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Aixa Vigil rompió su silencio y lanzó contundente mensaje tras conflicto por salida de San Martín: “El tiempo pondrá todo en su lugar”

La atacante nacional usó sus redes sociales para pronunciarse en medio de la polémica por su carta pase con las ‘santas’. Su deseo es fichar por Universitario la próxima temporada

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Aixa Vigil rompió su silencio y lanzó contundente mensaje tras conflicto por salida de San Martín. (Usmp)
Aixa Vigil rompió su silencio y lanzó contundente mensaje tras conflicto por salida de San Martín. (Usmp)

El panorama de Aixa Vigil atraviesa un momento de incertidumbre por la aplicación del reglamento de afiliaciones de la Federación Peruana de Vóley (FPV). Aunque la jugadora firmó por una sola temporada con Universidad San Martín, la normativa vigente exige una permanencia de al menos dos años antes de permitir el traspaso a otro club.

Esta situación ha generado un conflicto entre Vigil y la institución de Santa Anita. La atacante desea dejar el equipo, ya que recibió una propuesta de Universitario de Deportes, el club que es hincha. Sin embargo, mientras no se resuelva el trámite de su carta pase, Vigil no podrá sumarse al plantel de las ‘pumas’ en la próxima campaña.

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Entre idas y vueltas entre ambas partes, la voleibolista rompió su silencio y lanzó contundente mensaje por sus redes sociales generando muchas reacciones. Los hinchas de la USMP ya no la quieren en su equipo, y los fanáticos de la ‘U’ esperan que todo se resuelva para que se concrete su fichaje.

“Hay cierta intimidad en quedarse callada y dejar que el tiempo ponga todo en su lugar”, publcó Aixa en su historia de Instagram.

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Contundente mensaje de Aixa Vigil por Instagram.
Contundente mensaje de Aixa Vigil por Instagram.

La firme postura de San Martín sobre carta pase de Aixa Vigil

El malestar de Yudy Balcázar, gerente deportiva de San Martín, quedó reflejado tras los comentarios realizados por el representante de Aixa Vigil, Leonardo Feitosa. La directiva recalcó que no existe ninguna irregularidad en el contrato de la voleibolista.

“No le demos más tampoco al señor, ya sabemos quién es. No podía creer lo que estaba escuchando porque dijo como que ‘no te preocupes por la carta pase porque yo la voy a sacar’. ¿What, qué está pasando? Yo sé el reglamento, yo sé el manual de bases y afiliaciones, entonces si yo sé todo eso y tengo el conocimiento, no sé cómo la puede sacar”, expresó la dirigente en ‘Ataque Cruzado’.

La máxima responsable del equipo femenino también detalló la lógica detrás de los contratos en la institución. Según Balcázar, todas las jugadoras firman por dos años y el club prioriza la estabilidad.

“Sin embargo, en mi equipo, desde que yo estoy, lo que yo hago es que las chicas firman. Nunca converso que si es para un año, para dos. Nosotros le damos la tranquilidad, por ejemplo, tranquilidad económica; ellas ni siquiera tienen que llamarme para cobrar. A ellas les depositan en su cuenta. Están en planilla y tienen sus beneficios sociales como un trabajador de una empresa. Volviendo al tema, nadie firma por un año en mi equipo”, afirmó.

Yudy Balcázar, directiva de las ‘santas’, se refirió al conflicto por contrato de la atacante nacional. (Ataque Cruzado)

¿Fernanda Tomé se irá de San Martín?

La continuidad de Fernanda Tomé en Universidad San Martín sigue siendo una incógnita y mantiene en vilo a los aficionados y al entorno del voleibol nacional. La atacante brasileña, con tres temporadas consecutivas en el club, podría estar ante el cierre de su etapa, aunque la dirigencia aún no oficializa una decisión sobre su permanencia.

Yudy Balcázar, gerenta deportiva de San Martín, explicó que el futuro de Tomé sigue abierto y que la institución no ha definido si la jugadora continuará en el plantel para la próxima campaña. Según indicó, existen ofertas de otros equipos de la Liga Nacional y la directiva no tendría reparos en que la atacante busque nuevos horizontes.

Balcázar fue enfática al afirmar que “ella está libre; las extranjeras están libres cada año. Y le deseo lo mejor; Fernanda es una extraordinaria jugadora, ha dado mucho por el equipo”, en diálogo con el programa ‘Ataque Cruzado’. La dirigente recalcó que no existe ninguna restricción para que Tomé negocie con otra institución y valoró el aporte y carisma que la brasileña mostró durante su paso por el club.

La gerenta deportiva de las ‘santas’, Yudy Balcázar, se refirió sobre la continuidad de la brasileña para la próxima temporada. (Ataque Cruzado)

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