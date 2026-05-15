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Partidos de hoy, viernes 15 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presente duelo emocionantes: Sporting Cristal abre la fecha visitando a FC Cajamarca, Universitario recibe a Atlético Grau en el Monumental, y mucho más

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Partidos de hoy, viernes 15 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
Partidos de hoy, viernes 15 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, viernes 15 de mayo, la agenda futbolera está cargada de partidos imperdibles: Universitario de Deportes recibe a Atlético Grau en el estadio Monumental, Sporting Cristal visitará a FC Cajamarca, Aston Villa hará lo suyo frente Liverpool por la Premier League, y mucho más.

La presión recae sobre los ‘cerveceros’ tras una serie de resultados adversos que han puesto en jaque la confianza del plantel y la paciencia de los aficionados. La llegada de la fecha 15 en el Torneo Apertura 2026 marca un punto de inflexión: el equipo celeste se encuentra obligado a conseguir un triunfo que alivie la tensión y devuelva el optimismo a su entorno.

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En el otro extremo, el equipo de Hernán Barcos se presenta como un rival igualmente necesitado, aunque su lucha se centra en escapar de los puestos más bajos de la clasificación. El club cajamarquino, ubicado en la parte baja de la tabla, afronta cada partido como una final, buscando sumar para alejarse de la temida zona de descenso.

Sporting Cristal visita a FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026.
Sporting Cristal visita a FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026.

Por otro lado, la situación de la ‘U’ en el campeonato ha cambiado de objetivo: con las posibilidades de pelear el título cerradas, el plantel dirigido por su cuerpo técnico ha decidido concentrarse en sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mejorar su posición en la tabla acumulada de la Liga 1. Actualmente, el equipo ocupa el cuarto lugar, con una diferencia de ocho puntos respecto al líder.

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El reciente empate sin goles frente a Sport Boys, jugando en condición de visitante y con un hombre menos durante casi todo el partido, mostró el esfuerzo defensivo y la capacidad de resiliencia de la plantilla. La cifra de 25 puntos obtenida hasta el momento les permite seguir en la pelea por un lugar privilegiado en la tabla general, aunque la distancia con la cima resulta ya irremontable en el Apertura.

Por su parte, Atlético Grau enfrenta una realidad mucho más compleja. El conjunto de Piura está en el último puesto tras encadenar tres derrotas consecutivas, la más reciente por 1-2 ante Cienciano. El equipo suma apenas 10 unidades en lo que va del campeonato, lo que lo posiciona como colero y eleva la urgencia de ganar o, al menos, empatar para mantener viva la lucha por la salvación.

Atlético Grau visita a Universitario en el Estadio Monumental. Crédito: Instagram Atlético Grau.
Atlético Grau visita a Universitario en el Estadio Monumental. Crédito: Instagram Atlético Grau.

Partidos de Liga 1

- FC Cajamarca vs Sporting Cristal (15:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- - Universitario de Deportes vs Atlético Grau (20:00 horas / L1 Play, Movistar TV)

Partido de Premier League

- Aston Villa vs Liverpool (14:00 horas / ESPN, Disney+ Premium)

Partido de Ligue 1

- Saint-Étienne vs Rodez (13:30 horas / Disney+ Premium)

Partidos de fútbol chileno

- Palestino vs La Serena (19:00 horas / max chile, TNT SPORTS Premium)

- Coquimbo Unido vs Audax Italiano (19:00 horas / max chile, TNT SPORTS Premium)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- LDU Quito vs Técnico Universitario (16:30 horas / Zapping TV)

- Libertad vs Deportivo Cuenca (19:00 horas / Zapping TV)

Partidos de fútbol paraguayo

- Olimpia vs Deportivo Recoleta (07:30 horas / Tigo Sports)

- Rubio Ñú vs Nacional Asunción (15:00 horas / Tigo Sports)

- Sportivo Trinidense vs Cerro Porteño (15:00 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol uruguayo

- Torque vs Nacional (18:00 horas / Disney+ Premium)

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