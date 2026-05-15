Reniec abre agencia de Voluntariado de la Identificación en el Callao para renovar DNI y realizar trámites virtuales

La sede ofrece infraestructura moderna y conexión a internet para que los ciudadanos realicen trámites en línea con apoyo especializado - Créditos: Reniec.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) inauguró el jueves 14 de mayo la Agencia 290 del Voluntariado de la Identificación, la primera de su tipo en la región Callao.

Este nuevo punto de atención tiene como objetivo principal acercar los servicios digitales de identificación a la población local y ampliar el acceso a trámites virtuales para quienes enfrentan barreras tecnológicas o económicas.

PUBLICIDAD

La sede, ubicada en el Callao, cuenta con infraestructura adecuada y conexión a internet para facilitar la gestión de trámites en línea. El servicio será brindado por personal municipal capacitado por el Reniec, encargado de guiar a los usuarios en el uso del aplicativo DNI BioFacial y de las herramientas disponibles en la página web institucional.

La agencia facilita asistencia gratuita para renovación y duplicado de DNI, actualización de estado civil, impresión de actas certificadas, Certificado de Inscripción C4, mesa de partes virtual y otros servicios digitales - Créditos: Reniec.

De este modo, se asegura que los ciudadanos reciban orientación personalizada y acompañamiento durante el proceso, incluso si no dominan el manejo de tecnologías digitales.

PUBLICIDAD

La Agencia del Voluntariado de la Identificación ofrece asistencia gratuita para la realización de diversos trámites virtuales, entre los que se incluyen:

Renovación de DNI y DNIe: Actualización de información personal para mantener la validez del documento nacional de identidad.

Duplicado de DNIe: Solicitud de nueva emisión en caso de pérdida o deterioro del DNI electrónico.

Actualización de estado civil: Cambio de la condición de soltero a casado en el DNIe para mantener los datos actualizados en el registro.

Impresión de copias certificadas de actas registrales: Obtención de documentos oficiales sobre nacimientos, matrimonios y defunciones.

Certificado de Inscripción C4: Emisión de constancia que certifica la inscripción en el Reniec.

Mesa de partes virtual: Recepción y gestión digital de documentos, solicitudes y trámites administrativos.

Otros servicios digitales: Orientación para el uso de las distintas herramientas disponibles en la web institucional.

Con la apertura de esta agencia, más de 1.239.122 ciudadanos del Callao y zonas cercanas podrán acceder a los servicios de identificación sin tener que desplazarse largas distancias, lo que reduce costos, tiempo de espera y facilita el ejercicio de derechos ciudadanos. El proyecto busca garantizar que la identidad y el acceso a documentación oficial no dependan del nivel socioeconómico ni de la familiaridad con la tecnología.

PUBLICIDAD

Actualmente, el Reniec cuenta con 5 agencias de voluntariado en Lima y 284 distribuidas en diversas regiones del país. La incorporación de la sede en el Callao refuerza la red nacional y ratifica el compromiso institucional de acercar el derecho a la identidad a más personas.

La inauguración beneficia a más de 1.239.122 ciudadanos del Callao y zonas cercanas, al reducir desplazamientos, costos y tiempos de espera, y al garantizar acceso igualitario a la identidad legal - Créditos: Reniec.

Funciones del Reniec

Registro de nacimientos, matrimonios y defunciones: Inscribe y certifica los hechos vitales de los ciudadanos peruanos, garantizando la validez legal de dichos actos.

Emisión del documento nacional de identidad: Otorga, renueva y actualiza el DNI, documento indispensable para la identificación personal y el ejercicio de derechos civiles.

Actualización de datos civiles: Realiza cambios y correcciones en el estado civil, nombres, apellidos, domicilio y otros datos relevantes en el registro nacional.

Elaboración y conservación del padrón electoral: Mantiene actualizado el padrón que se utiliza en procesos electorales, asegurando que solo ciudadanos habilitados participen en las elecciones.

Certificación de actas registrales: Expide copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, documentos requeridos para distintos trámites legales.

Gestión de servicios digitales: Ofrece plataformas electrónicas para la realización de trámites en línea, facilitando el acceso y la eficiencia del servicio público.

Promoción del derecho a la identidad: Desarrolla campañas y programas para que todos los peruanos cuenten con documentación oficial válida.

Video relacionado

PUBLICIDAD

El procedimiento para actualizar o recuperar el PIN del DNIe es gratuito y puede realizarse sin inscripción previa. El trámite requiere validación biométrica, ingreso del número CAN y confirmación del nuevo código de seguridad en los módulos autorizados (Créditos: Reniec)