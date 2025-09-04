Dónde ver Perú vs Uruguay HOY: canal tv online del duelo por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026

Llegó la hora de la verdad para la selección peruana. Saldrá a jugarse su última chance frente Uruguay hoy, jueves 4 de septiembre, en el estadio Centenario por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Solo le sirve ganar y esperar las derrotas de Venezuela y Bolivia para seguir esperanzado en alcanzar a la zona de repechaje rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

El combinado nacional se encuentra a seis puntos del séptimo lugar, donde está la ‘vinotinto’ con 18 unidades. Y aunque las opciones son mínimas, la ‘blanquirroja’ se aferra a las matemáticas para poder lograr la hazaña en la fase final de las Clasificatorias.

Óscar Ibáñez usará un once con varias sorpresas. Combinará la experiencia con los nuevos talentos. Erick Noriega, Kenji Cabrera, y Yoshimar Yotún serían las principales novedades y Luis Ramos será la carta de gol, pues buscará sorprender de visita.

“Uno se entrenó y se preparó de la mejor manera siempre, desde el primer día que vine, siempre me preparé para jugar. Hoy en día -quizás- pueda tener la posibilidad, estoy preparado mentalmente y futbolísticamente. Vengo haciendo las cosas bien en mi club, y me siento preparado y con mucha confianza para poder afrontar esto. Me siento muy bien, vengo de hacer cosas importantes en mi club, hoy soy goleador del América y eso te da mucha confianza para venir a la selección y hacer las cosas bien”, apuntó Luis Ramos.

Renzo Garcés y Luis Abram serían la dupla central en Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026. (La Bicolor)

Dónde ver Perú vs Uruguay por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El choque llegará a todos los hogares peruanos porque será transmitido por las señales abiertas de América Televisión y ATV a través de sus canales 4 y 9, respectivamente. También Movistar Deportes se encargará de pasar las incidencias del duelo por medio de sus frecuencias 3 y 703 en HD, y por su plataforma streaming Movistar Play, el cual es gratuito para sus suscriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Montevideo con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, polémicas, declaraciones de los jugadores, resultados en vivo, tabla de posiciones, y mucho más.

Horario de Perú vs Uruguay por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

La selección peruana visitará a los ‘charrúas’ hoy, jueves 4 de septiembre, en el estadio Centenario, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2025. El horario establecido es a las 18:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 19:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 20:30 horas.

Bajas confirmadas de Uruguay

Los ‘charrúas’ tiene el cartel de favorito frente Perú en Montevideo, pero sufrirá seis bajas sensibles y entre ellas está ausencia de una de sus estrellas: Darwin Núñez, quien regresó a la selección, no podrá ser tomado en cuenta debido a que sigue cumpliendo una suspensión por incidentes ocurridos en la Copa América, afectando el potencial ofensivo de los uruguayos.

Tampoco estarán José María Giménez (Atlético de Madrid), Maximiliano Araújo (Sporting de Lisboa); ambos por lesión. Y por acumulación de amarillas quedaron fuera: Ronald Araújo (Barcelona FC), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah) y Nicolás de la Cruz (Flamengo).

Marcelo Bielsa se reunirá con jugadores de la selección de Uruguay previo al partido con Perú - Créditos: Getty Images.

Perú vs Uruguay: posibles alineaciones

- Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Luis Abram, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Kenyi Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

- Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Federicio Viñas y Brian Rodríguez.