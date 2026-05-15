‘El Diablo viste a la Moda’ versión peruana: ‘Loco’ Vargas, ‘Cuto’ Guadalupe y el ‘Chorri’ causan furor: “Qué ven mis ojos”

El reconocido influencer @Cutoguadalupe16 se embarca en una misión para enseñarle a su amigo @Juamavarri, ex-futbolista, el arte de vestir con elegancia. Descubre los consejos y la transformación de Juan mientras se adentra en el mundo de la moda. IG: @tiendasel.

La nostalgia por la generación dorada del fútbol peruano volvió a apoderarse de las redes sociales, pero esta vez no fue por un partido histórico ni por un reencuentro deportivo. Los protagonistas fueron Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, Roberto ‘Chorri’ Palacios y Luis ‘Cuto’ Guadalupe, quienes sorprendieron a sus seguidores al protagonizar un divertido sketch publicado en Instagram que rápidamente comenzó a viralizarse por el peculiar intercambio entre los exfutbolistas.

El video, grabado en una conocida tienda de ropa masculina, muestra a los exjugadores desenvolviéndose en una escena cargada de humor, referencias populares y complicidad entre amigos. La producción llamó la atención no solo por reunir a figuras históricas del fútbol peruano, sino también por el tono relajado y carismático que cada uno imprimió en la actuación.

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Todo inicia con el ingreso del ‘Loco’ Vargas, quien aparece caminando mientras lanza una frase que rápidamente despertó risas entre los usuarios: “Hazme una carapulcra con sopa seca”. Luego de ello, el exfutbolista escucha que en el local se necesita un asistente y decide acercarse en busca de trabajo.

Los exfutbolistas peruanos 'Loco' Vargas, 'Cuto' Guadalupe y 'Chorri' causan furor al explorar opciones de moda en una boutique, examinando una chaqueta de cuero marrón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

‘Cuto’ Guadalupe aparece en escena

“Se necesita asistente. Acá es. ¡Chorri!”, exclama el exjugador al encontrarse con Roberto ‘Chorri’ Palacios, quien lo recibe con sorpresa y familiaridad. “Loco, ¿qué haces acá, loquito? ¿Cómo estás?”, responde el exseleccionado peruano mientras ambos se saludan.

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El personaje del ‘Loco’ Vargas continúa con la escena en tono humorístico y pregunta: “Chorri, ¿qué ven mis ojos, mano?”. El ‘Chorri’, siguiendo el juego, le consulta qué hace en el lugar, momento en el que Vargas explica que busca empleo. “He pasado y se necesita asistente me han dicho por acá”, comenta.

Lejos de burlarse, el ‘Chorri’ Palacios le responde con naturalidad y hasta empatía, asegurando que él también tuvo que reinventarse tras dejar el fútbol profesional. “Así como yo. Dejé el fútbol y ahora estoy trabajando. Pero ¿sabes qué? Acá está tu compadre”, le dice.

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Los ex futbolistas peruanos "Cuto" Guadalupe, "Loco" Vargas y "Chorri" Palacios posan en una tienda de ropa, mostrando una faceta inesperada de moda y estilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Intrigado, el ‘Loco’ Vargas pregunta inmediatamente: “¿Mi compadre está por acá?”. El ‘Chorri’ confirma la presencia del personaje más esperado del video: Luis ‘Cuto’ Guadalupe. “Tu compadre está aquí”, afirma antes de avisarle que acaba de ingresar al establecimiento.

En ese momento, el video cambia de tono y aparece el popular ‘La Fe’ caminando con elegancia, vestido formalmente y proyectando una imagen de autoridad. El ‘Loco’ intenta acercarse efusivamente y lo llama: “Compadre”, mientras el ‘Chorri’ le asegura entre risas: “No te preocupes, loco. Con esa mirada quiere decir que quedas contratado”.

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Sin embargo, la escena toma un giro inesperado cuando el ‘Loco’ siente que no recibe la atención esperada por parte de su amigo. Poco después, vuelve a aparecer algo desconcertado y comenta: “Nada, Chorri, que mi compadre pasa, pasa, me tira el saco y…”.

El ‘Loco’ Vargas protagoniza su propia versión de ‘El Diablo viste a la Moda’ junto a ‘Cuto’ y el ‘Chorri’. Captura: IG Tiendas Él.

Cambio de look

Es ahí cuando el ‘Chorri’ Palacios le hace notar el verdadero problema: su apariencia. “¿Qué pasa, loco? Mira cómo estás vestido. Por eso seguramente tu compadre no te ve bien. Pero no te preocupes, ven”, le explica mientras lo invita a cambiar de imagen.

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Tras ello, el video muestra al ‘Loco’ Vargas luciendo un atuendo mucho más elegante y formal, completamente distinto al look deportivo con el que apareció inicialmente. El cambio genera la aprobación inmediata del ‘Chorri’, quien le dice: “Ahora sí, loco, te ves elegante”.

Con más confianza, Vargas responde: “¿Sí? Vamos a ver qué dice mi compadre”, dejando entrever que ahora sí se siente preparado para recibir la aprobación del ‘Cuto’ Guadalupe.

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El ‘Loco’ Vargas protagoniza su propia versión de ‘El Diablo viste a la Moda’ junto a ‘Cuto’ y el ‘Chorri’. Captura: IG Tiendas Él.

El video fue ampliamente celebrado por los seguidores de los tres exfutbolistas, quienes destacaron la química natural entre ellos y la capacidad de reírse de sí mismos. En los comentarios, muchos usuarios recordaron con cariño la época en la que los tres defendían la camiseta de la selección peruana y resaltaron que, pese al paso de los años, mantienen intacto el carisma que los convirtió en personajes queridos por la hinchada.

“Se hizo una, el de MKT”, “Aumento de sueldo”, “qué ven mis oidos”, “Qué buena junta”, “En buena hora, muy buen comercial”, fueron algunos de los comentarios en la red social de la conocida marca de ternos.

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El ‘Loco’ Vargas protagoniza su propia versión de ‘El Diablo viste a la Moda’ junto a ‘Cuto’ y el ‘Chorri’. Captura: IG Tiendas Él.