Resultados de la fecha 15 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Resultados de la fecha 15 de la Liga 1 2026

Hoy, viernes 15 de mayo, arranca la fecha 15 del Torneo Apertura 2026: Alianza Lima lidera la carrera, seguido de cerca por Cienciano y Los Chankas. El cuadro blanquiazul afrontará un partido decisivo ante Cienciano, que aún mantiene opciones y buscará acortar distancias. Por otro lado, los ‘guerreros’ necesitan un triunfo para no quedar fuera de la pelea por el primer título de la Liga 1 2026.

Mientras tanto, Universitario de Deportes y Sporting Cristal se preparan para encuentros que generan expectativa, ya que ambos buscan cerrar la etapa con victorias y mejorar su posición de cara al resto de la temporada.

PUBLICIDAD

Resultados de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026

Viernes 15 de mayo

PUBLICIDAD

- Universitario de Deportes vs Atlético Grau (20:00 horas / estadio Monumental)

Sábado 16 de mayo

PUBLICIDAD

- Melgar vs Sport Huancayo (13:00 horas / estadio Monumental UNSA)

- Juan Pablo II vs Alianza Atlético (15:15 horas / estadio Juan Pablo II)

PUBLICIDAD

- Cienciano vs Alianza Lima (17:45 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Sport Boys vs Cusco FC (20:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao)

PUBLICIDAD

Domingo 17 de mayo

- ADT vs Comerciantes Unidos (11:00 horas / estadio Unión Tarma)

PUBLICIDAD

- Deportivo Garcilaso vs UTC (13:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Los Chankas vs Club Deportivo Moquegua (15:30 horas / estadio Los Chankas)

PUBLICIDAD

Así se jugará la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Canal TV para ver los partidos de la fecha 15

La transmisión en vivo de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 estará asegurada por L1 Max, señal que detenta los derechos exclusivos de todos los partidos de la jornada. El canal puede sintonizarse a través de las principales operadoras de televisión por suscripción en el país, entre las que figuran Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.

Quienes prefieran ver los encuentros por internet tendrán la alternativa de acceder a la aplicación Liga 1 Play. Esta plataforma digital permite seguir la acción en línea tanto desde dispositivos móviles como desde computadoras, facilitando el acceso a la señal oficial sin depender de la televisión tradicional.

PUBLICIDAD

Durante la fecha 15, los aficionados podrán mantenerse informados sobre cada detalle gracias a la cobertura dedicada de Infobae Perú. El medio ofrecerá información previa, actualizaciones en tiempo real, goles, jugadas relevantes y declaraciones pospartido, con el objetivo de acercar toda la jornada a los seguidores del fútbol nacional.

Así llegan Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal a la fecha 15

Solo quedan cuatro fechas para la conclusión del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto, y la recta final se presenta decisiva para los equipos que aún aspiran al título. La fecha 15, próxima a disputarse, será determinante para definir el panorama de los principales candidatos.

El líder Alianza Lima enfrentará el reto de jugar en la altura del Cusco ante Cienciano. El conjunto dirigido por Pablo Guede encabeza la tabla, pero el equipo cusqueño, conocido como ‘Papá de América’, se encuentra a tan solo cuatro puntos y necesita la victoria para mantener vivas sus esperanzas de superar a los blanquiazules en la lucha por el campeonato.

En paralelo, Los Chankas también mantienen posibilidades de alcanzar la cima y en esta jornada recibirán, en su estadio, al ascendido CD Moquegua. El objetivo del equipo andahuaylino es claro: sumar tres puntos que le permitan seguir peleando en la parte alta de la clasificación.

Por su parte, el tricampeón Universitario de Deportes disputará su partido ante Atlético Grau en el Estadio Monumental. Aunque los cremas están alejados del primer puesto, la llegada del técnico argentino Héctor Cúper impulsa la ilusión de seguir luchando mientras existan chances matemáticas de acercarse a los líderes.

Alianza Lima vs Cienciano: día, hora y canal TV del partido en Cusco por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: redes clubes.