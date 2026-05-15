Reintegro del FONAVI: quiénes acceden, montos y requisitos del nuevo pago para exaportantes

Un programa informativo en vivo de Exitosa presenta al director AD Hoc para el pago de FONAVI. El segmento aborda el inicio del pago del quinto grupo de reintegro de FONAVI, con imágenes que muestran a personas formadas en filas en el exterior y el interior de una oficina con logotipos de FONAVI.

Una nueva etapa en la devolución del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) en Perú inicia el 14 de mayo con la entrega del denominado Reintegro 5, que permitirá el reembolso de aportes a más de 66.000 exaportantes y herederos, bajo criterios de edad y condición especial, con montos que van desde 40 hasta 6.680 soles según los años de aportes. Así lo confirmó la Comisión Ad Hoc.

La Comisión Ad Hoc del FONAVI, encargada de administrar el proceso, aprobó el padrón de beneficiarios tras una sesión en la que se establecieron los criterios para la nueva devolución. El desembolso, que supera los 222 millones de soles, corresponde a exaportantes que forman parte de las listas 1 a la 19 y que ya habían recibido adelantos parciales, pero que no fueron incluidos en procesos de reintegro previos.

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¿Quiénes son los nuevos beneficiarios del FONAVI?

El Reintegro 5 está dirigido a exaportantes vivos que tengan 67 años o más al 31 de mayo de 2026. También se incluirá a los herederos de exfonavistas fallecidos que hubieran cumplido 88 años o más en la fecha de corte. El presidente de la Comisión Ad Hoc, José Cortez, explicó que no existen personas excluidas del proceso de reembolso siempre que cumplan con los criterios de edad y acreditación de aportes.

“Esta nueva entrega será para quienes tengan 67 años a más, y el monto mínimo a pagar es de 40 soles, mientras que el máximo está entre 3.000 y 6.000 soles, dependiendo de los años de aportes”, señaló José Cortez en entrevista citada por Exitosa.

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Además, el padrón contempla atención prioritaria para personas inscritas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), pensionistas por invalidez y ciudadanos con enfermedades graves o terminales debidamente acreditadas. Para los casos de fonavistas fallecidos, el cobro podrá ser efectuado por los herederos acreditados, siempre que el titular hubiera cumplido al menos 88 años al 31 de mayo de 2026.

Un ciudadano de edad avanzada realiza trámites de consulta y cobro del FONAVI, mostrando un documento a un empleado tras una ventanilla de atención al público en una oficina en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Montos mínimos y máximos a repartir

La devolución establecida para este reintegro oscila entre 40 soles como monto mínimo y hasta 6.680 soles como máximo, según los periodos aportados por cada beneficiario. Estos cálculos fueron definidos en base a los registros históricos y los métodos de la Comisión Ad Hoc. Cortez recalcó que el monto máximo puede variar entre 3.000 y 6.000 soles, y que los beneficiarios pueden acreditar aportes adicionales en futuros procesos para acceder a nuevos pagos.

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El desembolso total de esta etapa supera los 222 millones de soles y está destinado a 66.644 exaportantes vivos y 16.753 herederos de fonavistas fallecidos. A la fecha, el proceso de devolución parcial ha beneficiado a aproximadamente 1,28 millones de personas desde su inicio.

Así se paga a los beneficiarios de la Lista 22 del Fonavi. - Crédito Andina

Procedimiento para el cobro y consulta del padrón

El pago se realizará a través de las agencias del Banco de la Nación. Los beneficiarios deberán consultar previamente si forman parte del padrón oficial, que estará disponible en la web de la Secretaría Técnica del Fonavi (https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/). La consulta se habilitará utilizando el número de DNI, y el cronograma de pagos se publicará según el último dígito del documento.

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Los pagos se efectuarán de acuerdo a un cronograma que el Banco de la Nación difundirá antes de la fecha de inicio. Tras el periodo para exaportantes vivos, los herederos podrán presentar la documentación necesaria para acreditar su derecho al cobro.

Primero cobrarán los fonavistas vivos, y luego los herederos deberán acreditarse para cobrar por los fallecidos. - Crédito Banco de la Nación

Condiciones y aclaraciones oficiales

Durante el anuncio, José Cortez, presidente de la Comisión Ad Hoc, subrayó que no existe exclusión para quienes cumplan con las condiciones establecidas. Los fonavistas que no figuren en los padrones actuales podrán acreditar nuevos aportes y quedar habilitados para futuras devoluciones. Además, la resolución administrativa de la Comisión Ad Hoc fue publicada en el diario oficial El Peruano, formalizando el proceso y sus requisitos.

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Para recibir el pago de la Lista 21, el beneficiario del Fonavi debe haber entregado su Formulario N°1. Foto: composición Infobae Perú/Fonavi

El Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (CERAD) estará disponible para los beneficiarios, permitiendo consultar los periodos y montos de aportes reconocidos. Este certificado, que se puede obtener de manera virtual o presencial, respalda el cálculo del monto a devolver.

La Comisión Ad Hoc recordó que estos reintegros corresponden a pagos parciales y que los beneficiarios pueden acceder a montos adicionales si acreditan mayores aportes en el futuro, según lo establecido en la Ley 31928 y la normativa vigente.

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Para mayor información, los exaportantes y sus familiares pueden consultar la web oficial del FONAVI y seguir las actualizaciones del Banco de la Nación respecto al cronograma y requisitos del proceso.