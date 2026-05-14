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San Martín marcó futuro de Fernanda Tomé y reveló propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley: “Le deseo lo mejor”

Yudy Balcázar, gerenta deportiva de las ‘santas’, abordó el tema sobre la continuidad de la brasileña para la próxima temporada. Y confesó que esperó mejor desempeño de la voleibolista en las series finales

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La gerenta deportiva de las ‘santas’, Yudy Balcázar, se refirió sobre la continuidad de la brasileña para la próxima temporada. (Ataque Cruzado)

El destino de Fernanda Tomé en la Universidad San Martín permanece sin definirse, generando expectativa entre los seguidores del club y el ambiente del voleibol peruano. La atacante brasileña, reconocida por su aporte durante tres temporadas seguidas, podría estar cerca de finalizar su ciclo, aunque desde la directiva no hay confirmación oficial sobre su salida.

Yudy Balcázar, gerenta deportiva de la institución, abordó la situación de Tomé y aclaró el panorama actual. Según explicó la directiva, todavía no se ha tomado una decisión definitiva respecto a la continuidad de la jugadora en el equipo para la próxima temporada.

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Sin embargo, dejó entrever que tiene ofertas de otros clubes del torneo nacional, y fue firme en mencionar que no tendría ningún problema con esa posibilidad. También aseguró que la jugadora se encuentra libre.

“Todavía no nos hemos reunido, tampoco pretendo hacer como que ‘no te voy a contratar, no tienes que estar en ningún equipo de Perú’. No, o sea, todos somos libres. Al final, si ella quiere estar en otro equipo de Perú, yo normal. No me voy a molestar. Ella está libre; las extranjeras están libres cada año. Y le deseo lo mejor; Fernanda es una extraordinaria jugadora, ha dado mucho por el equipo. Entiendo que todos tenemos nuestros ciclos, y podemos hacerlo. Es una chica muy querida por el impacto efusivo que tiene cuando juega”, declaró la directiva en entrevista con ‘Ataque Cruzado’.

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La gerenta deportiva de la USMP, Yudy Balcazar, se pronunció sobre la situación de la atacante. (Video: Sobre La Net)

“Esperaba más de Fernanda Tomé”

Yudy Balcázar, gerenta deportiva de San Martín, confesó que le sorprendió el desempeño de Fernanda Tomé en las series finales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. La brasileña que suele ser determinante no pudo tener el mismo protagonismo, y se pudo notar en la final por ‘extra game’ que terminó el encuentro fuera de la cancha.

“Esperaba más de Fernanda en los partidos definitivos. O sea, uno cuando contrata a una jugadora extranjera, espera lo mejor. Que haga la diferencia. Y ella siempre hizo la diferencia, claro está. Pero creo que en los partidos finales, la ansiedad le ganó y no pudo puntuar. Tan es así que las estadísticas están ahí. Ustedes pueden revisar cuántos puntos se hicieron y cuántos no. Pero bueno, es parte de eso; tampoco quiero decir con esto que ella es un poco culpable”, añadió.

Fernanda Tomé podría dejar la San Martín tras el final de temporada.
Fernanda Tomé podría dejar la San Martín tras el final de temporada. Crédito: Prensa USMP

¿Guilherme Schmitz se quedará en San Martín?

El reciente subcampeonato de Universidad San Martín en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 aceleró la reorganización interna de cara a la próxima temporada, mientras crecían las versiones sobre posibles cambios en la conducción técnica.

Aunque días atrás parecía que la continuidad de Guilherme Schmitz estaba garantizada, la directiva dejó abierta la puerta a modificaciones en el comando técnico. Yudy Balcázar, gerenta deportiva del club, abordó el tema públicamente y reconoció que el futuro del entrenador brasileño aún no está definido.

“Todavía no sabemos si se queda. Los técnicos que nosotros estamos viendo tienen fechas de selección, y los otros que estamos viendo también. Lo máximo que ellos pueden venir es en septiembre; de ahí trabajarían con los asistentes, con el preparador físico”, apuntó Balcázar en conversación con ‘Ataque Cruzado’.

Yudy Balcázar, gerente deportivo de las ‘santas’, se refirió al futuro del técnico brasileño en Santa Anita. (Ataque Cruzado)

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