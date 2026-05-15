Nuevo ataque armado contra transportistas en Lima Norte: balean colectivo con pasajeros a bordo y hay dos mujeres heridas

Dos mujeres resultaron heridas de gravedad tras un ataque armado perpetrado por presuntos extorsionadores contra una miniván de transporte público en el distrito de Los Olivos, Lima. El vehículo recibió múltiples impactos de bala. Las víctimas se encuentran en estado reservado y la policía investiga el hecho. | Exitosa

Dos pasajeras resultaron gravemente heridas tras un ataque armado contra una miniván que realizaba servicio de colectivo informal en el distrito de Los Olivos, en Lima Norte, en un hecho que es investigado por presunta extorsión vinculada al transporte urbano.

El atentado ocurrió alrededor de las 7:00 de la noche del último jueves 14 de mayo en la avenida Alfredo Mendiola, a la altura del puente Purina, cuando la unidad circulaba en su ruta habitual. Según el testimonio del conductor, el vehículo fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes se aproximaron a la miniván y realizaron múltiples disparos antes de huir con rumbo desconocido.

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La unidad presentó impactos de bala en la parte trasera y en la zona cercana a la ventana del asiento del conductor, lo que evidencia la intensidad del ataque. Pese a la agresión, el chofer resultó ileso y logró reportar lo ocurrido a las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Adela Isabel Salazar Polo y Joselyn Cárdenas Martínez. Ambas fueron trasladadas de emergencia a la clínica Jesús del Norte, donde permanecen internadas con diagnóstico reservado debido a la gravedad de sus heridas.

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Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaron las diligencias correspondientes a través de la comisaría de Independencia. Las autoridades han solicitado el acceso a las cámaras de videovigilancia instaladas en la avenida Alfredo Mendiola y zonas aledañas, con el objetivo de identificar a los responsables y establecer la ruta de escape utilizada.

Una minivan blanca con matrícula peruana muestra múltiples impactos de bala en su carrocería y parabrisas tras un incidente nocturno. (Infobae)

De acuerdo con información preliminar dada por Exitosa, el caso es investigado bajo la hipótesis de un ataque vinculado a redes de extorsión contra transportistas informales, una modalidad delictiva que viene afectando a diversos puntos de la capital.

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Este hecho se suma a una serie de incidentes registrados en las últimas horas. Según fuentes policiales, se trataría del tercer ataque contra unidades de transporte en Lima en menos de 24 horas, en un contexto de estado de emergencia y refuerzo de patrullaje en distintos distritos.

Las investigaciones continúan mientras las autoridades no descartan que los agresores formen parte de una organización dedicada a la extorsión de conductores en rutas informales.

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Cobrador grave tras ataque de extorsionadores

Solo un día antes de este ataque extorsivo, en el distrito de Santa Anita, extorsionadores lanzaron combustible a una combi de transporte y le predieron fuego con uno de sus trabajadores en el interior. La unidad quedó totalmente inservible, mientras que la víctima sufrió quemaduras graves en varias zonas de su cuerpo.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, la unidad —que cubría la ruta entre el óvalo Santa Anita y Ceres y operaba de manera informal— se encontraba estacionada para el descanso nocturno de su personal. Mientras el conductor se había retirado hacia su vivienda, el cobrador permaneció en el vehículo, donde fue sorprendido por los atacantes.

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La investigación inicial apunta a que el ataque fue motivado por la negativa de los trabajadores a pagar las cuotas exigidas por la organización criminal. Según testimonios recogidos por el portal informativo Exitosa Noticias, los extorsionadores demandaban un pago inicial de S/ 200 como inscripción, además de S/ 20 diarios para permitir la operación de la unidad en la zona.