Duplicado de DNIe: Conoce cómo realizar el duplicado desde casa paso a paso

Un DNI electrónico peruano con el logo de RENIEC y chip visible es sostenido por una mano, con folletos institucionales y una laptop en segundo plano desenfocado, durante su presentación oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que pierden o sufren el robo de su Documento Nacional de Identidad electrónico ya pueden iniciar el trámite de duplicado del DNIe sin salir de casa. Según informó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la plataforma digital habilitada para este fin permite a los ciudadanos peruanos mayores de edad gestionar la reposición del documento de manera remota, sin acudir a una agencia presencial. El proceso, que abarca tanto el DNI azul como el DNI electrónico (DNIe), busca agilizar la obtención y renovación, al tiempo que reduce la afluencia a las sedes físicas.

Proceso para el duplicado

De acuerdo con información disponible en el sitio oficial de Reniec, el trámite de duplicado virtual responde a la necesidad de simplificar la migración del DNI convencional al electrónico y de ofrecer una alternativa rápida frente a la pérdida o robo del documento. Para ello debes seguir los siguientes pasos:

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El costo establecido es de S/30.00 .

Este importe debe abonarse empleando el código 02121

Lo puedes hacer mediante Yape , agentes del Banco de Crédito del Perú (BCP)

Además, necesitas previa obtención de ticket en la web recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/

Puedes realizar el pago vía agencias del Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe.

La entidad recomendó conservar el comprobante de pago, ya que será necesario al momento de completar la solicitud en línea.

Un joven peruano sonriente realiza la gestión virtual para el cambio de su DNI azul a electrónico a través del sitio web de Reniec en su laptop y smartphone, con ambas tarjetas de identificación visibles en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proceso de validación

El procedimiento para validar la identidad de los solicitantes utiliza la aplicación DNI Bio Facial, disponible para teléfonos inteligentes con acceso a internet. La opción a seleccionar dentro de la APP es “Emisión por primera vez del DNIe”, sin importar que se trate de un duplicado. El proceso exige capturar una fotografía reciente del rostro, cumpliendo lineamientos técnicos estrictos: fondo blanco, iluminación pareja, ausencia de sombras, total visibilidad de rostro y orejas, y sin uso de accesorios, ropa blanca o prendas con rayas. Además, la distancia con la cámara debe situarse entre uno y uno coma cinco metros.

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Una vez superada la validación biométrica, los usuarios deben ingresar desde una laptop o computadora al portal oficial de Reniec, donde se encuentra la sección de trámites virtuales. Allí, eligen la opción de duplicado de DNI electrónico, aceptan los términos y condiciones, y completan el formulario con sus datos personales. El sistema solicita adjuntar la fotografía tomada, que solo será aceptada si cumple los estándares establecidos por la entidad.

La aplicación DNI BioFacial de Reniec permite a los ciudadanos peruanos solicitar el duplicado de su DNI electrónico en línea, agilizando trámites y evitando largas colas. (Composición: Infobae Perú)

Vigencia del DNIe

Durante el proceso digital, la plataforma permite seleccionar la oficina de Reniec en la que el usuario retirará su nuevo documento. Aunque el trámite se realiza íntegramente en línea, el retiro físico del DNI electrónico debe hacerse de forma presencial. El nuevo documento tendrá una vigencia de diez años. El seguimiento del estado de la solicitud puede realizarse en todo momento a través de la web de Reniec, donde se indica el avance porcentual del trámite.

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Una vez que el portal confirme que la gestión alcanzó el cien por ciento de avance, el usuario podrá acercarse a la oficina seleccionada portando el comprobante de pago y su constancia de solicitud para recoger el nuevo DNI electrónico. Para garantizar que la entrega se concrete en el menor tiempo posible, la entidad recomienda monitorear periódicamente el estado del trámite y acudir solo cuando el sistema indique que el documento está disponible.

Un DNI electrónico peruano y una laptop mostrando la web de RENIEC ilustran la facilidad de realizar trámites digitales desde la comodidad del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Validación biométrica

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil remarcó que la validación biométrica con la app DNI Bio Facial es obligatoria en todos los casos. En caso de que el sistema rechace la fotografía por incumplimiento de los requisitos técnicos, el usuario tendrá la posibilidad de tomar una nueva imagen y repetir el proceso, sin necesidad de iniciar el trámite desde cero.

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La ilustración presenta el DNI electrónico peruano como el eje central que conecta a los ciudadanos con diversos servicios digitales, incluyendo trámites gubernamentales, banca y voto electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La digitalización de este servicio forma parte de una política institucional orientada a modernizar los procedimientos de identificación en el país, reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso a servicios públicos. Según lo publicado por Reniec, la herramienta no solo permite reponer el DNI electrónico tras pérdida o robo, sino que también habilita la migración voluntaria del DNI azul al formato electrónico para mayores de edad, contribuyendo a la seguridad y la interoperabilidad en la gestión de la identidad personal.

El nuevo DNI electrónico expedido tras este procedimiento virtual mantiene las funcionalidades de su antecesor e integra características de seguridad reforzadas. El documento sirve para acreditar identidad en trámites digitales, firmar documentos electrónicos y acceder a servicios gubernamentales en línea. Reniec detalló que el proceso está disponible en todo el territorio peruano y que los ciudadanos pueden consultar dudas adicionales a través de sus canales oficiales.

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Ilustración del DNI electrónico peruano (DNIe) conectando digitalmente con íconos que representan servicios en línea como computadoras, móviles, seguridad y voto electrónico, simbolizando su función como llave de acceso digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso al servicio de duplicado virtual representa un avance tecnológico relevante en la administración pública peruana, al eliminar desplazamientos innecesarios y brindar alternativas ágiles para la recuperación de la identidad oficial. Según la información publicada por Reniec, el sistema se encuentra operativo de manera permanente y no requiere intermediarios, lo que reduce riesgos de fraude o suplantación.