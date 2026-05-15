Perú

Roberto Sánchez: ¿podría quedar fuera de carrera luego de que el Ministerio Público solicitara prisión e inhabilitación?

El fiscal solicitó reclusión y veto definitivo para el exministro, a raíz de presuntas irregularidades en fondos de campaña. El proceso, aún en etapa intermedia, podría dejarlo fuera de la función pública si es sentenciado

Guardar
Google icon
Este es un reportaje de América Noticias Edición Mediodía sobre Roberto Sánchez. Muestra al político en una reunión con dirigentes de su partido. Se detalla que el monto de S/ 204,951.36 soles deben ser declarados ante la ONPE. Roberto Sánchez declara sentirse tranquilo pese a una investigación fiscal en su contra. Las imágenes incluyen a una presentadora de noticias y una multitud alrededor de un vehículo en Cercado de Lima.

El Ministerio Público ha solicitado una pena de cinco años y cuatro meses de prisión, así como la inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos, contra Roberto Sánchez, quien enfrenta acusaciones presuntamente ligadas a la gestión de fondos durante campañas políticas. La posible imposición de estas sanciones tiene especial relevancia en el actual escenario electoral, dado que, de ser condenado, las consecuencias legales impedirían su asunción de funciones si resultara electo.

¿Qué pasa con el proceso de Roberto Sánchez?

Según la entrevista emitida por Exitosa, la acusación fiscal se encuentra en etapa intermedia y el proceso no responde a motivaciones políticas, sino a la sobrecarga estructural en la administración de justicia.

PUBLICIDAD

En la entrevista el abogado penalista, Julio Rodríguez, reveló que la programación de la audiencia judicial contra Sánchez fue fijada antes de conocerse los resultados de la primera vuelta electoral. “De acuerdo con la Fiscalía, los hechos investigados no son recientes y el avance del caso se ha visto condicionado por la carga procesal del Ministerio Público” argumentó el experto.

Asimismo, el fiscal Tomás Gálvez explicó: “La carga hace que esto no se tramite con mayor celeridad, pero esto ha venido investigándose, ha llegado a esta etapa no porque ha sucedido recientemente ahora.”

PUBLICIDAD

La fiscalía imputa falsedad documental y manejo irregular de fondos por más de 275.000 soles.

El candidato presidencial peruano del partido izquierdista Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla durante un acto político este sábado, en Huaycan (Lima). EFE/ Renato Pajuelo
El candidato presidencial peruano del partido izquierdista Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla durante un acto político este sábado, en Huaycan (Lima). EFE/ Renato Pajuelo

¿Cuáles son las acusaciones en su contra?

El caso se origina en tres presuntos delitos:

  • Fraude en la gestión de persona jurídica,
  • Falsedad documental y
  • Declaración jurada falsa

La investigación identifica irregularidades por un monto aproximado de 275.000 soles correspondientes a fondos de campaña que no habrían sido declarados con veracidad. Entre los elementos acusatorios, la Fiscalía habría detectado que un supuesto aportante figuraba con una contribución de 15.000 soles, aunque al ser citado afirmó que “jamás había aportado nada”. La conducción penal se sostiene en esta clase de contradicciones, lo que, si se verifica, podría justificar las consecuencias solicitadas por el Ministerio Público.

En respuesta a cuestionamientos sobre una presunta maniobra para entorpecer la participación electoral de Sánchez, la postura oficial recogida por Exitosa es que no existe fundamento para hablar de motivaciones políticas. El entrevistado Julio Rodríguez indicó que incluso la fiscalía ha sido “cauta” al no emitir declaraciones públicas sobre el contenido de la acusación.

Ilustración en acuarela de Roberto Sánchez, un hombre con piel morena, gafas y un sombrero de ala ancha, sonriendo con un fondo abstracto rojiverde.
Ilustración en acuarela del candidato peruano Roberto Sánchez, sonriendo y usando un sombrero tradicional, mientras se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Las consecuencias jurídicas pueden ejecutarse de inmediato en caso de condena?

La fase judicial actual es la denominada etapa intermedia, en la que se determinará si la acusación reúne la “solvencia suficiente” para dar lugar a un juicio. Según lo explicado en Exitosa, de ser hallado culpable y recibir una condena efectiva, la pena privativa de libertad y la inhabilitación para cargos públicos podrían aplicarse de manera inmediata. Si la pena dictada supera los cinco años, el juez tiene la facultad de ordenar su cumplimiento instantáneo. Esto implica que, en caso de coincidir una sentencia condenatoria firme con el calendario electoral, Sánchez quedaría legalmente impedido de ejercer funciones, aún si su elección fuera posterior a los hechos investigados.

En Canal N, la defensa de Roberto Sánchez argumenta que, si bien firmó documentos en su calidad de presidente del partido, no tenía conocimiento sobre la gestión concreta de los fondos y que dicha responsabilidad recaía en la tesorería. Esta posición fue cuestionada por el abogado penalista Julio Rodríguez, donde se enfatizó que “Si la persona firmó, se hace responsable de lo que firma; además, la figura penal aplicable no admite eximirse de responsabilidad por la jerarquía en la organización partidaria”.

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, asiste a una rueda de prensa mientras se espera que la autoridad electoral confirme el nombre del rival de Keiko Fujimori antes de la segunda vuelta del 7 de junio, en Lima, Perú, 16 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMÁGENES DEL DÍA
El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, asiste a una rueda de prensa mientras se espera que la autoridad electoral confirme el nombre del rival de Keiko Fujimori antes de la segunda vuelta del 7 de junio, en Lima, Perú, 16 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMÁGENES DEL DÍA

Investigaciones actuales

Las denuncias contra Roberto Sánchez y su entorno familiar no se limitan al periodo electoral de 2018. Los procesos judiciales se extienden hasta la actualidad e incluyen acusaciones por presunto peculado, colusión, cohecho y apropiación indebida de recursos destinados a asistencia social. En Lima, la Séptima Fiscalía Provincial Penal abrió una investigación por fraude en la administración de personas jurídicas que involucra a ambos hermanos por el desvío de fondos partidarios.

El impacto de estas denuncias ha repercutido en la campaña presidencial de Roberto Sánchez, quien ha evitado consignar la existencia de estos procesos en la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El fundador del partido, Yehude Simon, declaró a Diario Correo que “las cuentas nunca fueron transparentadas, se apropió del dinero porque nosotros entregamos el dinero a nivel nacional, todos los candidatos hicieron llegar a esa cuenta y si no, no podían participar en el proceso”.

Temas Relacionados

Roberto SánchezElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politicaMinisterio Público

Más Noticias

“Usted lleva al Perú al matadero”: Rafael López Aliaga acusó al presidente del JNE de ignorar los pedidos de auditoría

El exalcalde señaló que Renovación Popular fue la única agrupación que insistió formalmente en la realización de peritajes técnicos independientes sobre el sistema de recuento de votos

“Usted lleva al Perú al matadero”: Rafael López Aliaga acusó al presidente del JNE de ignorar los pedidos de auditoría

Cálculo de CTS 2026: Esta es la fórmula fácil y sencilla del Ministerio de Trabajo

El MTPE compartió una fórmular simple para identificar el monto de CTS que te debe pagar tu empleador máximo este viernes 15 de mayo

Cálculo de CTS 2026: Esta es la fórmula fácil y sencilla del Ministerio de Trabajo

¿Devolución del Fonavi no te incluyó? Así te inscribes para los siguientes grupos de pago

El Reintegro 5 del Fonavi ya se está pagando en el Banco de la Nación. ¿Qué pasa si no fui incluido en el pago?

¿Devolución del Fonavi no te incluyó? Así te inscribes para los siguientes grupos de pago

Cronograma de pagos del Reintegro 5 del Fonavi: Consulta con tu DNI tu fecha para ir al banco

Todo listo para cobrar el pago del Reintegro 5 desde el jueves 14 de mayo en el Banco de la Nación. Primero, debes revisar si eres beneficiario y luego consulta tu fecha según tu DNI

Cronograma de pagos del Reintegro 5 del Fonavi: Consulta con tu DNI tu fecha para ir al banco

CTS podría eliminarse y se daría pase a un nuevo seguro de desempleo: Aprueban dictamen

Un nuevo dictamen de la Comisión de Trabajo del Congreso busca que entidades del estado implementen este mecanismo de protección laboral, pero el MTPE señala que implicaría evaluar derogar la CTS

CTS podría eliminarse y se daría pase a un nuevo seguro de desempleo: Aprueban dictamen
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 99.998% EN VIVO: conteo oficial a poco de cerrar para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Resultados ONPE al 99.998% EN VIVO: conteo oficial a poco de cerrar para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Resultados ONPE al 99.984% EN VIVO: Roberto Sánchez supera con 20 mil votos a Rafael López Aliaga

Congreso aprueba uso prioritario de colegios y universidades como locales de votación para elecciones

Segunda vuelta 2026: cuándo se proclaman los resultados oficiales y qué falta para confirmar candidatos

Keiko Fujimori rechaza debatir en Chota: “Roberto Sánchez no es de allí, vive en San Borja. Que el JNE ponga las condiciones”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina reacciona al polémico arete hallado en auto de André Carrillo: “Tienes que saber cuál es tu límite”

Magaly Medina reacciona al polémico arete hallado en auto de André Carrillo: “Tienes que saber cuál es tu límite”

Mario Hart responde a confesión de Diana Sánchez y descarta romance: “Siempre fue una amiga”

‘El Diablo viste a la Moda’ versión peruana: el ‘Loco’ Vargas, ‘Cuto’ Guadalupe y el ‘Chorri’ generan furor en redes

Pamela Franco responde a Christian Domínguez y su abogado lanza fuerte advertencia: “No puede usar la justicia para coaccionar”

Magaly Medina se burla del romance de Melcochita con joven enfermera: “Romeo y su nieta”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura

A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca HOY: partido por fecha 15 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau HOY: partido en el Monumental por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Cenaida Uribe expresa su intención de contar con las hermanas Ángela y Leslie Leyva en Alianza Lima: “Estarán donde yo esté”

César Vallejo le abre las puertas a Hernán Barcos en caso se desligue de FC Cajamarca: “Que venga, encantado”