Dónde ver Colombia vs Bolivia HOY en Perú: canal tv online del duelo por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Los ‘cafeteros’ recibirán a la ‘verde’ en Barranquilla con la misión de asegurar su boleto al próximo Mundial, mientras que los bolivianos se juegan su chance de acceder a la zona de repechaje. Entérate cómo sintonizar el cotejo

Grace Nole Alcántara

Grace Nole Alcántara

Colombia busca asegurar su clasificación en el partido ante Bolivia, que se jugará hoy, jueves 4 de septiembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El cuadro de Néstor Lorenzo marcha en el sexto lugar y está obligado a ganar para garantizar su pase directo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

Los ‘cafeteros’ definirán su futuro frente los ‘altiplánicos’ y hasta un empate les sirve para marcar su clasificación a la Copa del Mundo, siempre y cuando Venezuela pierda con Argentina en Buenos Aires. Si no se da alguno de esos escenarios, definirá su suerte en la última jornada, contra la ‘vinotinto’ en condición de visitante.

Los colombianos confían en el buen momento de Luis Díaz, quien suma tres goles y dos asistencias en cuatro partidos oficiales con el Bayern Munich, y lidera la tabla de goleadores de las Clasificatorias con siete tantos. James Rodríguez, capitán y referente del equipo, suma cinco asistencias, la mayor cantidad de la fase de clasificación, y se muestra optimista ante la posibilidad de disputar su tercera Copa del Mundo.

Luis Díaz es el goleador
Luis Díaz es el goleador de la selección Colombia y de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial 2026 - crédito FCF

Bolivia, por su parte, se encuentra fuera de los puestos de clasificación directa con 17 puntos y afronta el desafío de sumar ante los colombianos y luego frente a Brasil, esperando también otros resultados para mantener posibilidades de acceder a los ‘play offs’. Los ‘altiplánicos’ están obligados a sacar una victoria para quitarle su lugar a Venezuela y quedarse en la zona de repechaje.

“Llegar a esta última fecha con posibilidades nos llena de satisfacción. Como era algo impensado por supuesto que nos tiene que llenar de orgullo. No es que estamos tranquilos con haber llegado acá, queremos más, ya estamos acá. Yo creo que ninguna selección, que está clasificada o está en carrera, está para regalar nada. Se juega los puntos y el prestigio de un país”, declaró Óscar Villegas, técnico de Bolivia.

Bolivia viajó con entusiasmo a
Bolivia viajó con entusiasmo a Barranquilla para enfrentar a Colombia. (Créditos: La Verde)

Dónde ver Colombia vs Bolivia por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El duelo entre colombianos y bolivianos será televisado en Perú por Movistar Eventos 1 a través de sus canales 1 y 701 en HD. También estará disponible por Movistar Play, plataforma streaming que es totalmente gratuito para los suscriptores.

Mientras que en Bolivia será televisado por Tigo Sports 1 y Tuves. Y en Argentina estará disponible por DSports, y en Colombia se verá en Caracol, RCN, Ditu. En Ecuador se encontrará en El Canal del Fútbol, en Uruguay por AUF TV, Antel TV, DSports y en Chile por Disney Plus, Chilevisión.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles del encuentro con resultados en vivo, tabla de posiciones, y mucho más.

Horario de Colombia vs Bolivia por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El choque se jugará hoy, jueves 4 de septiembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El horario establecido será a las 18:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 19:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 20:30 horas.

Colombia vs Bolivia: posibles alineaciones

- Colombia: Camilo Vargas; Andrés Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Córdoba.

- Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Henry Vaca; Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.

