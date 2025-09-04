Perú Deportes

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: así va Perú antes de jugar con Uruguay por la fecha 17

Las 10 selecciones se enfrentarán en compromisos claves para determinar las clasificaciones a la cita mundialista, así como las eliminaciones. Conoce cómo van las ubicaciones

Por Joaquín Parra

Tabla de posiciones de la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. - créditos: Infobae Perú

La fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 se presenta como una jornada decisiva, con partidos que pueden definir tanto clasificados como eliminados en la penúltima fecha del torneo. En ese sentido, conoce la tabla de posiciones de las 10 selecciones participantes.

El primer encuentro en la programación será Colombia vs Bolivia, donde el equipo ‘cafetero’ buscará ratificar su buen momento al estar clasificado a la Copa del Mundo ante un elenco ‘altiplánico’ que se ubica en el octavo puesto, a uno del repechaje. Partido de pronóstico reservado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

El segundo duelo enfrentará a Uruguay y Perú. El conjunto ‘charrúa’ no viene atravesando un buen momento, ya que de sus últimas presentaciones, ganó en una ocasión, perdió en dos y empató en otras dos. De todos modos, tiene la clasificación a tiro y la bastaría un triunfo ante su hinchada en el estadio Centenario.

En tanto, la ‘bicolor’ necesita del triunfo para intentar aferrarse a la mínima esperanza de un cupo en la repesca. Eso sí, no contará con todos sus efectivos por las bajas de Edison Flores, Alex Valera y la duda de Andy Polo. Será un partido de alta exigencia que podría marcar el futuro inmediato de ambos combinados nacionales.

La selección peruana presentará un equipo combinado entre jóvenes y experimentados ante Uruguay. - créditos: FPF

A continuación, Argentina recibirá a Venezuela. La ‘albiceleste’, ya clasificada y con la tranquilidad que otorga su situación actual, tendrá la oportunidad de mostrar variantes en su alineación y reafirmar su dominio en las Eliminatorias 2026.

La ‘vinotinto’, por su parte, se juega opciones matemáticas y busca dar el golpe ante el vigente campeón mundial en un escenario siempre complicado como el Monumental de Núñez. Además, este encuentro será el último de Lionel Messi de local con el cuadro ‘gaucho’ en el proceso clasificatorio.

Lionel Messi jugará su último partido de local con Argentina ante Venezuela por Eliminatorias 2026. - créditos: AP Foto/Gustavo Garello

También se disputará el cotejo entre Paraguay y Ecuador. Los ‘guaraníes’ buscarán ganar para acercarse a la clasificación; mientras que el conjunto ‘tricolor’, ubicado en posiciones de clasificación directa, afronta el reto de ganar como visitante para mantener su ventaja y regalarle una victoria a sus aficionados.

El último partido de la fecha será el Brasil vs Chile en el estadio Maracaná. Si bien la ‘canarinha’ no ha mostrado la contundencia de procesos previos, sigue siendo un rival de peso y de local aumentan sus expectativas, sobre todo con el técnico Carlo Ancelotti. La ‘roja’, en tanto, se ubica en la última casilla de la tabla con 10 unidades, y con la consigna de acabar de la mejor forma en las Eliminatorias 2026.

La particularidad de esta jornada es el horario unificado en la mayoría de los encuentros: casi todos los partidos de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas se jugarán a las 18:30 horas. La única excepción será el enfrentamiento entre Brasil y Chile, que está programado para las 19:30 horas. Esta disposición permite que los equipos jueguen con menos margen para especular con los resultados ajenos y concentra la atención de los aficionados en una ventana horaria definida para una fecha clave del certamen.

Tabla de posiciones de la fecha 17 de Eliminatorias 2026

Tabla de posiciones de la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. - captura: Opta / Conmebol

Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

- Colombia vs Bolivia (18:30 horas / estadio estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla / Movistar Eventos, Caracol, RCN, Ditu, Tigo Sports, AXS, Cotas, Entel, TUVES y XDigital)

- Uruguay vs Perú (18:30 horas / estadio Centenario de Montevideo / Movistar Deportes, América TV, ATV, AUFTV, Antel TV, DSports)

- Argentina vs Venezuela (18:30 horas / estadio Monumental de Buenos Aires / GOLPERU, TyC Sports, Telefe, Venevisión, ByM Sport)

- Paraguay vs Ecuador (18:30 horas / estadio Defensores del Chaco de Asunción / Movistar Eventos 2, Unicanal, Trece, GEN, Popu TV, YouTube Versus, El Canal Del Fútbol, Zapping, Teleamazonas)

- Brasil vs Chile (19:30 horas / estadio Maracaná de Río de Janeiro / YouTube Movistar Deportes, Globo, SporTV, Mega, Mega 2)

Los partidos de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. - créditos: Conmebol

