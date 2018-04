Rubido, periodista al fin, hizo preguntas punzantes, poco habituales en una escena diplomática. Arrancó contando que antes de viajar a la Argentina se comunicó con un empresario español, que no identificó, y que este le contó que "para ir a Buenos Aires te acompaño, vamos en mi avión, a la noche salimos al teatro, a comer, recorremos todo, pero no me pidas que ponga un euro en ese país".