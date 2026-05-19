Trabajadores privados no tendrán feriado largo por Fiestas Patrias, pero podrían pactarlo

Los trabajadores privados solo disfrutan de los feriados, más no de los días no laborables. Pero podrían tener el feriado largo si lo pactan con su empersa. - Crédito Andina

Recientemente el gobierno de José María Balcázar decretó un nuevo día no laborables en Perú que aplica solo este año. Esto, con el fin de fomentar el desarrollo del turismo interno. Se trataría del día no laborable del lunes 27 de julio, un día antes del feriado del 28 de julio.

Así, el decreto supremo N° 075-2026-PCM, publicado por la Presidencia del Consejo de Ministros, creó este día libre que aplica obligatoriamente para los trabajadores públicos. Esto, si bien no les dará un día libre ‘gratis’, les permitirá mover su día de trabajo (o partirlo en horas extra cada otro día) para que puedan tener un feriado largo de cuatro días.

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Sin embargo, este está dirigido para los trabajadores privados, lo que significa que las empresas no están obligadadas a aplicarlo, pero los empleados sí pueden intentar pactar no laborar este día para compensarlo trabajando otro posterior. Esto deberá ser un acuerdo entre el trabajador y el empleador.

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Feriado largo no aplica a privados

El feriado largo de Fiestas Patrias, que irá desde el sábado 25 de julio al mismo martes 28, solo podrá ser aprovechado por los trabajadores públicos. Pero los privados sí podrán acceder con acuerdo con su empresa.

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Como se recuerda, el 2025, el feriado de Fiestas Patrias cayó lunes 28 de febrero, lo que sí dio un fin de semana largo, de tres días, a los trabajadores privados. Pero este año, como cayó martes, el Gobierno solo ha creado un ‘puente festivo’ que favorecerá a los trabajadores estatales.

Sin embargo, según la Ley decretadao, en el lado los trabajadores privados, “los centros de trabajo del sector privado pueden acogerse a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deben establecer la forma como se hace efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; a falta de acuerdo, decide el empleador”.

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Los trabajadores privados podrían descansar, pero esto requieren acuerdo con sus empleadores. - Crédito Andina

¿Por qué se aprobó un día no laborable?

“A fin de fomentar el desarrollo del turismo interno, el gobierno lleva a cabo políticas estratégicas de promoción de los atractivos turísticos del país, dentro de las cuales promueve desde hace más de una década, el establecimiento de días no laborables sujetos a compensación o recuperación de horas no trabajadas para el sector público”, aclara el Gobierno en el decreto supremo.

Así, estos sumados a los feriados ordinarios, “crean fines de semana largos propicios para la práctica de turismo interno; medida que tiene un impacto positivo en el desarrollo del mismo”.

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La medida favorece a los trabajadores del sector público. - Crédito Composición Infobae Perú/X: Presidencia del Perú/Agencia Andina

Por esa razón, el gobierno de Balcázar consideró “conveniente declarar un día no laborable sujeto a compensación para los trabajadores del sector público, durante el año 2026; así como los supuestos de excepción que permitan garantizar la continuidad de actividades indispensables para la comunidad”.

“Se declara día no laborable , para los trabajadores del sector público, a nivel nacional, el lunes 27 de julio de 2026 ″, acota la norma

Esto creará un feriado largo que contempla los siguientes cuatro días: sábado 25, domingo 26, lunes 27 y martes 28 de julio.