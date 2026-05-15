Perú

Nuevo ataque armado contra transportistas en Lima Norte: balean colectivo con pasajeros a bordo y hay dos mujeres heridas

Las víctimas fueron trasladadas de emergencia a la clínica Jesús del Norte, donde permanecen con diagnóstico reservado

Guardar
Google icon
Dos mujeres resultaron heridas de gravedad tras un ataque armado perpetrado por presuntos extorsionadores contra una miniván de transporte público en el distrito de Los Olivos, Lima. El vehículo recibió múltiples impactos de bala. Las víctimas se encuentran en estado reservado y la policía investiga el hecho. | Exitosa

Dos pasajeras resultaron gravemente heridas tras un ataque armado contra una miniván que realizaba servicio de colectivo informal en el distrito de Los Olivos, en Lima Norte, en un hecho que es investigado por presunta extorsión vinculada al transporte urbano.

El atentado ocurrió alrededor de las 7:00 de la noche del último jueves 14 de mayo en la avenida Alfredo Mendiola, a la altura del puente Purina, cuando la unidad circulaba en su ruta habitual. Según el testimonio del conductor, el vehículo fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes se aproximaron a la miniván y realizaron múltiples disparos antes de huir con rumbo desconocido.

PUBLICIDAD

La unidad presentó impactos de bala en la parte trasera y en la zona cercana a la ventana del asiento del conductor, lo que evidencia la intensidad del ataque. Pese a la agresión, el chofer resultó ileso y logró reportar lo ocurrido a las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Adela Isabel Salazar Polo y Joselyn Cárdenas Martínez. Ambas fueron trasladadas de emergencia a la clínica Jesús del Norte, donde permanecen internadas con diagnóstico reservado debido a la gravedad de sus heridas.

PUBLICIDAD

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaron las diligencias correspondientes a través de la comisaría de Independencia. Las autoridades han solicitado el acceso a las cámaras de videovigilancia instaladas en la avenida Alfredo Mendiola y zonas aledañas, con el objetivo de identificar a los responsables y establecer la ruta de escape utilizada.

Collage de una minivan blanca de noche, con una matrícula peruana, y primeros planos de impactos de bala en una ventana y una persona borrosa
Una minivan blanca con matrícula peruana muestra múltiples impactos de bala en su carrocería y parabrisas tras un incidente nocturno. (Infobae)

De acuerdo con información preliminar dada por Exitosa, el caso es investigado bajo la hipótesis de un ataque vinculado a redes de extorsión contra transportistas informales, una modalidad delictiva que viene afectando a diversos puntos de la capital.

Este hecho se suma a una serie de incidentes registrados en las últimas horas. Según fuentes policiales, se trataría del tercer ataque contra unidades de transporte en Lima en menos de 24 horas, en un contexto de estado de emergencia y refuerzo de patrullaje en distintos distritos.

Las investigaciones continúan mientras las autoridades no descartan que los agresores formen parte de una organización dedicada a la extorsión de conductores en rutas informales.

Cobrador grave tras ataque de extorsionadores

Solo un día antes de este ataque extorsivo, en el distrito de Santa Anita, extorsionadores lanzaron combustible a una combi de transporte y le predieron fuego con uno de sus trabajadores en el interior. La unidad quedó totalmente inservible, mientras que la víctima sufrió quemaduras graves en varias zonas de su cuerpo.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, la unidad —que cubría la ruta entre el óvalo Santa Anita y Ceres y operaba de manera informal— se encontraba estacionada para el descanso nocturno de su personal. Mientras el conductor se había retirado hacia su vivienda, el cobrador permaneció en el vehículo, donde fue sorprendido por los atacantes.

La investigación inicial apunta a que el ataque fue motivado por la negativa de los trabajadores a pagar las cuotas exigidas por la organización criminal. Según testimonios recogidos por el portal informativo Exitosa Noticias, los extorsionadores demandaban un pago inicial de S/ 200 como inscripción, además de S/ 20 diarios para permitir la operación de la unidad en la zona.

Temas Relacionados

extorsiónLos Olivostransportistasperu-noticias

Más Noticias

SBS: AFP deberán publicar lista de afiliados fallecidos máximo en septiembre y sin trámites

Cada seis meses, las AFP deberán publicar la lista, según la nueva disposición de la Superintendencia. No será necesario que se registre un trámite de pensión de sobrevivencia o herencia

SBS: AFP deberán publicar lista de afiliados fallecidos máximo en septiembre y sin trámites

Reniec abre agencia de Voluntariado de la Identificación en el Callao para renovar DNI y realizar trámites virtuales

El principal objetivo consiste en acercar los servicios digitales de identificación a la población local y ampliar el acceso a trámites virtuales para quienes presentan barreras tecnológicas o económicas

Reniec abre agencia de Voluntariado de la Identificación en el Callao para renovar DNI y realizar trámites virtuales

San Martín marcó futuro de Fernanda Tomé y reveló propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley: “Le deseo lo mejor”

Yudy Balcázar, gerenta deportiva, se refirió a la permanencia de la brasileña en Santa Anita en medio de incertidumbre. También expresó su desazón del rendimiento de la voleibolista en las finales contra Alianza Lima

San Martín marcó futuro de Fernanda Tomé y reveló propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley: “Le deseo lo mejor”

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 15 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 15 de mayo

La Uchulú protagoniza tenso momento en la vía pública: enfrenta a su novio tras descubrirlo con otra mujer

Una grabación muestra cómo la humorista exigió explicaciones en la vía pública, mientras la tensión aumentaba y testigos documentaban el episodio que rápidamente se popularizó en internet

La Uchulú protagoniza tenso momento en la vía pública: enfrenta a su novio tras descubrirlo con otra mujer
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso no votó proyecto de reelección de rectores: Jeri Ramón no podría buscar un nuevo mandato en la UNMSM

Congreso no votó proyecto de reelección de rectores: Jeri Ramón no podría buscar un nuevo mandato en la UNMSM

Hermano de Roberto Sánchez perdió actas de Juntos por el Perú para rendir cuentas a la ONPE hasta en tres oportunidades

Roberto Sánchez: ¿podría quedar fuera de carrera luego de que el Ministerio Público solicitara prisión e inhabilitación?

Resultados ONPE al 99.998% EN VIVO: conteo oficial a poco de cerrar para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Resultados ONPE al 99.984% EN VIVO: Roberto Sánchez supera con 20 mil votos a Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

La Uchulú protagoniza tenso momento en la vía pública: enfrenta a su novio tras descubrirlo con otra mujer

La Uchulú protagoniza tenso momento en la vía pública: enfrenta a su novio tras descubrirlo con otra mujer

Magaly Medina reacciona al polémico arete hallado en auto de André Carrillo: “Tienes que saber cuál es tu límite”

Mario Hart responde a confesión de Diana Sánchez y descarta romance: “Siempre fue una amiga”

‘El Diablo viste a la Moda’ versión peruana: el ‘Loco’ Vargas, ‘Cuto’ Guadalupe y el ‘Chorri’ generan furor en redes

Pamela Franco responde a Christian Domínguez y su abogado lanza fuerte advertencia: “No puede usar la justicia para coaccionar”

DEPORTES

San Martín marcó futuro de Fernanda Tomé y reveló propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley: “Le deseo lo mejor”

San Martín marcó futuro de Fernanda Tomé y reveló propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley: “Le deseo lo mejor”

Resultados de la fecha 15 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, viernes 15 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura