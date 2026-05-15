Perú

Reniec abre agencia de Voluntariado de la Identificación en el Callao para renovar DNI y realizar trámites virtuales

El principal objetivo consiste en acercar los servicios digitales de identificación a la población local y ampliar el acceso a trámites virtuales para quienes presentan barreras tecnológicas o económicas

Guardar
Google icon
La sede ofrece infraestructura moderna y conexión a internet para que los ciudadanos realicen trámites en línea con apoyo especializado - Créditos: Reniec.
La sede ofrece infraestructura moderna y conexión a internet para que los ciudadanos realicen trámites en línea con apoyo especializado - Créditos: Reniec.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) inauguró el jueves 14 de mayo la Agencia 290 del Voluntariado de la Identificación, la primera de su tipo en la región Callao.

Este nuevo punto de atención tiene como objetivo principal acercar los servicios digitales de identificación a la población local y ampliar el acceso a trámites virtuales para quienes enfrentan barreras tecnológicas o económicas.

PUBLICIDAD

La sede, ubicada en el Callao, cuenta con infraestructura adecuada y conexión a internet para facilitar la gestión de trámites en línea. El servicio será brindado por personal municipal capacitado por el Reniec, encargado de guiar a los usuarios en el uso del aplicativo DNI BioFacial y de las herramientas disponibles en la página web institucional.

La agencia facilita asistencia gratuita para renovación y duplicado de DNI, actualización de estado civil, impresión de actas certificadas, Certificado de Inscripción C4, mesa de partes virtual y otros servicios digitales - Créditos: Reniec.
La agencia facilita asistencia gratuita para renovación y duplicado de DNI, actualización de estado civil, impresión de actas certificadas, Certificado de Inscripción C4, mesa de partes virtual y otros servicios digitales - Créditos: Reniec.

De este modo, se asegura que los ciudadanos reciban orientación personalizada y acompañamiento durante el proceso, incluso si no dominan el manejo de tecnologías digitales.

PUBLICIDAD

La Agencia del Voluntariado de la Identificación ofrece asistencia gratuita para la realización de diversos trámites virtuales, entre los que se incluyen:

  • Renovación de DNI y DNIe: Actualización de información personal para mantener la validez del documento nacional de identidad.
  • Duplicado de DNIe: Solicitud de nueva emisión en caso de pérdida o deterioro del DNI electrónico.
  • Actualización de estado civil: Cambio de la condición de soltero a casado en el DNIe para mantener los datos actualizados en el registro.
  • Impresión de copias certificadas de actas registrales: Obtención de documentos oficiales sobre nacimientos, matrimonios y defunciones.
  • Certificado de Inscripción C4: Emisión de constancia que certifica la inscripción en el Reniec.
  • Mesa de partes virtual: Recepción y gestión digital de documentos, solicitudes y trámites administrativos.
  • Otros servicios digitales: Orientación para el uso de las distintas herramientas disponibles en la web institucional.

Con la apertura de esta agencia, más de 1.239.122 ciudadanos del Callao y zonas cercanas podrán acceder a los servicios de identificación sin tener que desplazarse largas distancias, lo que reduce costos, tiempo de espera y facilita el ejercicio de derechos ciudadanos. El proyecto busca garantizar que la identidad y el acceso a documentación oficial no dependan del nivel socioeconómico ni de la familiaridad con la tecnología.

Actualmente, el Reniec cuenta con 5 agencias de voluntariado en Lima y 284 distribuidas en diversas regiones del país. La incorporación de la sede en el Callao refuerza la red nacional y ratifica el compromiso institucional de acercar el derecho a la identidad a más personas.

La inauguración beneficia a más de 1.239.122 ciudadanos del Callao y zonas cercanas, al reducir desplazamientos, costos y tiempos de espera, y al garantizar acceso igualitario a la identidad legal - Créditos: Reniec.
La inauguración beneficia a más de 1.239.122 ciudadanos del Callao y zonas cercanas, al reducir desplazamientos, costos y tiempos de espera, y al garantizar acceso igualitario a la identidad legal - Créditos: Reniec.

Funciones del Reniec

  • Registro de nacimientos, matrimonios y defunciones: Inscribe y certifica los hechos vitales de los ciudadanos peruanos, garantizando la validez legal de dichos actos.
  • Emisión del documento nacional de identidad: Otorga, renueva y actualiza el DNI, documento indispensable para la identificación personal y el ejercicio de derechos civiles.
  • Actualización de datos civiles: Realiza cambios y correcciones en el estado civil, nombres, apellidos, domicilio y otros datos relevantes en el registro nacional.
  • Elaboración y conservación del padrón electoral: Mantiene actualizado el padrón que se utiliza en procesos electorales, asegurando que solo ciudadanos habilitados participen en las elecciones.
  • Certificación de actas registrales: Expide copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, documentos requeridos para distintos trámites legales.
  • Gestión de servicios digitales: Ofrece plataformas electrónicas para la realización de trámites en línea, facilitando el acceso y la eficiencia del servicio público.
  • Promoción del derecho a la identidad: Desarrolla campañas y programas para que todos los peruanos cuenten con documentación oficial válida.

Video relacionado

El procedimiento para actualizar o recuperar el PIN del DNIe es gratuito y puede realizarse sin inscripción previa. El trámite requiere validación biométrica, ingreso del número CAN y confirmación del nuevo código de seguridad en los módulos autorizados (Créditos: Reniec)

Temas Relacionados

ReniecCallaoDNIDNI electrónicoperu-noticias

Más Noticias

SBS: AFP deberán publicar lista de afiliados fallecidos máximo en septiembre y sin trámites

Cada seis meses, las AFP deberán publicar la lista, según la nueva disposición de la Superintendencia. No será necesario que se registre un trámite de pensión de sobrevivencia o herencia

SBS: AFP deberán publicar lista de afiliados fallecidos máximo en septiembre y sin trámites

San Martín marcó futuro de Fernanda Tomé y reveló propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley: “Le deseo lo mejor”

Yudy Balcázar, gerenta deportiva, se refirió a la permanencia de la brasileña en Santa Anita en medio de incertidumbre. También expresó su desazón del rendimiento de la voleibolista en las finales contra Alianza Lima

San Martín marcó futuro de Fernanda Tomé y reveló propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley: “Le deseo lo mejor”

Nuevo ataque armado contra transportistas en Lima Norte: balean colectivo con pasajeros a bordo y hay dos mujeres heridas

Las víctimas fueron trasladadas de emergencia a la clínica Jesús del Norte, donde permanecen con diagnóstico reservado

Nuevo ataque armado contra transportistas en Lima Norte: balean colectivo con pasajeros a bordo y hay dos mujeres heridas

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 15 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 15 de mayo

La Uchulú protagoniza tenso momento en la vía pública: enfrenta a su novio tras descubrirlo con otra mujer

Una grabación muestra cómo la humorista exigió explicaciones en la vía pública, mientras la tensión aumentaba y testigos documentaban el episodio que rápidamente se popularizó en internet

La Uchulú protagoniza tenso momento en la vía pública: enfrenta a su novio tras descubrirlo con otra mujer
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso no votó proyecto de reelección de rectores: Jeri Ramón no podría buscar un nuevo mandato en la UNMSM

Congreso no votó proyecto de reelección de rectores: Jeri Ramón no podría buscar un nuevo mandato en la UNMSM

Hermano de Roberto Sánchez perdió actas de Juntos por el Perú para rendir cuentas a la ONPE hasta en tres oportunidades

Roberto Sánchez: ¿podría quedar fuera de carrera luego de que el Ministerio Público solicitara prisión e inhabilitación?

Resultados ONPE al 99.998% EN VIVO: conteo oficial a poco de cerrar para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Resultados ONPE al 99.984% EN VIVO: Roberto Sánchez supera con 20 mil votos a Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

La Uchulú protagoniza tenso momento en la vía pública: enfrenta a su novio tras descubrirlo con otra mujer

La Uchulú protagoniza tenso momento en la vía pública: enfrenta a su novio tras descubrirlo con otra mujer

Magaly Medina reacciona al polémico arete hallado en auto de André Carrillo: “Tienes que saber cuál es tu límite”

Mario Hart responde a confesión de Diana Sánchez y descarta romance: “Siempre fue una amiga”

‘El Diablo viste a la Moda’ versión peruana: el ‘Loco’ Vargas, ‘Cuto’ Guadalupe y el ‘Chorri’ generan furor en redes

Pamela Franco responde a Christian Domínguez y su abogado lanza fuerte advertencia: “No puede usar la justicia para coaccionar”

DEPORTES

San Martín marcó futuro de Fernanda Tomé y reveló propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley: “Le deseo lo mejor”

San Martín marcó futuro de Fernanda Tomé y reveló propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley: “Le deseo lo mejor”

Resultados de la fecha 15 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, viernes 15 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura