especialistas citados por Prevention, suele pasar inadvertida, aunque resulta esencial para la salud a largo plazo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Mantener una rutina estable de sueño contribuye al funcionamiento óptimo de todos los sistemas del organismo humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las funciones de reparación interna que se desarrollan durante el descanso nocturno tienen efectos profundos en la protección cardiovascular, independientemente de que el individuo sea consciente de ellas. Un enfoque integral del sueño, que combine cantidad, calidad y regularidad, se consolida así como un pilar fundamental para preservar el bienestar cardíaco y general.

Además, los expertos señalan que la falta de sueño regular puede afectar otros sistemas del cuerpo, como el metabolismo de la glucosa, el equilibrio hormonal y la función inmunológica, lo que incrementa el riesgo de enfermedades crónicas además de las cardiovasculares.

Por este motivo, mantener una rutina estable de descanso no solo aporta beneficios al corazón, sino que contribuye al funcionamiento óptimo de todo el organismo. La evidencia sugiere que pequeños cambios en el horario y la consistencia del sueño pueden generar mejoras sustanciales en la salud y la calidad de vida.

Adoptar hábitos de sueño constantes es una medida accesible y de alto impacto para reducir riesgos a largo plazo. La regularidad no solo protege el corazón, sino que potencia el equilibrio general del organismo, consolidando el descanso nocturno como un pilar preventivo esencial en la vida adulta.

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