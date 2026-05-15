Congreso no votó proyecto de reelección de rectores: Jeri Ramón no podría buscar un nuevo mandato en la UNMSM

Decana Jerí Ramón recibió la semana pasada una condecoración por parte del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. Foto: UNMSM

El Pleno del Congreso no votó el cuestionado proyecto de ley para habilitar la reelección de rectores y vicerrectores de las universidades públicas, iniciativa que iba a beneficiar directamente a la saliente rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón, aliada de la contrarreforma universitaria.

El presidente encargado del Parlamento, el fujimorista Fernando Rospigliosi, levantó la sesión plenaria de ayer jueves 14 de mayo sin poner a debate la referida iniciativa. Según fuentes de Infobae, sí habían votos para aprobar el proyecto en primera votación, pero no para exonerarlo de segunda votación.

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Así las cosas, Jeri Ramón no podría aspirar a un nuevo mandato en la Decana de América. Sin embargo, en las últimas horas, el Comité Electoral de la UNMSM acordó suspender provisionalmente los comicios en la casa de estudios y reprogramar en el más breve plazo el cronograma. Todo esto, dicen, a raíz de la toma de Ciudad Universitaria, donde se encuentran las instalaciones del comité.

Cabe precisar que el presidente de la Comisión de Educación, el congresista Segundo Montalvo, indicó que la iniciativa de reelección de rectores será dictaminado en comisión, aunque adelantó que esta modificación sería contraria a la autonomía universitaria consagrada en la Constitución.

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Rectora de San Marcos, Jeri Ramón, tendría que dejar el cargo en julio de este año.

Los plazos que no se cumplieron y un respiro para Jeri Ramón

La reelección de Jeri Ramón como rectora de la UNMSM dependía de una serie de condiciones legales que nunca llegaron a cumplirse. El Congreso debía aprobar el proyecto de ley 12736 y el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente interino José María Balcázar, tenía que promulgar dicha norma antes del cierre del plazo de inscripciones, fijado para el sábado 16 de mayo de 2026.

El proceso requería que ambos poderes del Estado actuaran con rapidez extrema. El Congreso debía aprobar la ley el jueves 14 de mayo como fecha límite, y la promulgación presidencial tenía que efectuarse al día siguiente. Ello debido a que las leyes en Perú solo entran en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

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El proyecto, presentado por el congresista Edgar Tello, propone modificar la ya debilitada Ley Universitaria para permitir la reelección inmediata de rectores y vicerrectores en universidades públicas, una restricción vigente hasta ese momento. La iniciativa había permanecido varios meses sin avance hasta que la Junta de Portavoces decidió exonerarla de dictamen, lo que permitió que fuera debatida directamente en el Pleno del Congreso.

Dos Poderes del Estado tendrían que actuar de forma exprés para que Jeri Ramón pueda presentarse a la reelección. Foto: Composición Infobae

El intento de aprobar la norma en el Pleno durante la sesión del 7 de mayo tampoco prosperó. El presidente de la Comisión de Educación solicitó un cuarto intermedio y la votación no se llevó a cabo.

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La falta de aprobación y promulgación de la norma dentro del plazo previsto hubiera impedido que Jeri Ramón pudiera registrar su candidatura para un nuevo periodo. Además, la disposición complementaria del proyecto especificaba que solo los procesos electorales futuros se ajustarían a la eventual modificación legal, siempre y cuando ya existieran candidatos inscritos formalmente ante el comité electoral.

Sin embargo, ante la decisión del comité electoral de la UNMSM de suspender y reprogramar el proceso electoral, las posibilidades de que Ramón pueda aspirar a un nuevo mandato como rectora no estarían del todo cerradas.

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