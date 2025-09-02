Los resultados que necesita Perú ante Uruguay para soñar con el repechaje al Mundial 2026

Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 están de regreso y definirá el futuro de las diez selecciones rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Y Perú se aferrará a su última chance frente Uruguay este jueves 4 de septiembre en estadio Centenario, por la penúltima fecha de la competición.

El panorama es complicado para la selección peruana en su lucha por meterse en la zona de repechaje: lugar que es de Venezuela con 18 puntos. Y el combinado nacional está a seis unidades, la misma cantidad que están en juego en la última jornada doble de las Clasificatorias.

El cuadro de Óscar Ibáñez no es el único equipo que está luchando por los ‘play offs’ también está Bolivia, que tiene uno menos que la ‘vinotinto’. Esas tres escuadras pelean por el último boleto a la Copa del Mundo y aunque unos tienen más oportunidades, la ‘blanquirroja’ no pierde la fe de lograr el milagro.

“Debemos dejar de lado la tabla, sabemos que estamos complicados, pero en los últimos partidos hemos estado jugando dignamente. Vamos a luchar, ellos saben que Perú nunca ha sido fácil, iremos por los tres puntos, es nuestra única salvación. Somos conscientes de la situación en que estamos, pero pase lo que pase vamos a dejar el alma dentro del campo”, apuntó Carlos Zambrano.

Carlos Zambrano piió dejar de lado la tabla de posiciones: "no somos menos que nadie" | América Deportes

Los resultados que necesita Perú para soñar con el repechaje al Mundial 2026

La selección peruana llegó a Montevideo con las esperanzas aferradas a las matemáticas, las cuales indican que todavía hay chances a pesar que para muchos la eliminación es casi un hecho. El equipo de Óscar Ibáñez no depende de sí mismo, tiene que esperar una serie de resultados para poder llegar a la zona de repechaje.

Y frente Uruguay, la ‘blanquirroja’ solo tiene una opción: ganar o ganar. Solo un triunfo podrá seguir manteniendo con vida al combinado nacional y no solo eso, deberá esperar que Venezuela pierda con Argentina en Buenos Aires y también que Bolivia no pueda con Colombia en Barranquilla.

Esos resultados hará que la ‘bicolor’ llegue con chances en la última jornada, en la que enfrentará a Paraguay en Lima. Por ello, solo le sirve la victoria ante los ‘charrúas’, cualquier otro resultado, confirmará su eliminación de las Clasificatorias: no sirve ni el empate.

El lucha por los ‘play offs’ rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 está entre los peruanos, venezolanos y bolivianos. El cupo de repechaje está a manos de la ‘vinotinto’, está en séptimo lugar con 18 puntos. Una unidad menos tienen los ‘altiplánicos’ y seis más abajo está el equipo de Óscar Ibáñez.

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 antes de jugarse la fecha 17.

Baja confirmada de Perú para enfrentar a Uruguay

Los de Óscar Ibáñez está quedando listo para enfrentar a la selección uruguaya en Montevideo. Hoy, martes 2 de septiembre, la ‘blanquirroja’ entrenará con el equipo completo tras la llegada de Erick Noriega.

Sin Paolo Guerrero, Edison Flores, Alex Valera por lesión; el DT tendrá que resolver una situación más: quién será el reemplazo de Renato Tapia. El ‘capitán del futuro’ está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y no podrá ser tomado en cuenta ante los ‘charrúas’.

Se pudo conocer que el técnico decidió poner al ‘Samurai’ en lugar de Tapia tras su gran actuación en su debut con Gremio de Porto Alegre, donde se llevó los aplausos de todos los medios internacionales.