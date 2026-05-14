Pamela Franco responde a Christian Domínguez y su abogado lanza fuerte advertencia: “No puede usar la justicia para coaccionar”

Pamela Franco se mantiene firme y se niega a rectificar sus declaraciones sobre Christian Domínguez, a pesar de haber recibido dos cartas notariales. La cantante asegura que solo ha contado lo que vivió y su abogado advierte con acciones legales. ATV/ Magaly TV La Firme.

La tensión entre Pamela Franco y Christian Domínguez volvió a intensificarse y ahora el conflicto parece haber pasado del plano mediático al terreno legal. La cantante no dudó en pronunciarse junto a su defensa legal sobre las recientes acciones impulsadas por el cumbiambero, específicamente tras el envío de cartas notariales que fueron recibidas el 4 de mayo y exigen rectificación en 48 horas bajo amenaza de querella.

El tema fue expuesto en el programa ‘Magaly TV La Firme’, espacio donde se difundieron detalles sobre la postura de Pamela y de su abogado frente a las medidas adoptadas por el también conductor de televisión. En medio del escándalo, el nombre de Karla Tarazona también volvió a aparecer dentro de la controversia.

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Durante una comunicación telefónica con el programa, la pareja de Christian Cueva dejó en evidencia su incomodidad por la situación y cuestionó el motivo detrás de las cartas notariales enviadas por Domínguez.

Defensa de Pamela Franco arremete contra Christian Domínguez por presunto amedrentamiento legal. Captura: Magaly TV La Firme.

Pamela Franco dio su punto de vista

Según dio a entender, no comprende por qué se busca recurrir a mecanismos legales en un contexto donde las figuras públicas constantemente emiten opiniones y declaraciones sobre diversos temas dentro del espectáculo.

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La cantante consideró que el intercambio de comentarios y posturas forma parte habitual del ambiente mediático en el que todos los involucrados se desenvuelven desde hace años. Por ello, dejó entrever que las acciones legales le parecían desproporcionadas dentro de una controversia pública que ha sido ampliamente comentada por diferentes personajes de la farándula local.

La intérprete de ‘Dile la verdad’ también sugirió que existen antecedentes similares dentro del espectáculo peruano y que muchas figuras públicas han estado expuestas a opiniones mediáticas sin recurrir necesariamente a medidas judiciales. Aunque evitó profundizar demasiado en el tema, sus palabras dejaron claro que no se siente cómoda con la manera en que la situación viene escalando.

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Defensa de Pamela Franco arremete contra Christian Domínguez por presunto amedrentamiento legal. Captura: Magaly TV La Firme.

Defensa de Pamela Franco advierte tener preparado respuesta legal

Sin embargo, quien se mostró mucho más firme fue el abogado de la artista, Zamir Valverde, quien decidió pronunciarse directamente sobre el conflicto y lanzó una advertencia pública dirigida a Christian Domínguez. El letrado sostuvo que el equipo legal de Pamela Franco está preparado para responder ante cualquier acción que consideren intimidatoria o carente de sustento.

Además, no descartó iniciar acciones legales contra el cantante en caso de que la situación continúe agravándose mediante mecanismos que, según afirmó, podrían interpretarse como una forma de presión.

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“Si el señor Christian Domínguez persiste con su amedrantamiento a través de acciones legales pues nosotros a través del estudio vamos a saber defendernos, pero lo que sí te puedo decir es que si el señor presentara una querella y eso no prospera, nosotros más bien lo vamos a denunciar por denuncia calumniosa porque no puede estar utilizando la justicia para presionar, coaccionar a una madre”, expresó el abogado durante su intervención.

Defensa de Pamela Franco arremete contra Christian Domínguez por presunto amedrentamiento legal. Captura: Magaly TV La Firme.

El representante legal insistió en que el sistema judicial no debe ser utilizado como herramienta de intimidación dentro de disputas mediáticas o personales. Según explicó, recurrir a este tipo de mecanismos podría generar una situación de presión innecesaria, especialmente considerando que Pamela Franco también es madre.

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“No puede estar utilizando la justicia para presionar, coaccionar a una madre”, remarcó nuevamente el abogado, reforzando la postura del equipo legal de la cantante.

Palabras lanzadas por el abogado de Pamela Franco. Sin embargo, las palabras del letrado dejan claro que la cantante no piensa mantenerse en silencio si considera que existe algún intento de presión o amedrentamiento.

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El abogado de Pamela Franco, en una imagen circular, advierte a Christian Domínguez, quien aparece tatuado y sonriente, que está evaluando una denuncia por coacción legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, el caso continúa captando la atención de la farándula peruana y promete seguir generando nuevos episodios en los próximos días. Lo cierto es que la polémica ya trascendió las declaraciones televisivas y ahora podría tener consecuencias legales si ambas partes deciden continuar escalando el conflicto.

Defensa de Pamela Franco arremete contra Christian Domínguez por presunto amedrentamiento legal. Captura: Magaly TV La Firme.