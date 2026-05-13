Viveros Coyoacán: por qué el parque estará cerrado hasta nuevo aviso

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Las personas que querían pasear o hacer ejercico en el parque Viveros de Coyoacán fueron sorprendidos por su cierre temporal hoy 13 de mayo.

El enrejado exterior tiene colocado un letrero de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) donde se indica que recibirá mantenimiento por saneamiento.

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Un cartel de SEMARNAT informa que el acceso está restringido por saneamiento hasta nuevo aviso (X/@LaColoniaJuarez)

“Por cuestiones de saneamiento el parque Viveros de Coyoacán permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atentamente: La administración”, dice el cartel.

FB/turismocdmx

En enero de 2026 hubo reportes por plagas en el parque Viveros, se sabe que se realizará poda y evaluación de los ejemplares infestados.

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Diputado del PAN pide intervención en Parque de Viveros Coyoacán

En abril, el diputado Ricardo Rubio, representante del PAN por Coyoacán, reclamó una intervención urgente de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina.

Entre los puntos que exigió se encuentra la atención inmediata a las plagas y sequías localizadas en varios sectores, la recolección constante de basura y la mejora del aspecto general del espacio natural para los visitantes.

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Las preocupaciones de los vecinos no solo se limitan a cuestiones ambientales.

Según testimonios recogidos por Rubio, el parque enfrenta un serio problema de seguridad debido a la presencia de árboles secos o muertos.

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El legislador advirtió que mantener estos ejemplares sin retirar puede provocar accidentes, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el riesgo de caída de ramas aumenta y obliga a realizar cierres preventivos del parque.

El deterioro de la zona también ha afectado a quienes practican deporte en el parque.

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Después de lluvias intensas, la tierra se vuelve inestable, lo que incrementa el peligro para quienes acuden a correr o ejercitarse.

Por este motivo, se ha pedido a las autoridades que refuercen las acciones de rehabilitación y presten especial atención a la seguridad de los visitantes.

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